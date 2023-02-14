Минобороны: экипажи ударных вертолётов Ми-35 уничтожают технику и живую силу противника в зоне СВО

Благодаря слаженной работе экипажей ударных вертолётов Ми-35 армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) в зоне спецоперации, были уничтожены бронированная техника, а также живая сила противника. Это следует из сведений, предоставленных сегодня МО РФ.
Как отмечается в сообщении российского оборонного ведомства, армейская авиация продолжает выполнять задачи по уничтожению бронетехники и объектов инфраструктуры ВСУ, сопровождать воинские колонны, доставлять десант, военные грузы, оказывая, в то же время и поддержку авиационным подразделениям.
Лётчики ВКС уходят из-под обстрелов противника. Во многом это связано с электронной начинкой современных боевых машин, бортовыми комплексами обороны и, разумеется, огромным опытом, полученным ими за время спецоперации
– отметили в Минобороны.
Экипажи вертолётов производят по несколько дневных или ночных вылетов за смену.
Вот что рассказал об этом командир экипажа вертолёта Ми-35 Виктор:
Полёты осуществляем смешанными группами вместе с Ми-8 и Ми-28. Основная задача заключается в подавлении живой силы противника, но в то же время занимаемся и поисково-спасательными работами, прикрывая вертолёт Ми-8
При нанесении удара по противнику, экипажам этих боевых машин удаётся уйти на предельно малую высоту, скрываясь за рельефом местности и, тем самым, оставаясь незаметными для украинских военных.
Отметим, что 6 февраля, в результате работы экипажей ударных вертолётов Ми-28H, были уничтожены опорные пункты украинских боевиков. Также были ликвидированы опорные пункты ВСУ, танки и другая бронированная техника.