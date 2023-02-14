. Washington Post: Обещания США поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», касаются сроков войны, но не объемов помощи

К годовщине начала российской спецоперации на Украине 24 февраля США планируют выделить киевскому режиму 10 миллиардов долларов в качестве прямой бюджетной поддержки, а также ввести новые антироссийские санкции.
Американское издание The Washington Post отмечает усиление давления на Киев со стороны официальных лиц США, ожидающих от своих подопечных каких-либо успехов на фронте, обусловленных наращиванием военной поддержки и поставками новых видов вооружений.
Представители американских властей объясняют представителям украинского режима, что многие члены Конгресса США выступают против продолжения поддержки Киева. Долгосрочные планы стран Евросоюза в отношении оказания Украине долгосрочной финансовой поддержки также не определены.
По словам представителя администрации президента США Джо Байдена, которые цитирует издание, предоставление Украине всесторонней поддержки на прежнем уровне весьма проблематично. Власти США в настоящее время пытаются внушить украинскому правительству, что невозможно поддерживать Киев на прежнем уровне постоянно.
По словам неназываемого американского политика, обещания Вашингтона оказывать поддержку Киеву "столько, сколько потребуется", касаются сроков вооруженного конфликта, но не объемов оказываемой поддержки.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае, если будет принято решение о поставках украинской армии боевой авиации, это не сделает альянс одной из сторон конфликта.