Банк России: на переправе ставки не меняют

Стабильно, как где?

Об инфляции – потом

Об особенностях национального резервирования

Не наши ценности

«Динамика экономической активности складывается лучше нашего октябрьского прогноза. Хотя люди по-прежнему проявляют осторожность, появляются признаки восстановления потребительской активности. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда усиливают проинфляционные риски».

Мы больше полугода не вспоминали о ключевой ставке Центробанка, но не потому, что она всё это время оставалась неизменной. Сейчас пришлось вспомнить, не обращая внимания на уверенные, даже самоуверенные отчёты Банка России.О них чуть позже, сейчас же о пресловутой финансовой стабильности, о вкладах, кредитах и уже потом об инфляции. Если судить по последним заявлениям отечественных либерал-финансистов при власти, уверенности в том, что на всех этих фронтах чуть ли не полный порядок, больше нет и в помине.Нынешними процентами – напомним, что ставка застыла на отметке 7,5 ещё с прошлой осени, гордиться особо нечего. Под такой процент, если не брать в расчёт уполномоченные банки, никто и никому ничего не даёт.На выходе из этих уполномоченных, сами знаете кем, банков, вы меньше 20 процентов годовых не найдёте. Да ещё со страховками, гарантиями и, как правило, с плохо завуалированными откатами.При этом о приличных ставках по вкладам, когда деньги вроде бы и должны сработать в иную сторону, тоже приходится только мечтать. Не отсюда ли и полное отсутствие реально желающих кредитовать государство, ну если только из-под палки.Финансирование оборонного заказа, ныне востребованного, как никогда, в 2022 году не было сорвано только потому, что от кредитования оборонки пришлось отказаться чуть ли не напрочь. Прямое бюджетное финансирование теперь почти повсюду, а мы ещё удивляемся бюджетному дефициту.Почему потом, понятно, тема настолько скользкая, что, в случае серьёзной дискуссии, требует реальных, а не пропагандистских аргументов. А ещё потому, что все мы чувствуем её на себе, понимая, что в очередной раз некие глобальные задачи решаются почти исключительно за счёт населения.Вся выгода от инфляции, а она есть, и это факт, который не оспаривают и либеральные экономисты, достаётся тому, у кого есть запас по времени. Кто первый поднял цены или тарифы, тот и в выигрыше. Это в своё время, будучи вице-премьером, неплохо использовал недоброй памяти приватизатор Чубайс.Не забудем, в конце концов страна с такими играми и дошла до дефолта. И ведь этот рыжий субъект даже не из «чикагских» мальчиков, хотя рецептами той самой школы пользовался просто блестяще. Кое-кто из «чикагских» сейчас жёстко критикует Центробанк за его игры в стабильность, и ведь справедливо.В итоге же мы действительно получаем стабильность богатой страны с нищим населением и бизнесом, который весь в долгах, как в шелках. Выплаты участникам СВО, а также в самых страшных случаях – их близким, по нашим меркам – большие, хотя и не очень, сути дела не меняют, увы...А по поводу критиков ЦБ и Минфина, имейте в виду – критиканов уже не раз обвиняли в желании сесть в кресла руководителей этих структур. Хотя что, собственно, плохого в подобных амбициях профессионалов?Тем не менее нынешние финансово-экономические пугалки выпущены совсем в другом направлении – в адрес бюджета. Какой ужас, он в России, оказывается, уже дефицитный, причём сильно дефицитный! Однако никаких намёков на то, чтобы покрыть этот дефицит за счёт резервов ЦБ и Минфина, которые накапливались годами, как не было, так и нет.У нас такого призыва читатель тоже не найдёт, потому что тот самый настоящий «чёрный день» ещё всё-таки не наступил. И наступит ли вообще, есть большие сомнения. Другое дело, что резервы лучше было бы пускать в оборот внутри страны.Читатели, разумеется, спросят как? Достаточно просто – отправив их под жёстким контролем в те же страховые и пенсионные фонды, разумеется, государственные. И уже оттуда черпать средства на реализацию важнейших инфраструктурных и социальных проектов – под нормальные, а не центробанковские проценты.Уже упомянутые выше «чикагские мальчики», большинство из которых сегодня, что называется – у руля, в ответ на такие предложения тут же заголосят, что так мы просто «бездарно проедим резервы». Не убеждает: проели, а точнее – прозевали мы те самые украденные 300 миллиардов долларов/евро ещё весной 2022.А что было до того, просто необходимо вспомнить. Так вот, до того Центробанк и Минфин позволяли своим резервам регулярно худеть на американских минимальных процентах. И ведь, между прочим, в тех же Штатах резервные средства, вложенные в проклятые трежерис, именно так – через пенсионные и страховые структуры, и работают.Да, США уже не раз получали финансовые пузыри и «адские кризисы». Но закормленные федеральными деньгами страховые и пенсионные фонды были и остаются едва ли не главными инвесторами американской экономики.Вернёмся же к заявлениям нашего самого центрального в мире банка, того самого, который даже не пошевелился, когда у него из-под носа увели наши кровные 300 миллиардов. Не рублей, а конвертируемых евро и долларов, вложенных, простите, что повторяемся, не в российские, а в западные ценности.Причём уже и не бумажные, а электронные, где всё решается, по сути, одним кликом компьютера где-то в коридорах ФРС. Можно подумать, что пресловутые «вложения в самые надёжные и ликвидные» активы, в обоснованности которых нас десятилетиями убеждали в главном кредитном учреждении страны, оправданы и сегодня.Итак, из Центробанка нас уверяют, что «инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились». Впрочем, они всё-таки «сохраняются на повышенном уровне», хотя куда уж выше? В направлении дефолта, вот сейчас-то его нам как раз и не хватало.Но дальше в материалах ЦБ РФ читаем и вовсе оптимистичное:Обращает на себя внимание изменившийся до неузнаваемости слог пресс-представителей Банка России, словно мы вернулись к временам руководства Виктора Геращенко и Татьяны Парамоновой. С людьми теперь опять хотя бы разговаривают по-человечески. И даже о стабилизации инфляции и повышенном уровне инфляционных ожиданий населения всё более-менее понятно.Жаль, что реальными делами подтвердить сказанное непросто – но то, что многое в стране заработало, пусть и ради СВО, уже неплохо. Другое дело, что со старой ключевой ставкой не стоит и мечтать о каком-то восстановлении потребительского спроса, того самого – эффективного, по Кейнсу. А без него весь расчёт только на рост сбережений. И не дай нам Бог – валютных.Доллар с евро снова потянулись вверх, но если казне это, как правило, выгодно – внутри страны всё дешевле, то население никак не стимулирует к вкладам во что-то родное. Опять оно бросится в обменники и скинет последние остатки лишних рублей. За доллары и евро.Ну а Банку России и его бессменному руководству в каком-то смысле можно даже позавидовать. За грехи супостатов отвечать уже точно не придётся, с инфляцией бороться можно, почти не прилагая усилий, а время смягчать регулирование ещё не пришло. И придёт, как видно, ещё не скоро.