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Мэр Львова сообщил о разрушении почти всех электроподстанций города ракетными ударами ВС РФ

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Мэр Львова сообщил о разрушении почти всех электроподстанций города ракетными ударами ВС РФ

В результате массированных ракетных атак Вооруженных сил Российской Федерации в городе Львове были разрушены фактически все электроподстанции. Об этом сообщил руководитель городской администрации Андрей Садовой.


По утверждению мэра Львова, в городе и области электроподстанции из-за разрушений не могут выполнять свои функции. Но энергетики, как утверждает Садовой, якобы находят некие нестандартные решения и поэтому город имеет электричество.

Также Садовой отметил, что во Львове разрушены и другие важные объекты инфраструктуры. Восстановлению большинство из них не подлежит, поэтому их придется отстраивать заново.

Однако, в любом случае, ситуацию во Львове не стоит сравнивать с российскими городами Донбасса, за освобождение которых сейчас сражаются ВС РФ. В Донбассе многие города были буквально уничтожены до основания из-за действий украинских формирований.

Напомним, что ВС РФ с 10 октября 2022 года наносят массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Такая тактика стала ответом на теракты и диверсии, которые осуществляли украинские формирования на российской территории.

Так, первые удары по энергетической инфраструктуре Украины последовали через два дня после взрыва на Крымском мосту, организованного украинскими спецслужбами. Поэтому благодарить за разрушенные электроподстанции львовский мэр Садовой может лишь режим Владимира Зеленского, политика которого и привела к такой ситуации.
Использованы фотографии:
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35 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 10:29
    +10
    Ну шо тут можно сказать. Зато почти все ракеты сбили, и вообще их почти уже не осталось. Опять же в Европе в тренде возврат к природе и зеленая повестка. Так что пусть справляют естественные надобности в пакет и носят удобрения на газоны. Можно еще туалеты на улице открыть, типа сортир-но это будет совсем по болотному и непатриотично. Поэтому все таки в пакет. Ну и натуральные свечи из пчелиного воска с пасеки Кравчука уж всяко патриотичней чем какая-то сомнительная коммунистическая электрификация с "лампочками Илыча". Назад! Назад к мазанкам. землянкам и пещерам древних укров. А согреться можно копая новое море, откопаться нафиг от Азии напрочь!
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:42
      +1
      Цитата: голос_разуma
      Назад! Назад к мазанкам. землянкам и пещерам древних укров.

      Чем быстрее катятся назад, нем лучше для всей Европы.
      1. frruc
        frruc Сегодня, 11:54
        0
        Садовой : ... некие нестандартные решения и поэтому город имеет электричество.

        Врет. Видимо, с нашей стороны есть еще много недоработок.
    2. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 11:10
      +8
      Боюсь, что это только болтовня для отвода глаз и новых ракет -если свет есть, то и подстанции работают! Не думайте что там дураки сидят, дезинформация это тоже оружие!
      1. ilimnoz
        ilimnoz Сегодня, 11:50
        +1
        верно. отсрочить последующий удар тоже плюс. сколько эшелонов можно провести за это время. Россия жалеет жителей Украины но эту жалость они считают слабостью
  2. Дедкастарый
    Дедкастарый Сегодня, 10:29
    +1
    Мэр Львова сообщил о разрушении почти всех электроподстанций города ракетными ударами ВС РФ
    ой...
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 11:27
      +1
      Цитата: Дедкастарый
      Мэр Львова сообщил о разрушении почти всех электроподстанций города ракетными ударами ВС РФ
      ой...

      а шо "минусим" ? привыкайте.
  3. БойКот
    БойКот Сегодня, 10:33
    +3
    Побегут полякам сдаваться, те ещё подумают, нужен ли им этот геморрой.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 10:39
      +8
      Цитата: БойКот
      Побегут полякам сдаваться, те ещё подумают, нужен ли им этот геморрой.

