Британские власти задумались об опасности использования китайских дронов полицией

На фоне антикитайской истерии, происходящей в последнее время в Соединенных Штатах в связи со сбитыми воздушными шарами, в Лондоне задумались об опасности китайских дронах, которые использует британская полиция.Как пишет британская газета The Daily Telegraph, некоторые чиновники в правительстве Великобритании всерьез обеспокоились тем, что Китай каким-то образом сможет получить конфиденциальную информацию через свои дроны.Британская полиция применяет дроны, производителем которых является компания DJI из Китая.Издание отмечает, что власти пугает возможность использования приложений, установленных на дронах, не по назначению, а для шпионажа, путем загрузки конфиденциальных данных с телефонов операторов или других устройств.По данным издания, большая часть дронов, которыми пользуется британская полиция и другие службы, китайского производства – 230 из 337. При таком соотношении будет нелегко заменить все эти дроны, если власти все же захотят это сделать.По словам уполномоченного по вопросам наблюдения Фрейзера Сэмпсона, до полной оценки рисков в области безопасности необходимо прекратить закупки китайских дронов.В 2020 году более 80% гражданских дронов производились китайскими компаниями.