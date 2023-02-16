Cовсем другая БМП

Внешний вид гипотетической БМП с внешним размещением десанта. Рисунок А. Шепса
…и вот, конь бледный,
и на нем всадник,
которому имя «смерть».
Откровения святого Иоанна Богослова
и на нем всадник,
которому имя «смерть».
Откровения святого Иоанна Богослова
Техника завтрашнего дня. Когда создавались первые БМП, концепция войны очень сильно отличалась от современной. Считалось, что война будет ядерной, с применением ядерного оружия непосредственно на поле боя, и танкам придется продираться через «атомные джунгли». Естественно, что для сопровождения танков требовались равные им по проходимости боевые машины, способные своим вооружением добивать то, что осталось после танков, и одновременно перевозить некоторое количество пехоты.
Именно так появилась БМП-1, вооруженная 73-мм пушкой «Гром» и ракетой «Малютка», а ее десантники могли вести огонь через амбразуры по бортам. И, скорее всего, с задачей добивать уцелевшую технику противника после ядерных ударов именно такая машина справилась бы прекрасно. Вот только применять ее пришлось в совершенно других условиях.
Новые условия – новая машина. Так появилась БМП-2 с 30-мм автоматический пушкой, способной также вести огонь и по высоко расположенным целям.
Ну а сегодня мы видим итог всему предшествующему периоду развития БМП – БМП-3 и машины Т-15 и «Курганец». Обе сильно защищенные, поскольку цена жизни солдата с того времени выросла в разы, обвешенные контейнерами динамической защиты, всевозможными датчиками и КАЗами. Но, как и раньше, десантники располагаются у этих машин внутри, десантируются через кормовую дверь и… теперь стрелять по противнику через бортовые амбразуры не могут.
Совершенно очевидно, что на очереди создание принципиально новой БМП, отвечающей требованиям именно сегодняшнего дня – очень хорошо защищенной и от мин, и от огня тяжелых БМП противника, и максимально комфортной для разъезжающих на ней десантников.
Вот и давайте немного пофантазируем на эту тему и представим себе принципиально новую БМП, совсем не такую, как те, что были раньше…
Начнем с того, что создателям новой «тяжелой БМП» следует иметь в виду, что один из путей увеличения защищенности любой боевой машины заключается в уменьшении его внутреннего объема. Тогда на него пойдет меньше тяжелой брони, либо при том же весе ее можно будет сделать соответственно толще. Но… люди-то внутри БМП дышат! Причем человек вдыхает примерно восемь литров воздуха в минуту, да и выдыхает не меньше, вот только в его выдохе содержится много углекислоты.
Между тем достаточно всего лишь 1 % CO2 в воздухе, чтобы это привело к потере работоспособности экипажа, а его концентрация в 10 % является для человека смертельной! Значит – требование частого обмена воздуха в танке и БМП входит в противоречие со скоростью его потока, подаваемого на рабочее место – сквозняк в машине гарантирует пневмонию и другие простудные заболевания, а также аллергию. Но ведь в неё поступают ещё и продукты сгорания от расходуемых боеприпасов, вот почему их своевременный отсос очень важен, иначе внутри будет вообще нечем дышать!
Нужен и достаточный внутренний объем, пусть даже ценой некоторого снижения защищенности.
И еще важный момент, а куда девать фекалии? Ведь если в танке они копятся от трех человек, то в БМП людей значительно больше! А уж то, что усталый и измученный человек вряд ли сможет действовать так эффективно, как тот, кто не устал и имеет под руками все необходимое для своей жизнедеятельности, очевидно.
Поэтому, может быть, стоило бы подумать о том, чтобы… вообще не сажать экипаж БМП внутрь машины, потому что никакая броня его там все равно не спасет?! Ведь опыт локальных конфликтов уже показал, что пехота часто располагается на БТР и БМП! И очевидно, что у неё для этого имеются все основания. Ну так давайте как раз такую машину и построим!
Устроена она может быть так: в корпусе машины находятся только три человека – водитель, командир и оператор вооружения, располагающиеся в корпусе и башне. Днище – мощная объемная платформа с V-образной бронеплитой внутри против противоднищевых мин. Спереди и позади мест командира и водителя все пространство машины представляет собой, опять-таки, объем, заполненный пенополиуретаном и баками с горючим – конструкцию. Двигатель и трансмиссия располагаются на платформе, то есть в приподнятом положении над днищем.
