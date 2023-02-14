Россия предложила Индии совместное проектирование и производство неатомных подводных лодок

Учитывая наш опыт работы с индийской стороной по другим военно-морским проектам, локализация производства при реализации программы на базе российской платформы «Амур-1650» может быть доведена до 70–80%

Москва официально уведомила Нью-Дели, что отказывается от участия в тендере на закупку Индией шести подводных лодок «Проект-75(И)». Конкурс на поставку подлодок на основе партнерства с иностранными компаниями Индия объявила еще в 2021 году.Вместо этого российская сторона предлагает Индии совместное проектирование и производство неатомных подводных лодок данного класса на базе российского проекта «Амур-1650». Об этом на начавшейся 13 февраля в индийском Бангалоре выставке Aero India 2023 сообщил замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.Предложение российской стороны включает в себя совместное проектирование и производство национальной неатомной подводной лодки в Индии на основе межправительственного соглашения.— рассказал представитель ФСВТС России РИА Новости По словам чиновника, в качестве воздухонезависимой энергетической установки индийской стороне предлагается на выбор двигатель российского, индийского или совместного производства. Дрожжов добавил, что такое сотрудничество укладывается в рамки многолетнего партнерства двух стран в части поставок и производства военной техники российского образца и при этом в полной мере соответствует принципу «Делай в Индии».Подводные лодки класса «Амур» являются модернизированным вариантом проекта 636 «Варшавянка» и позиционируются как экспортная версия подводных лодок проекта 677 «Лада». Субмарина четвертого поколения в экспортном варианте обладает улучшенной акустической скрытностью, новыми боевыми системами и опцией установки анаэробной воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ).Проект «Амур-1650» предполагает создание подлодки с глубиной погружения до 300 метров, скоростью 19/22 узла, автономностью 45 суток и экипажем 35 человек. На вооружении субмарины могут быть ракеты «Калибр» или «Брамос» совместной российско-индийской разработки, торпеды и мины.Если предложение Москвы будет принято индийским руководством, то это укрепит и разовьет стратегическое партнерство двух стран в части поставок и совместного производства российских вооружений, начавшееся еще во времена СССР. Такое решение важно и с учетом того, что США и союзники по НАТО активно давят на Нью-Дели, пытаясь вытеснить РФ из сферы продажи российского оружия в эту страну.