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Британские власти задумались об опасности использования китайских дронов полицией

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Британские власти задумались об опасности использования китайских дронов полицией

На фоне антикитайской истерии, происходящей в последнее время в Соединенных Штатах в связи со сбитыми воздушными шарами, в Лондоне задумались об опасности китайских дронах, которые использует британская полиция.


Как пишет британская газета The Daily Telegraph, некоторые чиновники в правительстве Великобритании всерьез обеспокоились тем, что Китай каким-то образом сможет получить конфиденциальную информацию через свои дроны.

Британская полиция применяет дроны, производителем которых является компания DJI из Китая.

Издание отмечает, что власти пугает возможность использования приложений, установленных на дронах, не по назначению, а для шпионажа, путем загрузки конфиденциальных данных с телефонов операторов или других устройств.

По данным издания, большая часть дронов, которыми пользуется британская полиция и другие службы, китайского производства – 230 из 337. При таком соотношении будет нелегко заменить все эти дроны, если власти все же захотят это сделать.

По словам уполномоченного по вопросам наблюдения Фрейзера Сэмпсона, до полной оценки рисков в области безопасности необходимо прекратить закупки китайских дронов.

В 2020 году более 80% гражданских дронов производились китайскими компаниями.
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/Capricorn4049
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5 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:17
    -2
    Мелокбритании надо беспокоиться о своей антироссийской позиции. Народ Ирландии и Шотландии должен быть свободен от английских империалистов. И Гибралтар с фолклендами надо бы вернуть.
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:33
    0
    Подгоняют китайскую угрозу и начинается вроде с мелочи ,а ведь это гос политика. Китай начинают продавливать со всех сторон (это я про свободу рынка и правила рыночной экономики )
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 09:35
    +2
    По этой же логике британцам пора заканчивать пользоваться китайскими смартфонами и другими девайсами китайского происхождения.
    1. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 09:54
      0
      Китайский дрон в островной полиции это совсем ужас ужасный. Китайцы шпионют за секретными мелкобританскими алкашами и проститутками что подрывает национальную безопасность королевства. laughing
  4. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 10:17
    0
    Так пусть бы допросили эти дроны с пристрастием (с выкручиванием пропеллеров). laughing