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FT: На встрече министров стран НАТО обсудят поставки Украине наземных вооружений, вопрос с истребителями не приоритетный

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FT: На встрече министров стран НАТО обсудят поставки Украине наземных вооружений, вопрос с истребителями не приоритетный

Несмотря на желание Киева в срочном порядке получить самолеты, в НАТО не считают этот вопрос приоритетным, на стартующей сегодня в Брюсселе встрече министров обороны стран альянса будут обсуждаться совсем другие вопросы.


США и не исключают поставку Украине истребителей, но это вопрос будущих поставок, хотя может так случиться, что они не понадобятся, если Украина проиграет. По данным Financial Times, на предстоящей встрече в Брюсселе вопрос поставки истребителей Киеву будет обсуждаться, но не будет основным, как хотели бы в Киеве. Главная тема встречи - поставки наземных вооружений Украине, которые могли бы поменять ситуацию на поле боя.

Эта тема будет обсуждаться на встрече министров обороны НАТО, но нужно понимать, что это потребует значительного времени, а Украине нужны срочные поставки, поэтому мы должны быть уверены, что все страны выполнят уже взятые на себя обязательства по БМП, танкам, артиллерии, поскольку на счету каждый день

- заявил накануне глава НАТО Йенс Столтенберг.

Перед общим заседание министров обороны стран НАТО, будет проведена отдельная встреча контактной группы по Украине, на которую пригласили пока еще министра обороны этой страны Алексея Резникова. Председательствовать там будут глава Пентагона Остин Ллойд и глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. Будут обсуждаться поставки бронетехники, артиллерии и боеприпасов, в общем всего того, что по мнению американцев поможет ВСУ разгромить российскую армию.

Как уже неоднократно сообщалось, Запад делает ставку на весеннее контрнаступление ВСУ, поставляя вооружения с расчетом успеть к нему. Ранее в Вашингтоне предупредили Зеленского, что это будет шанс воспользоваться западной помощью для победы над Россией. В ином случае объемы поставок резко сократятся.
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3 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:44
    +2
    В переводе : погодите с просьбами о самолетах. Мы вам пока еще танки не закончили обещать. Обещать самолеты будем потом.
  2. Русфанер
    Русфанер Сегодня, 09:55
    0
    "Несмотря на желание Киева в срочном порядке получить самолеты, в НАТО не считают этот вопрос приоритетным, на стартующей сегодня в Брюсселе встрече министров обороны стран альянса будут обсуждаться совсем другие вопросы."(с)

    Скорее всего, решение уже принято, выполняется и обсуждать будут текущие вопросы...
  3. слава1974
    слава1974 Сегодня, 10:03
    0
    Как показывает опыт ,поставляют всё ,что необходимо.Значит поставят и самолеты, когда придет время ,сейчас они не нужны. Как нам особо авиация не помогает ,так и Украине не поможет. Но подготовка к этому идет.С прошлого года идет информация ,что курсанты-авиаторы с Харькова были отправлены в Америку для обучения на Ф-16, может до сих пор и обучаются.Как закончат обучение ,поставят самолеты.
    Танки для прорыва современной обороны нужны ,но не в таком количестве ,как раньше. Основа это разведка ,высокоточные удары ,мобильные группы с тяжелым оружием под прикрытием артиллерии.Как на Харьковском и Изюмском направлении.Вобщем другая концепция, и она один раз уже принесла врагу успех.Значит попробуют повторить, может на более высоком организационном и подготовленном уровне.
    Наша концепция прорыва обороны танковыми клиньями пока буксует.Не думаю, что противник будет пытаться ее повторить.