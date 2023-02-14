В результате массированных ракетных атак Вооруженных сил Российской Федерации в городе Львове были разрушены фактически все электроподстанции. Об этом сообщил руководитель городской администрации Андрей Садовой.По утверждению мэра Львова, в городе и области электроподстанции из-за разрушений не могут выполнять свои функции. Но энергетики, как утверждает Садовой, якобы находят некие нестандартные решения и поэтому город имеет электричество.Также Садовой отметил, что во Львове разрушены и другие важные объекты инфраструктуры. Восстановлению большинство из них не подлежит, поэтому их придется отстраивать заново.Однако, в любом случае, ситуацию во Львове не стоит сравнивать с российскими городами Донбасса, за освобождение которых сейчас сражаются ВС РФ. В Донбассе многие города были буквально уничтожены до основания из-за действий украинских формирований.Напомним, что ВС РФ с 10 октября 2022 года наносят массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Такая тактика стала ответом на теракты и диверсии, которые осуществляли украинские формирования на российской территории.Так, первые удары по энергетической инфраструктуре Украины последовали через два дня после взрыва на Крымском мосту, организованного украинскими спецслужбами. Поэтому благодарить за разрушенные электроподстанции львовский мэр Садовой может лишь режим Владимира Зеленского, политика которого и привела к такой ситуации.