Украинский генеральный штаб в утренней сводке традиционно рассказывает о «множестве отражённых ВСУ атак». При этом по сводкам можно формировать картину того, к каким населённым пунктам российские войска вышли или выходят.
Одно из упоминаний в сводке – село Победа Марьинского района. Село располагается юго-западнее Марьинки и находится на автомобильной дороге, соединяющей этот город с Угледаром, где в свою очередь идут тяжёлые бои с участием морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ РФ.
Упоминание генеральным штабов врага атаки на позиции украинских войск в селе Победа косвенно свидетельствует о том, что российские войска вышли к дороге Марьинка-Угледар, перерезая важный путь сообщения между двумя гарнизонами ВСУ. Соответственно, появляется возможность осуществлять продвижение в сторону Угледара ещё и с севера.
Также украинское военное ведомство подтверждает продвижение российских войск в Харьковской области. Указывается на ведение боевых действий в Гряниковке к северу от города Купянска. Гряниковку ВСУ пытаются удержать под контролем, чтобы не позволить нашим войсками переправиться на правый берег реки Оскол, по обоим берегам которой южнее расположился Купянск.