Отмечено прибытие англоязычных граждан, а также людей, разговаривающих на французском, немецком и польском языках. (...) При разгрузке иностранцы были одеты в гражданскую одежду, но личные вещи у всех были сложены в одинаковые рюкзаки армейского типа

Последние события на фронте заставляют командование ВСУ изыскивать дополнительные резервы для укрепления обороны, не остаются в стороне и западные спонсоры режима, отправляющие на Украину не только вооружения и технику, но и кадровых военных под видом наемников. Прибытие очередной партии иностранцев отмечено в Харькове.По данным луганской разведки, в Харьков прибывают "свежие" наемники из стран Западной Европы, а также Польши. Отмечается, что все прибывшие одеты в гражданскую одежду, но при себе имеют единообразные рюкзаки армейского типа. Доставка групп иностранных граждан осуществляется комфортабельными автобусами с номерами европейских стран. Установлено, что часть наемников говорит на английском и немецком языках, имеются франкоговорящие, ну, и, конечно, поляки, куда уж без них.- пишет в своем ТГ-канале подполковник в отставке Андрей Марочко.По-видимому, Киев намерен укрепить оборону на Харьковском направлении с помощью иностранных наемников, которых в западной прессе называют "волонтерами", прибывшими на Украину с "гуманитарными миссиями". А как заглянешь на страницу такого "волонтера" в соцсетях, он там с оружием и в полном обвесе рассказывает, что приехал "воевать с русскими". В общем, в ближайшее время нашим придется разбираться с большим количеством таких вот "волонтеров". Думается, что в первые ряды они все равно не полезут, а будут выставлять перед собой украинские подразделения. Такая тактика уже использовалась иностранцами из так называемого Иностранного легиона территориальной обороны Украины, причем на этом же направлении.