      Да брешет мэр как сивый мерин. Надеется что пожалится и больше не прилетит. Было бы как он поёт, давно бы уже в пшекию сбежали.
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 11:43
      -1
      Цитата: БойКот
      Побегут полякам сдаваться, те ещё подумают, нужен ли им этот геморрой

      Возьмут!! Такими управлять легче.
    3. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 11:45
      -1
      Цитата: БойКот
      Побегут полякам сдаваться, те ещё подумают, нужен ли им этот геморрой.

      Гемморой полякам не нужен. Нужна им земля, рабы и недвижимость!
  4. Last centurion
    Last centurion Сегодня, 10:34
    +5
    Проговорился :) теперь оказывается западное ПВО полное Г потому что ничего не сбило. Покупайте (сарказм). Теперь его затопчут свои нацики у которых перемога каждый день. Не жалко
  5. БИАБИА
    БИАБИА Сегодня, 10:35
    +4
    Подстанции сами что ли взорвались, ведь из условных 10 ракет сбивается 15.
    Мэра расстрелять, дезу гонит, из разряда вывсёврети...
  6. Snay
    Snay Сегодня, 10:39
    +1
    Что за нестандартные решения? Если все уничтожили, то откуда свет? К прыгунам провода прикрепили?
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 11:45
      -1
      Цитата: Snay
      Что за нестандартные решения? Если все уничтожили, то откуда свет? К прыгунам провода прикрепили?

      Скорее на жалость бьет. В Киеве уже объявили, что отключения света не будет. А Львов что? Хуже? Пусть деньги ЕС дает и энергию во Львов.
  7. Alien From
    Alien From Сегодня, 10:39
    +3
    Красивый город Львов, жаль что население не очень am
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:41
    +5
    в городе Львове были разрушены фактически все электроподстанции.
    Даже ни грамма жалости в душе не наблюдается. К чему бы это? Наверное потому, что одно название города сразу дает ассоциацию исключительно только с укронационализмом в его фашистском проявлении и почему-то с Польшей.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:51
      +2
      Цитата: rotmistr60
      одно название города сразу дает ассоциацию исключительно только с укронационализмом в его фашистском проявлении и почему-то с Польшей.

      Какая может быть положительная реакция, если Львов никогда не был российским.
  9. Sith
    Sith Сегодня, 10:41
    +3
    Остались только те электростанции , что построил укро-режим ...
    Но они невидимые для ПВО ... скорее потому , что их нету
  10. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 10:42
    +7
    Если он продолжит поражать энергосистему Украины, победа обеспечена. Его экономика рухнет, и соглашение об экспорте зерна должно быть расторгнуто.
  11. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 10:46
    +4
    Может быть вбросом, мол всё плохо, разбомблено, игра на публику. Информационную войну никто не отменял. Между тем есть новости что в Киеве не планируются веерные отключения в эти дни, что говорит о том что там в целом нормально с электричеством.
  12. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 10:52
    +7
    Как электрик, могу подтвердить, оставить абсолютно без электричества город нереально. А вот посадить на такое состояние, что тебе придётся выбирать куда отправлять имеющиеся мощности на какие объекты, можно. Наш посёлок в тайге, имеет три возможных источника подключения. Но если в идеальном случае, у нас на основной линии хватит энергии всем, то во втором случае только посёлку и котельной и водозабору. То есть заводы встанут все. А в третьем, только котельной и социалке, например больнице и детским садам и хлебопекарне. При этом, есть некоторая возможность давать по очереди каждый день кому то по два три часа в дома. Мы это проходили после ледяного дождя и две недели сидели вот так как я сказал по схеме веерных выключений. А что говорить про большой город. У нас областной центр имеет возможность получать энергию о семи источников.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 11:37
      +4
      Как ЭНЕРГЕТИК, хочу поправить ... оставить город без электричества РЕАЛЬНО.
      Пожалуй, кроме тех объектов, где есть собственные, независимые источники электроэнергии.
      Сколько б направлений подачи электроэнергии не было б, без местных объектов приёма, трансформации и распределения энергии НЕ ОБОЙТИСЬ!
      Если их повредить\ уничтожить, тогда ... всё будет очень не весело.
      Вопрос в том ... да в МОЩНОСТИ потребляемой объектом, соответственно в мощности подводящих линий ... для небольшого посёлка, малой потребляемой мощности, больших проблем в электроснабжении может и не быть, когда мощности потребления велики, всё становится очень по другому!!! Сложнее, дороже и т.д.
    2. Single-n
      Single-n Сегодня, 11:55
      0
      Да запросто. ВСЕГО 7 точек ввода в энергосеть. 30-50 бомб/ракет и все. На самом деле еще проще. электростанции есть далеко не всяком городе.
  13. Галеон
    Галеон Сегодня, 10:53
    +1
    Ну что, львовяне, желаю вам греть и освещать ваши дома, сжигая книги ваших библиотек.
    1. Luminman
      Luminman Сегодня, 11:09
      +1
      Цитата: Галеон
      Ну что, львовяне, желаю вам греть и освещать ваши дома, сжигая книги ваших библиотек

