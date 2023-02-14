Военное обозрение
Войти Регистрация

Американский журналист Херш охарактеризовал диверсии на «Северных потоках» как «невообразимую глупость» руководства США

14
Американский журналист Херш охарактеризовал диверсии на «Северных потоках» как «невообразимую глупость» руководства США

Диверсии, которые власти США организовали на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», показали «невообразимую глупость» американской администрации. Об этом заявил журналист Сеймур Херш, который ранее опубликовал расследование причастности американских военных к организации взрывов на газопроводах.


Как утверждает Херш, поскольку российские газопроводы были повреждены и выведены из строя, европейские государства оказались в зависимости от возобновляемых источников энергии. Соответственно, возрастет уровень зависимости Европы и от Китая, который добивается прогресса в области возобновляемых источников энергии. Не случайно европейские лидеры сейчас стали чаще бывать в Поднебесной.

По утверждению Херша, решившись на подрыв газопроводов, власти США фактически «выстрелили в ногу» самим себе. Поэтому и можно говорить о впечатляющей глупости президента США Джо Байдена и его ближайшего окружения, допустивших такое развитие событий.

Руководствуясь сиюминутными политическими целями, Байден не задумывался об экономических последствиях такого решения. Он собирался отрезать Германию от поставок российского газа, рассчитывая, что Берлин после этого уже не будет зависеть в экономическом плане от России и активизирует поддержку киевского режима. Но в долгосрочной перспективе по экономике Германии был нанесен сильнейший удар, последствия которого до конца еще не оценены.

Херш отметил также, что Байден хочет войны, поскольку уверен, что это положительно отразится на его рейтинге и позволит США улучшить свои позиции в мировом масштабе. Именно поэтому американская администрация способствует дальнейшей эскалации украинского конфликта.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
14 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Дедкастарый
    Дедкастарый Сегодня, 08:44
    +6
    измусолили "трубопроводы"...все всё знают, что толку ? даже заранее уже было известно,что подорвут,вопрос времени был.бенефициары ,тоже известны, а им, хоть....в глаза.
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 08:54
      +1
      И что это изменит? В наше время к сожалению всем в мире пофиг. Пример того же - пробирка Пауэлла. И что? Осудили, извинились, возместили? Да и мы, по большому счёту, никак не отреагировали.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:58
      +5
      А в чем глупость США ? Наоборот это хорошо просчитанная акция, никто Германию экономически спасать не собирается, все их капиталы и производство перемещается на территорию США, а это рабочие места и прибыль, так какая же это глупость. США это международный террорист, который ничего и никого не боится, старик Байден вообще может открыто сказать что это он сделал и им за это НИЧЕГО не будет ((((
  2. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 08:45
    -5
    А мне кажется этого херша просто "переманили", он будет теперь дополнять компанию ритера и магрегора...
  3. МВГ
    МВГ Сегодня, 08:46
    +6
    "Херш отметил также, что Байден хочет войны..." - кто такой Байден? Голова говорящая. А вот те, кто в тени, вот те пугают своей самоуверенностью. И, самое главное, безнаказанностью.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:48
    0
    решившись на подрыв газопроводов, власти США фактически «выстрелили в ногу» самим себе.
    Может и так, но это уже свершившийся факт. Тем более американцы в плане "СП" не заморачивались на длительную перспективу (чем для них может аукнуться) главное было нанести ущерб российской экономики и отрезать Европу от поступающего по "СП" российского газа переориентировав на американский. Чего они успешно и добились - Европа увеличила закупки дорогого американского СПГ. Ослабление немецкой и не только экономики так же входило в планы Сша.
  5. ASAD
    ASAD Сегодня, 08:48
    -1
    Европа и до диверсии на СП активно развивала зелёную энергетику чтобы ослабить зависимость от России. На газе США очень хорошо заработали. Завод который работает на экспорт отремонтировали , и газовозы пойдут наполнять газохранилища Европы. Кто куда выстрелил непонятно.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:08
      0
      Цитата: ASAD
      Кто куда выстрелил непонятно.

      Байден выстрелил в ногу Европы, но попал в попу.
  6. Kvakosavrus
    Kvakosavrus Сегодня, 08:56
    +6
    Почему глупость? Посадили Европу на свой газ. Уменьшили доходы России от экспорта. В очередной раз показали фрицам их место, чтобы дисциплина и никаких разговорчиков в строю.
    Сплошные плюсы.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:10
      0
      Цитата: Kvakosavrus
      , чтобы дисциплина и никаких разговорчиков в строю.
      Нне дисциплина, а собачья преданность Европы.
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:57
    -1
    В очередной раз мокнул шольца в его же испражнения. Поделом немчуре, как это еще в будущем аукнется.
  8. smok1961
    smok1961 Сегодня, 09:09
    +1
    To oczywiste , że gazociągi wysadzili Amerykanie.
    - Dlaczego ?
    Niemcy chcieli rządzić Europą. Uważali, że Rosja ( Putin) są przewidywalni i że Niemcy potrafią zachować równowagę w stosunkach Rosja- zachodnia Europa.
    Atak Rosji na Ukrainę zburzył całą politykę niemiecką. Okazało się, że wszystkie misterne plany Niemiec są nic nie warte.
    Wysadzenie Nord Streem przez amerykanów to komunikat:

    - wracamy do Europy i to my, nie Niemcy będziemy tu rządzić

    Z punktu widzenia Polski, dominacja USA w Europie jest lepsza i bezpieczniejsza dla Polski.
    Porozumienie Rosja- Niemcy to katastrofa dla Polski, Ukrainy , krajów nadbałtyckich, Czech, Słowacji ...itd.
  9. Eliminator
    Eliminator Сегодня, 09:20
    +1
    Так штаты решают сразу несколько задач, первое навредить РФ, второе навредить ЕС, третье бакбки при всех раскладах остаются в штатах. Очень удобно
  10. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 10:03
    0
    Байден хочет войны, поскольку уверен, что это положительно отразится на его рейтинге и позволит США улучшить свои позиции в мировом масштабе.
    Афганистан, Ливия, Ирак показали весь "положительный" рейтинг США в мировом масштабе.
    Опасны помыслы шакала,
    Под маской стриженной лисицы.
    Хорошего не жди финала,
    Удел здесь — ложью отравиться…