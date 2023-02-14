МИД России: Москва не видит препятствий для поставки Турции второго полкового комплекта ЗРС С-400

Россия может поставить Турции второй полковой комплект зенитной ракетной системы С-400, никаких препятствий для этого нет. Об этом заявил директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.
Турция может получить второй полк ЗРС С-400, если обратится к России с соответствующим запросом. По словам российского дипломата, в вопросе поставки зенитных систем туркам "препятствий и нерешаемых задач" нет, несмотря на противодействие со стороны ряда западных стран, в частности США. Хотя американцы и ввели против российского ВПК ограничительные меры, на поставках оружия это не отразится.
Нерешаемых задач на пути реализации этого проекта не видим
- приводит РИА Новости слова Пилипсона.
Турция стала вторым иностранным государством и первой страной-членом НАТО, закупившей российский зенитный ракетный комплекс С-400. Данная сделка очень не понравилась США, которые исключили Турцию из программы создания истребителя пятого поколения F-35 и запретили поставки этих самолетов турецким ВВС. Несмотря на это, Анкара отказалась возвращать зенитную систему России и заменять ее на западные комплексы. Как заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, С-400 будет применена в случае внешней угрозы стране.
На сегодняшний день турки имеют на вооружении один полковой комплект ЗРС С-400, но не исключают закупку второго. Два полка С-400, как известно, закупил Китай, но дальше всех пошла Индия, заключившая контракт на поставку пяти полковых комплектов С-400. Имеются и потенциальные покупатели данного комплекса, изъявившие желание его приобрести, но пока не реализовавшие свои планы. По данным американских аналитиков, в этот список входят 13 стран, представляющих, в основном регионы Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки.