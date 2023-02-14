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Разведка ЛНР сообщила о массовом прибытии в Харьков иностранных наёмников

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Разведка ЛНР сообщила о массовом прибытии в Харьков иностранных наёмников

Последние события на фронте заставляют командование ВСУ изыскивать дополнительные резервы для укрепления обороны, не остаются в стороне и западные спонсоры режима, отправляющие на Украину не только вооружения и технику, но и кадровых военных под видом наемников. Прибытие очередной партии иностранцев отмечено в Харькове.


По данным луганской разведки, в Харьков прибывают "свежие" наемники из стран Западной Европы, а также Польши. Отмечается, что все прибывшие одеты в гражданскую одежду, но при себе имеют единообразные рюкзаки армейского типа. Доставка групп иностранных граждан осуществляется комфортабельными автобусами с номерами европейских стран. Установлено, что часть наемников говорит на английском и немецком языках, имеются франкоговорящие, ну, и, конечно, поляки, куда уж без них.

Отмечено прибытие англоязычных граждан, а также людей, разговаривающих на французском, немецком и польском языках. (...) При разгрузке иностранцы были одеты в гражданскую одежду, но личные вещи у всех были сложены в одинаковые рюкзаки армейского типа

- пишет в своем ТГ-канале подполковник в отставке Андрей Марочко.

По-видимому, Киев намерен укрепить оборону на Харьковском направлении с помощью иностранных наемников, которых в западной прессе называют "волонтерами", прибывшими на Украину с "гуманитарными миссиями". А как заглянешь на страницу такого "волонтера" в соцсетях, он там с оружием и в полном обвесе рассказывает, что приехал "воевать с русскими". В общем, в ближайшее время нашим придется разбираться с большим количеством таких вот "волонтеров". Думается, что в первые ряды они все равно не полезут, а будут выставлять перед собой украинские подразделения. Такая тактика уже использовалась иностранцами из так называемого Иностранного легиона территориальной обороны Украины, причем на этом же направлении.
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26 комментариев
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  1. Татьяна
    Татьяна Сегодня, 10:56
    +3
    Доставка групп иностранных граждан осуществляется комфортабельными автобусами с номерами европейских стран.

    Надо же - страны Запада даже не стесняются номера европейских стран на автобусах со своими наёмниками не менять!
    Милитаристы аа Западе со своими наёмниками-смертниками совсем оборзели!
    А памперсы на Западе им с собою на будущее не забыли дать?
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 11:03
      -7
      Они не наёмники, а волонтёры, абсолютно правильная подача информации в их СМИ.
      1. Drotro
        Drotro Сегодня, 11:11
        +5
        Самое страшное, что практически поголовно все украинцы приняли западную мораль.
        Россия подло напала. Добрый Запад помогает. Украинцы бы рады своими силами обойтись и победить ненавистных "орков" самостоятельно, но не сложилось. Своего оружия нет, вот приходится принимать искреннюю и бескорыстную помощь добрых западных друзей.

        Они видят только одну сторону медали. Друзья помогают побеждать "агрессора". И совсем не хотят видеть число жертв, возрастающих в сотни раз, благодаря помощи добрых друзей. Русских и русское ненавидят. А Запад реально воспринимают, как друзей.
        Только при наличии таких друзей и враги уже не нужны. Хороший друг, который ведет на убой массу украинцев. Как бы им ни хотелось, но гибнут не только "орки".

        А западные новости, которые объективно по большей части беспристрастно освещают происходящую трагедию, тем не менее соблюдают правила игры врага. Нет термина "наемник", есть "волонтер". Чтобы люди с той стороны видели какая плохая Россия. Безжалостно уничтожает добрых самаритян, прибывших ухаживать за ранеными и разбирать завалы.

        Естественно, волонтеры есть. Но и наемники есть. Только почему-то про последних западные новости предпочитают умалчивать. Еще, как вариант, их называют "добровольцы", как и с нашей стороны. Но совсем редко.
      2. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 11:22
        +5
        Цитата: Копчёный
        Они не наёмники, а волонтёры, абсолютно правильная подача информации в их СМИ

        Да там их пусть хоть волонтёрами хоть ангелами называют. Нам "до балды". Но если известно на чём прибыли, то должно быть известно и куда прибыли. Будем ждать очередного крика о том как в житловий будинок прилетело
      3. Sevastiec
        Sevastiec Сегодня, 11:28
        +2
        Приехали завалы разбирать помогать ?

