Банк России: на переправе ставки не меняют

Стабильно, как где?
Мы больше полугода не вспоминали о ключевой ставке Центробанка, но не потому, что она всё это время оставалась неизменной. Сейчас пришлось вспомнить, не обращая внимания на уверенные, даже самоуверенные отчёты Банка России.
О них чуть позже, сейчас же о пресловутой финансовой стабильности, о вкладах, кредитах и уже потом об инфляции. Если судить по последним заявлениям отечественных либерал-финансистов при власти, уверенности в том, что на всех этих фронтах чуть ли не полный порядок, больше нет и в помине.
Нынешними процентами – напомним, что ставка застыла на отметке 7,5 ещё с прошлой осени, гордиться особо нечего. Под такой процент, если не брать в расчёт уполномоченные банки, никто и никому ничего не даёт.
На выходе из этих уполномоченных, сами знаете кем, банков, вы меньше 20 процентов годовых не найдёте. Да ещё со страховками, гарантиями и, как правило, с плохо завуалированными откатами.
При этом о приличных ставках по вкладам, когда деньги вроде бы и должны сработать в иную сторону, тоже приходится только мечтать. Не отсюда ли и полное отсутствие реально желающих кредитовать государство, ну если только из-под палки.
Финансирование оборонного заказа, ныне востребованного, как никогда, в 2022 году не было сорвано только потому, что от кредитования оборонки пришлось отказаться чуть ли не напрочь. Прямое бюджетное финансирование теперь почти повсюду, а мы ещё удивляемся бюджетному дефициту.
Об инфляции – потом
Почему потом, понятно, тема настолько скользкая, что, в случае серьёзной дискуссии, требует реальных, а не пропагандистских аргументов. А ещё потому, что все мы чувствуем её на себе, понимая, что в очередной раз некие глобальные задачи решаются почти исключительно за счёт населения.
Вся выгода от инфляции, а она есть, и это факт, который не оспаривают и либеральные экономисты, достаётся тому, у кого есть запас по времени. Кто первый поднял цены или тарифы, тот и в выигрыше. Это в своё время, будучи вице-премьером, неплохо использовал недоброй памяти приватизатор Чубайс.
Не забудем, в конце концов страна с такими играми и дошла до дефолта. И ведь этот рыжий субъект даже не из «чикагских» мальчиков, хотя рецептами той самой школы пользовался просто блестяще. Кое-кто из «чикагских» сейчас жёстко критикует Центробанк за его игры в стабильность, и ведь справедливо.
В итоге же мы действительно получаем стабильность богатой страны с нищим населением и бизнесом, который весь в долгах, как в шелках. Выплаты участникам СВО, а также в самых страшных случаях – их близким, по нашим меркам – большие, хотя и не очень, сути дела не меняют, увы...
А по поводу критиков ЦБ и Минфина, имейте в виду – критиканов уже не раз обвиняли в желании сесть в кресла руководителей этих структур. Хотя что, собственно, плохого в подобных амбициях профессионалов?
Об особенностях национального резервирования
Тем не менее нынешние финансово-экономические пугалки выпущены совсем в другом направлении – в адрес бюджета. Какой ужас, он в России, оказывается, уже дефицитный, причём сильно дефицитный! Однако никаких намёков на то, чтобы покрыть этот дефицит за счёт резервов ЦБ и Минфина, которые накапливались годами, как не было, так и нет.
У нас такого призыва читатель тоже не найдёт, потому что тот самый настоящий «чёрный день» ещё всё-таки не наступил. И наступит ли вообще, есть большие сомнения. Другое дело, что резервы лучше было бы пускать в оборот внутри страны.
Читатели, разумеется, спросят как? Достаточно просто – отправив их под жёстким контролем в те же страховые и пенсионные фонды, разумеется, государственные. И уже оттуда черпать средства на реализацию важнейших инфраструктурных и социальных проектов – под нормальные, а не центробанковские проценты.
Уже упомянутые выше «чикагские мальчики», большинство из которых сегодня, что называется – у руля, в ответ на такие предложения тут же заголосят, что так мы просто «бездарно проедим резервы». Не убеждает: проели, а точнее – прозевали мы те самые украденные 300 миллиардов долларов/евро ещё весной 2022.
А что было до того, просто необходимо вспомнить. Так вот, до того Центробанк и Минфин позволяли своим резервам регулярно худеть на американских минимальных процентах. И ведь, между прочим, в тех же Штатах резервные средства, вложенные в проклятые трежерис, именно так – через пенсионные и страховые структуры, и работают.
Да, США уже не раз получали финансовые пузыри и «адские кризисы». Но закормленные федеральными деньгами страховые и пенсионные фонды были и остаются едва ли не главными инвесторами американской экономики.
Не наши ценности
Вернёмся же к заявлениям нашего самого центрального в мире банка, того самого, который даже не пошевелился, когда у него из-под носа увели наши кровные 300 миллиардов. Не рублей, а конвертируемых евро и долларов, вложенных, простите, что повторяемся, не в российские, а в западные ценности.
Причём уже и не бумажные, а электронные, где всё решается, по сути, одним кликом компьютера где-то в коридорах ФРС. Можно подумать, что пресловутые «вложения в самые надёжные и ликвидные» активы, в обоснованности которых нас десятилетиями убеждали в главном кредитном учреждении страны, оправданы и сегодня.
Итак, из Центробанка нас уверяют, что «инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились». Впрочем, они всё-таки «сохраняются на повышенном уровне», хотя куда уж выше? В направлении дефолта, вот сейчас-то его нам как раз и не хватало.
Но дальше в материалах ЦБ РФ читаем и вовсе оптимистичное:
«Динамика экономической активности складывается лучше нашего октябрьского прогноза. Хотя люди по-прежнему проявляют осторожность, появляются признаки восстановления потребительской активности. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда усиливают проинфляционные риски».
Обращает на себя внимание изменившийся до неузнаваемости слог пресс-представителей Банка России, словно мы вернулись к временам руководства Виктора Геращенко и Татьяны Парамоновой. С людьми теперь опять хотя бы разговаривают по-человечески. И даже о стабилизации инфляции и повышенном уровне инфляционных ожиданий населения всё более-менее понятно.
Жаль, что реальными делами подтвердить сказанное непросто – но то, что многое в стране заработало, пусть и ради СВО, уже неплохо. Другое дело, что со старой ключевой ставкой не стоит и мечтать о каком-то восстановлении потребительского спроса, того самого – эффективного, по Кейнсу. А без него весь расчёт только на рост сбережений. И не дай нам Бог – валютных.
Доллар с евро снова потянулись вверх, но если казне это, как правило, выгодно – внутри страны всё дешевле, то население никак не стимулирует к вкладам во что-то родное. Опять оно бросится в обменники и скинет последние остатки лишних рублей. За доллары и евро.
Ну а Банку России и его бессменному руководству в каком-то смысле можно даже позавидовать. За грехи супостатов отвечать уже точно не придётся, с инфляцией бороться можно, почти не прилагая усилий, а время смягчать регулирование ещё не пришло. И придёт, как видно, ещё не скоро.