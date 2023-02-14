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Минобороны: экипажи ударных вертолётов Ми-35 уничтожают технику и живую силу противника в зоне СВО

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Минобороны: экипажи ударных вертолётов Ми-35 уничтожают технику и живую силу противника в зоне СВО

Благодаря слаженной работе экипажей ударных вертолётов Ми-35 армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) в зоне спецоперации, были уничтожены бронированная техника, а также живая сила противника. Это следует из сведений, предоставленных сегодня МО РФ.


Как отмечается в сообщении российского оборонного ведомства, армейская авиация продолжает выполнять задачи по уничтожению бронетехники и объектов инфраструктуры ВСУ, сопровождать воинские колонны, доставлять десант, военные грузы, оказывая, в то же время и поддержку авиационным подразделениям.

Лётчики ВКС уходят из-под обстрелов противника. Во многом это связано с электронной начинкой современных боевых машин, бортовыми комплексами обороны и, разумеется, огромным опытом, полученным ими за время спецоперации

– отметили в Минобороны.
Экипажи вертолётов производят по несколько дневных или ночных вылетов за смену.

Вот что рассказал об этом командир экипажа вертолёта Ми-35 Виктор:

Полёты осуществляем смешанными группами вместе с Ми-8 и Ми-28. Основная задача заключается в подавлении живой силы противника, но в то же время занимаемся и поисково-спасательными работами, прикрывая вертолёт Ми-8

При нанесении удара по противнику, экипажам этих боевых машин удаётся уйти на предельно малую высоту, скрываясь за рельефом местности и, тем самым, оставаясь незаметными для украинских военных.

Отметим, что 6 февраля, в результате работы экипажей ударных вертолётов Ми-28H, были уничтожены опорные пункты украинских боевиков. Также были ликвидированы опорные пункты ВСУ, танки и другая бронированная техника.

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2 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:59
    +1
    Я всячески поддерживаю и благодарен "вертикальным" за их действенную помощь и поддержку. Работать им как и крылатым приходится в условиях неподавленного ПВО. В этой связи они применяют тактику выхода на рубеж атаки со сверхмалой высоты. А вот недавно события с воздушным шаром показали что на высоте от 20 км, ПВО противника неэффективна даже действуя в тепличных условиях. Так может, стоит в качестве альтернативы, так же разрабатывать прицельное бомбометание управляемыми или свободно планирующими бомбами с такой высоты?
    1. Умник
      Умник Сегодня, 10:12
      0
      Вертолет должен за пределами действия пво выпускать управляемы ракеты и уходить на базу. Как в средневековье выскакивать изза рельефа местности и пулять нурсами играя в русскую рулетку со смертью-глупо