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Washington Post: Обещания США поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», касаются сроков войны, но не объемов помощи

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Washington Post: Обещания США поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», касаются сроков войны, но не объемов помощи

К годовщине начала российской спецоперации на Украине 24 февраля США планируют выделить киевскому режиму 10 миллиардов долларов в качестве прямой бюджетной поддержки, а также ввести новые антироссийские санкции.


Американское издание The Washington Post отмечает усиление давления на Киев со стороны официальных лиц США, ожидающих от своих подопечных каких-либо успехов на фронте, обусловленных наращиванием военной поддержки и поставками новых видов вооружений.

Представители американских властей объясняют представителям украинского режима, что многие члены Конгресса США выступают против продолжения поддержки Киева. Долгосрочные планы стран Евросоюза в отношении оказания Украине долгосрочной финансовой поддержки также не определены.

По словам представителя администрации президента США Джо Байдена, которые цитирует издание, предоставление Украине всесторонней поддержки на прежнем уровне весьма проблематично. Власти США в настоящее время пытаются внушить украинскому правительству, что невозможно поддерживать Киев на прежнем уровне постоянно.

По словам неназываемого американского политика, обещания Вашингтона оказывать поддержку Киеву "столько, сколько потребуется", касаются сроков вооруженного конфликта, но не объемов оказываемой поддержки.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае, если будет принято решение о поставках украинской армии боевой авиации, это не сделает альянс одной из сторон конфликта.
Автор:
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6 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:53
    +1
    Будут поддерживать так же как и Афганистан, до самого последнего самолета взлетающего с территории Польши. В конце концов, можно еще ведь цепляться за шасси и лететь бесплатно в страну мечты.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:54
      +1
      . Washington Post: Обещания США поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», касаются сроков войны, но не объемов помощи

      laughing Как в анекдоте.Я говорил что отвечаю за Слона,а не за слова.Ну там хоть флагами жевто-блакитными помашут в качестве моральной помощи.Пригласят Зеленского в мировое турне с 95 кварталом.
  2. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 09:58
    +2
    Вот те раз. Обещали мальчонке военную помощь всего мира, все танки и снаряды вселенной, а теперь кидают... Предатели и рашисты вашу мать. Надо срочно назвать деда Байдена во всеуслышанье старым перд.... ом.
  3. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 10:01
    +3
    Сейчас шароварники и чубатые в чатрулетках нервно напряглись laughing халява может кончится, а боевые действия нет...раз уж в женщин переодеваются, то наверное стоит ожидать такую же картину как в Афганистане с уходом матрасов
  4. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 10:09
    +1
    Ай да американцы, ай да дети самки собаки!.. Но как виртуозно сформулировали! Металлолом сбагрили, в долги вогнали и теперь стоят в сторонке и оказывают моральную поддержку. Молодцы. Укровоякам нужно срочно скупать в магазинах вантузы - из них получаются отличные присоски, позволяющие висеть на внешней стороне американского военно-транспортного самолёта немного дольше, чем получалось у афганских бедолаг.
  5. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 10:10
    0
    да ладно, 300 миллиардов своровали,когда кончаться - переключаться на личные средства русских. А там запасы побольше наверное...