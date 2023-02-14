Экс-сотрудник ЦРУ: Шумиха вокруг сбитых воздушных объектов - попытка США отвлечь внимание от более серьёзных проблем

Но, к сожалению, это не инопланетяне, а всего лишь старые методы, нацеленные на создание искусственной паники с тем, чтобы поручить репортёрам, имеющим отношение к вопросам нацбезопасности расследовать всё это враньё с воздушными шарами, вместо того чтобы пролить свет на вопрос о взрывах на Северных потоках

Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден высказал своё мнение о том, что вся шумиха вокруг сбитых воздушных объектов над территорией США и Канады является попыткой американских властей отвлечь внимание журналистов от более серьёзных проблем, в частности, расследования подрывов на СП и СП-2.По словам бывшего сотрудника американских спецслужб, он бы желал, чтобы эти воздушные объекты были как-то связано с инопланетной деятельностью, однако, это далеко не так.Вот, как он рассуждает на этот счёт в посте, опубликованном на своём аккаунте в соцсети:В этом контексте важно отметить и сделанное ранее Сноуденом заявление касательно проведения ряда других секретных операций со стороны Белого Дома, которые Вашингтон категорически отрицал, хотя вся ответственность, при этом, до сих пор лежит на американском правительстве.Напоминаем, что в недавно опубликованной статье американского журналиста, а также лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша о взрывах на газовых магистралях, он допустил причастность Соединённых штатов к этим вопиющим инцидентам. По утверждению автора материала, данная операция стала возможной благодаря работе американских водолазов, которые опустились под воду, подложив взрывчатку с часовым механизмом под газопроводы.Не остался факт диверсии и без внимания российской стороны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала страны НАТО срочно созвать экстренный саммит в связи с заявлениями Херша о причастности США к подрыву на СП и СП-2. Дипломат сослалась на ряд фактов, таких как взрыв трубопровода, имеющийся мотив, а также косвенные улики, представленные журналистами, что прямо указывает на то, что данная акция была спланирована именно Вашингтоном.