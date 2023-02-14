FT: На встрече министров стран НАТО обсудят поставки Украине наземных вооружений, вопрос с истребителями не приоритетный

Эта тема будет обсуждаться на встрече министров обороны НАТО, но нужно понимать, что это потребует значительного времени, а Украине нужны срочные поставки, поэтому мы должны быть уверены, что все страны выполнят уже взятые на себя обязательства по БМП, танкам , артиллерии, поскольку на счету каждый день

Несмотря на желание Киева в срочном порядке получить самолеты, в НАТО не считают этот вопрос приоритетным, на стартующей сегодня в Брюсселе встрече министров обороны стран альянса будут обсуждаться совсем другие вопросы.США и не исключают поставку Украине истребителей, но это вопрос будущих поставок, хотя может так случиться, что они не понадобятся, если Украина проиграет. По данным Financial Times, на предстоящей встрече в Брюсселе вопрос поставки истребителей Киеву будет обсуждаться, но не будет основным, как хотели бы в Киеве. Главная тема встречи - поставки наземных вооружений Украине, которые могли бы поменять ситуацию на поле боя.- заявил накануне глава НАТО Йенс Столтенберг.Перед общим заседание министров обороны стран НАТО, будет проведена отдельная встреча контактной группы по Украине, на которую пригласили пока еще министра обороны этой страны Алексея Резникова. Председательствовать там будут глава Пентагона Остин Ллойд и глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. Будут обсуждаться поставки бронетехники, артиллерии и боеприпасов, в общем всего того, что по мнению американцев поможет ВСУ разгромить российскую армию.Как уже неоднократно сообщалось, Запад делает ставку на весеннее контрнаступление ВСУ, поставляя вооружения с расчетом успеть к нему. Ранее в Вашингтоне предупредили Зеленского, что это будет шанс воспользоваться западной помощью для победы над Россией. В ином случае объемы поставок резко сократятся.