      Пусть лучше скачут! Движение - это жизнь... wink
  14. Грац
    Грац Сегодня, 10:58
    +1
    западенцев жалеть не стоит их надо загнать в 18 век, пусть освещают дома свечками и лучинами, а еду готовят во дворах на кострах
  15. solar
    solar Сегодня, 11:01
    +1
    В результате массированных ракетных атак Вооруженных сил Российской Федерации в городе Львове были разрушены фактически все электроподстанции.

    Разрушены-то они разрушены, только вот электроэнергия как поставлялась, так и поставляется. Поиск в гугле ведет на страницу Львовоблэнерго в фейсбуке, где написано, что на сегодня никаких отключений в Львове не запланировано вообще.
    https://uk-ua.facebook.com/lvivoblenergo/
    Но энергетики, как утверждает Садовой, якобы находят некие нестандартные решения и поэтому город имеет электричество.

    Если все подстанции разрушены- то как электроэнергия поставляется? И смысл расходовать дорогие ракеты на удары по подстанциям, если электроснабжение сохраняется?
    1. Luminman
      Luminman Сегодня, 11:04
      +1
      Цитата: solar
      Если все подстанции разрушены- то как электроэнергия поставляется? И смысл расходовать дорогие ракеты на удары по подстанциям

      Про единую энергосистему слышали?
  16. fax66
    fax66 Сегодня, 11:08
    +1
    Материал "на правах рекламы по заказу МО РФ."
  17. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:14
    +1
    8 лет бомбили Русский мир на Донбассе, даже не замечали.А тут и полгода как начали бомбить- заныли.Мы злопамятные ,бандеровцы не за всё расплатились.
  18. Хибинский Пластун
    Хибинский Пластун Сегодня, 11:21
    +2
    Не правда, это не разрушение это "декоммунизация" вас всего лишь возвращают на круги своя. Это Русский Иван вас, упырей назвал братьями, построил инфроструктуру . наделил землями Новороссии, а в ответ получил " русню на ножи", но вам больше по нраву " пся крёвь" и "собакам и украинцам вход воспрещен". Многие поленья уже стряхивают пыль с документов о собственности утраченной их предками в Галиции. Так, что паны на низком старте.
  19. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:23
    0
    Мэр Львова сообщил о разрушении почти всех электроподстанций города ракетными ударами ВС РФ
    Ну да, ракеты опять не долетели ... сбили или ещё как, фиг их поймёшь.
  20. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:24
    +1
    Это пока ответка за мост, за Донбасс еще впереди.
  21. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 11:30
    +2
    Дезинформирует хитрая мартышка. Удары необходимо продолжать.