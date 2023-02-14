В Киеве угрожают мигрантам из Средней Азии уголовной ответственностью за посещение подконтрольных России территорий

Киевские власти пытаются использовать всевозможные рычаги, чтобы помешать развитию новых российских регионов, которые до проведения референдумов были украинскими областями.Для восстановления нормальной жизни на Донбассе, в Запорожье и в Херсонской области туда привлекаются специалисты со всей России, среди которых немало и представителей других государств, временно находящихся на территории России - включая мигрантов из Средней Азии. В Киеве, естественно, этим недовольны и даже угрожают мигрантам уголовной ответственностью.В частности, к мигрантам из Киргизии обратился посол Украины в этой стране Валерий Жовтенко, который призвал их не посещать подконтрольные России территории, т.е. территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Жовтенко добавил, что за это может грозить и уголовная ответственность, так как такие мигранты будут рассматриваться как «пособники военных агрессоров».Поводом для обращения украинского посла к кыргызстанцам стали распространяющиеся в последнее время в Telegram-каналах, популярных среди киргизов в России, объявления о работе в новых российских регионах за неплохую плату.Напомним, что в начале октября в Российской Федерации стало на четыре субъекта больше – две республики – ДНР и ЛНР и две области – Запорожская и Херсонская.