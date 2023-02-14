Военное обозрение
Войти Регистрация

Россия предложила Индии совместное проектирование и производство неатомных подводных лодок

3
Россия предложила Индии совместное проектирование и производство неатомных подводных лодок

Москва официально уведомила Нью-Дели, что отказывается от участия в тендере на закупку Индией шести подводных лодок «Проект-75(И)». Конкурс на поставку подлодок на основе партнерства с иностранными компаниями Индия объявила еще в 2021 году.


Вместо этого российская сторона предлагает Индии совместное проектирование и производство неатомных подводных лодок данного класса на базе российского проекта «Амур-1650». Об этом на начавшейся 13 февраля в индийском Бангалоре выставке Aero India 2023 сообщил замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.

Предложение российской стороны включает в себя совместное проектирование и производство национальной неатомной подводной лодки в Индии на основе межправительственного соглашения.

Учитывая наш опыт работы с индийской стороной по другим военно-морским проектам, локализация производства при реализации программы на базе российской платформы «Амур-1650» может быть доведена до 70–80%

— рассказал представитель ФСВТС России РИА Новости.

По словам чиновника, в качестве воздухонезависимой энергетической установки индийской стороне предлагается на выбор двигатель российского, индийского или совместного производства. Дрожжов добавил, что такое сотрудничество укладывается в рамки многолетнего партнерства двух стран в части поставок и производства военной техники российского образца и при этом в полной мере соответствует принципу «Делай в Индии».

Подводные лодки класса «Амур» являются модернизированным вариантом проекта 636 «Варшавянка» и позиционируются как экспортная версия подводных лодок проекта 677 «Лада». Субмарина четвертого поколения в экспортном варианте обладает улучшенной акустической скрытностью, новыми боевыми системами и опцией установки анаэробной воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ).

Проект «Амур-1650» предполагает создание подлодки с глубиной погружения до 300 метров, скоростью 19/22 узла, автономностью 45 суток и экипажем 35 человек. На вооружении субмарины могут быть ракеты «Калибр» или «Брамос» совместной российско-индийской разработки, торпеды и мины.

Если предложение Москвы будет принято индийским руководством, то это укрепит и разовьет стратегическое партнерство двух стран в части поставок и совместного производства российских вооружений, начавшееся еще во времена СССР. Такое решение важно и с учетом того, что США и союзники по НАТО активно давят на Нью-Дели, пытаясь вытеснить РФ из сферы продажи российского оружия в эту страну.
Автор:
Использованы фотографии:
Сайт Объединенной судостроительной корпорации
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
3 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 10:05
    0
    Вот посыпались новости одна за одной. То "армату" Индии предложили, то подводные лодки. Так то индия кандидат на ключевого антикитайского игрока в "тихоокеанском НАТО" аукусе. Их Усиленно стараются лбами столкнуть, чтоб затянуть в мясорубку в горных районах. Лепят из Индии что-то вроде украины, только не против России, а против Китая. Рассчитывают на неисчерпаемые людские ресурсы-отработали опыт по мобилизациям. Да и издавна, привыкли сипаев и гурков в своих империалистических войнах использовать. так вот стоит ли нам так усиливать Индию военно-техническим сотрудничеством. Или это мудрые сигналы китайским товарищам, чтоб имели в виду...Могут ведь и сами у нас эти лодки и танки купить. Восток-дело тонкое, сразу и не поймешь что это-торгашеская неделикатность по отношению к союзнику или часть византийской интриги...
  2. Владимир Постников
    Владимир Постников Сегодня, 10:10
    0
    Вместо этого российская сторона предлагает Индии совместное проектирование и производство неатомных подводных лодок данного класса на базе российского проекта «Амур-1650».
    Иными словами: мы вам остатки нашего советского задела, а вы из него сделайте что-нибудь посовременней. Мы, видите ли, уже профукали наши компетенции, так может ваши инженеры что-то придумают.
    После того, как я узнал, что Генеральным конструктором "Рубина" стал эффективный менеджер Л.Сидоренко, который до этого конструктором никогда не был, я сразу же подумал, что "пропал Калабухов". А теперь вижу, что он и в самом деле пропал.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:10
    0
    Россия предложила Индии совместное проектирование и производство неатомных подводных лодок
    Вокруг индия, сейчас, активные "пляски" идут.
    Держава большая, не бедная, с какой то стороны ...
    Так шо всё ожидаемо, ничего нового в этом нет.