Российские войска возобновили наступательные действия к северу от населенного пункта Авдеевка. Продолжается наступление в примыкающем к населенному пункту Нью Йорк (Новгородское) селе Новобахмутовка. Населенный пункт частично уже взят под контроль российской армии.Сообщается, что на Авдеевском направлении боевиками киевского режима оборудованы очень мощные укрепрайоны. ВСУ в течение восьми лет обустраивали линию обороны в Авдеевке, находящейся в окрестностях Донецка. На протяжении предыдущих восьми лет Авдеевка представляла собой одну из наиболее горячих точек Донбасса.Киевский режим опасался прорыва на этом участке фронта и обустроил там мощнейшие бетонные укрепления. Работы по обустройству фортификационных сооружений беспрерывно велись на протяжении восьми лет. Укрытия, представляющие собой блиндажи с толстыми бетонными перекрытиями, способны выдержать попадание артиллерийского снаряда калибра 152 мм.Боевики ВСУ используют укрепления в Авдеевке для обстрелов Донецка, Макеевки и Ясиноватой. Продолжаются попытки штурма укрепрайона, однако, ввиду крайне мощных укреплений в Авдеевке, приходится методично подавлять огневые точки противника.В настоящее время российские войска продолжают охват этого укрепрайона противника. В частности, идут бои к северу от Авдеевки, линия фронта медленно, но неуклонно смещается в направлении Нью Йорка (Новгородского).