Над башней установлена поднимающаяся рампа, а на ней – полностью автоматизированный модуль с вооружением, который с ее помощью может подниматься и опускаться. Вооружение может быть достаточно традиционным: пушка калибром 30–35 мм и два контейнера для реактивных снарядов, в то время как магазин к ней можно расположить не в самом боевом модуле, а в той же рампе, что позволит значительно увеличить его емкость. Модуль при этом может подниматься и опускаться. В приподнятом состоянии башня может поворачиваться на все 360 градусов. Будучи полностью опущенной, вести огонь на 180 в передней полусфере.
Благодаря такой установке вооружения, новая БМП сможет вести эффективный огонь из-за укрытий, оврагов, зарослей и заборов, в то время как поразить саму машину будет совершенно невозможно. То есть таким образом решается главное противоречие любой боевой машины: она должна быть высокой, чтобы издалека видеть и поражать противника, и одновременно предельно низкой, чтобы… не поразили её.
Однако главное в БМП – это все-таки ее десант. Так как же быть с ним?
А он будет располагаться по обе стороны от двигателя и рампы башни, и находиться… в индивидуальных бронированных капсулах на уровне надгусеничных полок. Каждая такая капсула будет представлять собой самое настоящее «бронегнездо» с двухстворчатой дверцей из массивной бронеплиты, надежно защищающей бойца от всех видов огня стрелкового оружия. Сам стрелок ведет из него огонь поверх этого бронещита, словно из-за бруствера окопа, так что только одна его каска и видна. Над головой – броневая крыша с козырьком. Вместо вентиляции – завеса из воздуха, который подается из-под этой крыши. Причем зимой – воздух обязательно теплый!
Никакие приборы наблюдения, ограничивающие поле зрения, специальные амбразуры для стрельбы и вентиляторы для удаления пороховых газов в этом случае уже не нужны. Сиденье оборудовано емкостью для… отходов. Так что находиться внутри такой машины десантник сможет очень долго и никакие ширмы (что предлагаются сейчас конструкторами для того, чтобы отгородить в БМП место для унитаза), ему не понадобятся!
Все простое и естественное – это всегда очень надежно и эффективно! При этом каждый боец видит другого, не теряет «чувства локтя» и в случае необходимости может оказать помощь товарищу. Четыре таких бойца с каждой стороны смогут обрушить на противника ливень огня, в то время как стрелять в ответ по ним будет практически бессмысленно: в мотор не попадешь, а выводить из строя при помощи РПГ бойцов этой БМП по одному – так никаких боеприпасов не хватит!
Ну а как же тогда десантироваться? Открывать дверцу и прыгать?
Нет, потому что в тяжелом снаряжении лишней нагрузки на солдата следует избегать! Просто все четыре сиденья с обеих сторон соединены вместе на одной балке, а уже ее в этом случае прямо на землю вместе с бойцами опускает гидравлический манипулятор. Сразу всех и одновременно, так что времени на поочередное покидание машины через заднюю дверь не расходуется совершенно! Естественно, что у каждого из них имеется «кнопка» управления этим манипулятором, чтобы в любой момент все капсулы можно было либо опустить, либо поднять, чтобы бойцам не приходилось совершать лишних утомляющих телодвижений.
Схема размещения экипажа и десанта в гипотетической БМП. Добавлены два места сзади, чтобы общее количество перевозимого десанта составляло бы 10 человек. Рисунок А. Шепса
Такая конструкция машины обеспечивает ей практически 100-процентную защиту от противоднищевых мин. Получается, что за один раз вывести ее из строя абсолютно невозможно, в то время как она может вести бой не только в поле, но и в городе, обстреливать и верхние этажи зданий, и стрелять поверх заборов и баррикад!
Вопрос только лишь в том, насколько столь инновационная конструкция может приглянуться военным и конструкторам, и смогут ли последние воплотить ее в металле, а первые… побороть обычно свойственную всем военным традиционность во взглядах и суждениях?!