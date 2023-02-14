Минобороны: экипажи ударных вертолётов Ми-35 уничтожают технику и живую силу противника в зоне СВО

Лётчики ВКС уходят из-под обстрелов противника. Во многом это связано с электронной начинкой современных боевых машин, бортовыми комплексами обороны и, разумеется, огромным опытом, полученным ими за время спецоперации

Полёты осуществляем смешанными группами вместе с Ми-8 и Ми-28. Основная задача заключается в подавлении живой силы противника, но в то же время занимаемся и поисково-спасательными работами, прикрывая вертолёт Ми-8