Диверсии, которые власти США организовали на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», показали «невообразимую глупость» американской администрации. Об этом заявил журналист Сеймур Херш, который ранее опубликовал расследование причастности американских военных к организации взрывов на газопроводах.Как утверждает Херш, поскольку российские газопроводы были повреждены и выведены из строя, европейские государства оказались в зависимости от возобновляемых источников энергии. Соответственно, возрастет уровень зависимости Европы и от Китая, который добивается прогресса в области возобновляемых источников энергии. Не случайно европейские лидеры сейчас стали чаще бывать в Поднебесной.По утверждению Херша, решившись на подрыв газопроводов, власти США фактически «выстрелили в ногу» самим себе. Поэтому и можно говорить о впечатляющей глупости президента США Джо Байдена и его ближайшего окружения, допустивших такое развитие событий.Руководствуясь сиюминутными политическими целями, Байден не задумывался об экономических последствиях такого решения. Он собирался отрезать Германию от поставок российского газа, рассчитывая, что Берлин после этого уже не будет зависеть в экономическом плане от России и активизирует поддержку киевского режима. Но в долгосрочной перспективе по экономике Германии был нанесен сильнейший удар, последствия которого до конца еще не оценены.Херш отметил также, что Байден хочет войны, поскольку уверен, что это положительно отразится на его рейтинге и позволит США улучшить свои позиции в мировом масштабе. Именно поэтому американская администрация способствует дальнейшей эскалации украинского конфликта.