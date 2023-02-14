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Российские войска возобновили наступление к северу от Авдеевки

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Российские войска возобновили наступление к северу от Авдеевки

Российские войска возобновили наступательные действия к северу от населенного пункта Авдеевка. Продолжается наступление в примыкающем к населенному пункту Нью Йорк (Новгородское) селе Новобахмутовка. Населенный пункт частично уже взят под контроль российской армии.




Сообщается, что на Авдеевском направлении боевиками киевского режима оборудованы очень мощные укрепрайоны. ВСУ в течение восьми лет обустраивали линию обороны в Авдеевке, находящейся в окрестностях Донецка. На протяжении предыдущих восьми лет Авдеевка представляла собой одну из наиболее горячих точек Донбасса.

Киевский режим опасался прорыва на этом участке фронта и обустроил там мощнейшие бетонные укрепления. Работы по обустройству фортификационных сооружений беспрерывно велись на протяжении восьми лет. Укрытия, представляющие собой блиндажи с толстыми бетонными перекрытиями, способны выдержать попадание артиллерийского снаряда калибра 152 мм.

Боевики ВСУ используют укрепления в Авдеевке для обстрелов Донецка, Макеевки и Ясиноватой. Продолжаются попытки штурма укрепрайона, однако, ввиду крайне мощных укреплений в Авдеевке, приходится методично подавлять огневые точки противника.

В настоящее время российские войска продолжают охват этого укрепрайона противника. В частности, идут бои к северу от Авдеевки, линия фронта медленно, но неуклонно смещается в направлении Нью Йорка (Новгородского).
Автор:
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14 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 11:17
    0
    Очень символично. Сначала, откалибровать Нью-Йорк, потом зачистить и освободить. И чтоб по всем западным СМИ эта новость прошла с таким названием населённого пункта. И медали дать за "взятие" нью-йорка
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 11:23
      +1
      Цитата: голос_разуma
      Очень символично. Сначала, откалибровать Нью-Йорк, потом зачистить и освободить. И чтоб по всем западным СМИ эта новость прошла с таким названием населённого пункта.

      де жа вю.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 11:32
        0
        де жа вю.
        главное что бы не так
    2. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 11:30
      +2
      Цитата: голос_разуma
      Очень символично. Сначала, откалибровать Нью-Йорк, потом зачистить и освободить. И чтоб по всем западным СМИ эта новость прошла с таким названием населённого пункта.

      А зачистить ( сжечь) с помощью Солнцепеков, Буратин и т. д. Можно еще вакуумными... am . Раз построили бетонные укрепления!
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:44
      +1
      Цитата: голос_разуma
      Сначала, откалибровать Нью-Йорк, потом зачистить и освободить.

      Весьма символичное название Нью-Йорк, вместо Новгородское.
      Представляю физиономии американцев, когда услышат - "Сегодня ВЧК "Вагнер" занял центр Нью-Йорка ( ни один из янки не знает, что так полоумные называют Новгородку). Ох держись тогда Байден !
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:24
    +1
    Ничёсе Ведьмочка ,в 40 стволов.А если рядом Ведьмак ,то уже 80.В месте прилёта гарно жарко становится.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:48
      0
      Цитата: tralflot1832
      В месте прилёта гарно жарко становится.

      Газа мало у шумеров мало, хоть так погреются.
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:25
    +1
    А тем временем ЧВК "Вагнер" уже охватили Прасковиевку. По предварительным данным, гарнизон ВСУ в Парасковиевке отрезан от дороги на Артёмовск (Бахмут) и практически взят в кольцо. Внутри находятся подразделения 125-й бригады территориальной обороны, 24-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад. Общая численность — порядка 1,5 тыс. человек.
    1. Single-n
      Single-n Сегодня, 11:42
      0
      1,5 тысячи? я конечно критиковал тех кто о 50 тыс говорил, но все равно ожидал порядка 10. Ладно подождем.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:52
      0
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      гарнизон ВСУ в Парасковиевке отрезан от дороги на Артёмовск (Бахмут) и практически взят в кольцо.

      Байден сообщил Зеленскому, что если ВСУ потеряют город до 24 февраля, то не видать бандеровцам приятных ништяков
      Главный мидак бандерштата Кулеба сделал очередное мутное заявление. По его словам, в годовщину начала СВО – 23 и 24 февраля – в Нью-Йорке ожидаются некие «великие события, которые Россия запомнит». Среди множества произнесенных им громких и несвязанных между собой слов, репортеры западных СМИ смогли выделить намеки на какие-то «важные политические сигналы», очередные решения по санкциям и оружию, а также «новые символы единства».
  4. Михаил55
    Михаил55 Сегодня, 11:27
    +4
    Часть, которая возьмет сей населенный пункт, наименовать потом ньюйоркской!!! smile
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:55
      0
      Цитата: Михаил55
      Часть, которая возьмет сей населенный пункт, наименовать потом ньюйоркской!!!

      Медаль нужно будет утвердить Госдумой - "За взятие Нью-Йорка".
  5. polinet
    polinet Сегодня, 11:50
    0
    Цитата: Single-n
    1,5 тысячи? я конечно критиковал тех кто о 50 тыс говорил, но все равно ожидал порядка 10. Ладно подождем.

    было больше, кого утилизировали, остальные скорее всего бежали.
  6. 23424636
    23424636 Сегодня, 11:54
    +1
    статья не о чем ,ее можно было печатать в любой из дней начала СВО. Много раз проезжал эти места на электричке Мариуполь Красный Лиман . .Серия поселков построенных по линии ж.д. Константиновка Ясиноватая.проходит в балке реки Торец .Ясиноватая находится на другой стороне водораздела и к ней это село аж никак ..Авдеевку (самый крупный коксохим в Европе) кремль оставил Ахметову по договоренности в 14 году.. .В 15 году подступы к ней охранял батальон Восток Ходаковского.По известным причинам вражды с Захарченко . в какой то момент батальон снялся с позиций и ушел в тыл.Тут же в их окопы проникли укропы и автодорога на Горловку близ Ясиноватского ГАИ попала под срелковый обстрел.,что вынудило руководство республики проложить новую трассу через Ясиноватую..Сложность рельефа местности никак не связывает это село с Авдеевкой. Но вдоль ж.д. стоит смотреь напраление на Константиновку и Дзержинск (торецк)