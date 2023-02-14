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Сводка украинского Генштаба косвенно подтверждает выход ВС РФ к дороге Марьинка-Угледар

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Сводка украинского Генштаба косвенно подтверждает выход ВС РФ к дороге Марьинка-Угледар

Украинский генеральный штаб в утренней сводке традиционно рассказывает о «множестве отражённых ВСУ атак». При этом по сводкам можно формировать картину того, к каким населённым пунктам российские войска вышли или выходят.


Одно из упоминаний в сводке – село Победа Марьинского района. Село располагается юго-западнее Марьинки и находится на автомобильной дороге, соединяющей этот город с Угледаром, где в свою очередь идут тяжёлые бои с участием морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ РФ.

Упоминание генеральным штабов врага атаки на позиции украинских войск в селе Победа косвенно свидетельствует о том, что российские войска вышли к дороге Марьинка-Угледар, перерезая важный путь сообщения между двумя гарнизонами ВСУ. Соответственно, появляется возможность осуществлять продвижение в сторону Угледара ещё и с севера.



Также украинское военное ведомство подтверждает продвижение российских войск в Харьковской области. Указывается на ведение боевых действий в Гряниковке к северу от города Купянска. Гряниковку ВСУ пытаются удержать под контролем, чтобы не позволить нашим войсками переправиться на правый берег реки Оскол, по обоим берегам которой южнее расположился Купянск.
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7 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 08:51
    +6
    Окружение по большому радиусу. Если работать накоротке не получается, в силу выстроенной противником системы нанесения огневого поражения, то надо так и действовать. Обходить по большим дистанциям, отрезать. Не всегда это возможно, особенно там где сплошная линия укрепов, но надо пробовать, пытаться. У противника сейчас явный недостаток резервов, где-то может и удастся продавить и вклиниться. давление по всей ЛБС выявляет слабые места там где поснимали все и отправили в Артемовскую мясорубку или на подкреп в тот же Угледар.
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 08:54
      +3
      Цитата: голос_разуma
      Окружение по большому радиусу. если работать накоротке не получается в силу выстроенной противником системы нанесения огневого поражения, то надо так и действовать. Обходить по большим дистанциям, отрезать.

      Вот только хотел об этом сказать, но за голосом разума разве успеешь! laughing
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 09:02
        +4
        Сбежавшие из Соледара украинские фашисты делятся в пабликахвпечатлениями после встречи с бойцами чвк Вагнер. Говорят, что они воюют будто инопланетяне, которые могут видеть сквозь стены, телепортироваться и очень быстро двигаться. Советуют своим побратимам .. убегать в случае встречи с ними. Кстати к этим советам стоит прислушаться украинским солдатикам, которые ещё не сбежали из Бахмута. Этот город для многих станет последним.
        1. Nastia Makarova
          Nastia Makarova Сегодня, 09:24
          0
          а куда они могут сбежать? отступят их расстреляют или сроки получат и снова в штрафбат на передовую
    2. Михаил Маслов
      Михаил Маслов Сегодня, 09:04
      +2
      Хорошая тактика,но при условии отсутствия у врага резервов иначе удар по флангам и уже мы будем биться в окружении.И "Вагнер"прекрасно это понимают и "вытаскивают"на себя все что может наскрести Киев.Проходила информация о уничтожении целых подразделений ССО,ГРУ и прочей нечисти.А наемников "закатали"на всегда только под Артемовском около 500 .
      1. Карат
        Карат Сегодня, 09:16
        +1
        Цитата: Михаил Маслов
        Проходила информация о уничтожении целых подразделений ССО,ГРУ и прочей нечисти.


        ГРУ это у нас, у украины ГУР.
    3. ЗлойКоммунист
      ЗлойКоммунист Сегодня, 09:26
      0
      давно хотел у вас спросить:
      как вы относитесь к военному интернетному обозревателю Юрию Подоляке ?