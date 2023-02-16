Cовсем другая БМП



Внешний вид гипотетической БМП с внешним размещением десанта. Рисунок А. Шепса

…и вот, конь бледный,

и на нем всадник,

которому имя «смерть».

Откровения святого Иоанна Богослова



Схема размещения экипажа и десанта в гипотетической БМП. Добавлены два места сзади, чтобы общее количество перевозимого десанта составляло бы 10 человек. Рисунок А. Шепса