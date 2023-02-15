«Мертвые сраму не имут». А живые

Почему мы потеряли человеческий облик?

Не уважаешь мертвых – они заставят уважать себя

«Добрые люди помогли мне с контактами, и я связался с бойцом из 79 дшб по этой теме (с врагом).

Высказал свои соображения – тот сначала ошалел, но потом понял, что я не шучу, и отреагировал положительно.

Тем не менее всё закончилось ничем.

Прошло 1,5 месяца, и боец вышел со мной на связь и предложил возобновить тему обмена телами, посчитать, сколько у нас, и провести обмен один к одному. Ненадолго «помириться», а потом бодро продолжить убивать друг друга.

Я, в общем-то, и не против».

«Осталось узнать, что об этом думает руководство. Учитывая интенсивность огня – есть большие сомнения, что все радостно согласятся на такую непопулярную и весьма рискованную акцию».

Вместо выводов