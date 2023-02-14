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МИД России: Москва не видит препятствий для поставки Турции второго полкового комплекта ЗРС С-400

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МИД России: Москва не видит препятствий для поставки Турции второго полкового комплекта ЗРС С-400

Россия может поставить Турции второй полковой комплект зенитной ракетной системы С-400, никаких препятствий для этого нет. Об этом заявил директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.


Турция может получить второй полк ЗРС С-400, если обратится к России с соответствующим запросом. По словам российского дипломата, в вопросе поставки зенитных систем туркам "препятствий и нерешаемых задач" нет, несмотря на противодействие со стороны ряда западных стран, в частности США. Хотя американцы и ввели против российского ВПК ограничительные меры, на поставках оружия это не отразится.

Нерешаемых задач на пути реализации этого проекта не видим

- приводит РИА Новости слова Пилипсона.

Турция стала вторым иностранным государством и первой страной-членом НАТО, закупившей российский зенитный ракетный комплекс С-400. Данная сделка очень не понравилась США, которые исключили Турцию из программы создания истребителя пятого поколения F-35 и запретили поставки этих самолетов турецким ВВС. Несмотря на это, Анкара отказалась возвращать зенитную систему России и заменять ее на западные комплексы. Как заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, С-400 будет применена в случае внешней угрозы стране.

На сегодняшний день турки имеют на вооружении один полковой комплект ЗРС С-400, но не исключают закупку второго. Два полка С-400, как известно, закупил Китай, но дальше всех пошла Индия, заключившая контракт на поставку пяти полковых комплектов С-400. Имеются и потенциальные покупатели данного комплекса, изъявившие желание его приобрести, но пока не реализовавшие свои планы. По данным американских аналитиков, в этот список входят 13 стран, представляющих, в основном регионы Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки.
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14 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:13
    -5
    Сейчас султану надо накидывать всяких ништяков: зерновую сделку, газовый хаб, вооружение. Не потому, что он наш какой-то там стратегический союзник. Этот пассажир временный. Но надо его заставить поверить в себя, пусть распустит крылья и ругается с Грецией и Швецией. Нам это разлад внутри и вокруг НАТО только на руку. Хорошо бы вообще в войнушку с союзниками по НАТО ввязался или из НАТО вышел. А там, потом посмотрим...
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 09:19
      +6
      Мысль, несомненно, интересная, но в таком случае поставки ЗРК необходимо оговорить непременным условием не поставки Турцией Украине ничего, кроме аспирина и памперсов.
    2. ЗлойКоммунист
      ЗлойКоммунист Сегодня, 09:34
      +1
      с Султаном заигрывать надо через призму понимания, что 351 год, мы были в состоянии войны с турками.
    3. kasy
      kasy Сегодня, 09:46
      +1
      ничего тупее не слышал, нам если и строить и вкладываться, то подальше от наших границ, турция партнер такой себе, в идеале пусть сожрут друг друга как пауки в банке нато и турция, ее проект турана - прямая угроза России, а угрозы нужно купировать
  2. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 09:20
    +6
    Так же и Турция не видит никаких препятствий для поставок оружия Киеву, которая будет убивать россиян, в Кремле сидят просто политические прост..итутки, куколды
  3. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 09:23
    +6
    Все верно.
    Сначала Эндоган проявил себя как убийца летчиков, потом -к ак союзник террористов.
    А потом мы ему отдали С 400 и готовы были отдать Су57.
    Потом он стал воровать нефть из сирии, перепродавать наш газ, и давать оружие Украине.

    Ясен пень, за такие заслуги ,только С 400 и поставлять.

    Их он , писали ,то ставит не дежурство, то снимает, торгуясь с западом о плюшках....
  4. NIkodim
    NIkodim Сегодня, 09:23
    +2
    Судя по всему российский истэблишмент давно потерял нить происходящего: кто с кем воюет, у кого какие планы интересы и т.д. fool
    Горизонт планирования - 2-3 дня
    1. aleksejkabanets
      aleksejkabanets Сегодня, 09:51
      +1
      Цитата: NIkodim
      Судя по всему российский истэблишмент давно потерял нить происходящего: кто с кем воюет,

      Российский истэблишмент (как и любой другой) не воюет, он торгует и увеличивает свои капиталы, а воюют простые люди, что с одной, что с другой стороны. Сколько еще времени должно длиться это безумие, что бы простые люди могли это понять?
  5. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 09:27
    +4
    "Не видят."...?...Это так удобно, притворятся "слепым".
    Турция - активный член НАТО, поставляющий технологичное оружие Украине и проводящее враждебную внешнюю политику по Крыму, Кавказу.
  6. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 09:30
    +3
    Мы им трубы с газом, С-400 и т.д а они на нас байрактары и вооружение..... чудны дела во время патриотических олигархо капиталистических войн:)))))
  7. Crossbill
    Crossbill Сегодня, 09:33
    +1
    Ничего личного-только бизнес.В капиталистическом обществе живем.Какие могут быть принципы когда есть возможность наварить барыши.
  8. FPEDDI_KPYGEP
    FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 09:38
    0
    A кaк же Tурция продaeт оружие Украине? Что деньги не пахнут?
    Да они им продaeт нелетaльнoe оружие но все равно неприятно.
    1. Ганкутсу_
      Ганкутсу_ Сегодня, 09:52
      +1
      С каких это пор ударные беспилотники, БМП, артиллерия, снаряды, строительство кораблей, и в перспективе поставка танков - это нелетальное оружие?
  9. spirit
    spirit Сегодня, 10:14
    0
    Российская пропаганда из всех утюгов:
    На Украине мы воюем со всем НАТО,
    Турция поставила бронивики,беспилотник Украине
    Реальность:
    МИД России не видит проблем поставки С400 крупнейшему члену НАТО в Европе
    Вот это би-полярочка.А мы удивляемся как одного геошахматиста(липового) 8 лет за нос водили