        А вообще, что-то готовится... а может, все делают вид, что готовится, чтобы мы все думали, что что-то готовится. Поскольку обычно, мы узнаём, что что-то готовилось, когда оно уже случилось, а пока оно готовилось, мы не уха не рыла.
      4. Last centurion
        Last centurion Сегодня, 11:34
        +2
        Значит не комбатанты, пленными их не брать....
    2. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 11:03
      +1
      Разведка ЛНР сообщила о массовом прибытии в Харьков иностранных наёмников
      не "одвухсотили"...смысл в "разведке" ? "шоб було?"точно заканчиваются "мопеды" ?
      1. Sevastiec
        Sevastiec Сегодня, 11:33
        +3
        А кто сказал, что разведка получила информацию в режиме реального времени, а не после того как они прибыли и разместились где-нибудь глубоко под землёй? К тому же, не до всего, что вскрывает разведка, получается дотянуться средствами поражения. Вот например, операцию "Цитадель" мы в своё время вскрыли, но всё-таки пришлось дожидаться, пока вся масса немецких войск доедет до передовой, чтобы уничтожать её там. Я вроде как Капитан Очевидность, не?..))
    3. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 11:06
      +8
      Совсем страх потеряли, не уничтожаются на вражеской территории. Так бы автобусы набитые обнулить на дороге и привет, несите следующих.Походу разведка ЛНР это местные пенсионеры сообщают о передвижениях импортного мяса.
      1. Peter1First
        Peter1First Сегодня, 11:17
        +3
        Вот как раз теперь и надо начинать охоту на этих гусей -их где-то поселят перед отправкой, возможно в пригородах или гостиницах....
        1. Дедкастарый
          Дедкастарый Сегодня, 11:25
          +4
          Цитата: Peter1First
          Вот как раз теперь и надо начинать охоту на этих гусей -их где-то поселят перед отправкой, возможно в пригородах или гостиницах....

          в автобусах жечь-компактнееи результативнее.было бы.
    4. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 11:38
      +2
      Цитата: Татьяна
      Доставка групп иностранных граждан осуществляется комфортабельными автобусами с номерами европейских стран.

      Надо же - страны Запада даже не стесняются номера европейских стран на автобусах со своими наёмниками не менять!
      Милитаристы аа Западе со своими наёмниками-смертниками совсем оборзели!
      А памперсы на Западе им с собою на будущее не забыли дать?

      А почему они будут стесняться? И номера скрывать? Они уже в открытую воюют с Россией!
  2. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 11:01
    +8
    Il serait peut être préférable de "couper le mal" à la racine avant qu'il n'arrive sur le front ?

    Может быть, было бы лучше "пресечь зло" на корню, прежде чем оно попадет на фронт ?
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:03
    +2
    Наемышей подвезли на утилизацию , отправят скорее всего на новую линию обороны Балаклея -Изюм -Лиман , ну и в Волчанск на всякий случай.
    1. ALARI
      ALARI Сегодня, 11:16
      -2
      Хочу напомнить что там не компьютерная игра и сочетание F5-F9 там не работает. Та сторона тоже стреляет и порой дюже метко.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:04
    +4
    Отмечено прибытие англоязычных граждан, а также людей, разговаривающих на французском, немецком и польском языках
    Эти языки используются с начало СВО массово, а с 2014 их слышали бойцы ЛДНР при радиоперехватах. Только если в те года это были действительно "наемники" и европейские отморозки, то сегодня идут кадровые военные. Этих даже в плен брать не стоит если только в исключительных случаях для использования в качестве обменного фонда на задержанных за границей россиян.
  5. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 11:07
    +3
    Свидомого мяса уже не хватает? Военкоматы не справляются? Не там ищут! поищите в куршавеле и в майями. Там дети Данилова гасятся от мобилизации.
  6. Комментарий был удален.
  7. ALARI
    ALARI Сегодня, 11:11
    +1
    Интересно эту новость из средств массовой информации взяли или разведка подсуетилась? Правда и в первом и втором варианте возникает вопрос, к некоторым структурам, ПОЧЕМУ они доехали туда куда собирались и сухие?
  8. fax66
    fax66 Сегодня, 11:11
    +1
    Буду разочарован, если в течении пары дней по Харькову не будет нанесён точечный удар "По данным луганской разведки..."
  9. палестинец
    палестинец Сегодня, 11:13
    +1
    когда ж эти гады закончатся.... .....
  10. rusmor55
    rusmor55 Сегодня, 11:14
    +1
    Разведданные хорошие, почему не ударить по ним по прибытию, понятно, что они не в колонне, но хотя бы по одному евроавтобусу! Хотя, может и в колонне в сопровождении ДАИ, с мигалками, с сигналами, днем. Когда же эта Странная СВО станет настоящей операцией!
  11. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 11:18
    +4
    Мироаая война разгорается. Когда мы подтянеи иранцев и корейцев?
  12. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 11:25
    +1
    Разведка ЛНР сообщила о массовом прибытии в Харьков иностранных наёмников

    Данные разведки о прибытии - есть, данных от артиллерии и ракетчиков об уничтожении целей - нет...Странно...Странная Военная Операция...
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 11:30
      +1
      Данные разведки о прибытии -

      Фантазии Марочки разыгрались...Неужели в Европе полно неумных рисковать своей жизнью ради этого недогосударства? Если есть, то где подтверждения в виде пленных или трупов. Хватит постить этого пенсионера
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:28
    +1
    А как заглянешь на страницу такого "волонтера" в соцсетях, он там с оружием и в полном обвесе рассказывает, что приехал "воевать с русскими".
    Кто к нам с мечом придёт ... тут же его и прикопаем.
    Не впервой и зря они историю плохо учили.
  14. мусоргский
    мусоргский Сегодня, 12:00
    0
    Знают что прибывают и видимо знают расположение, а что далее то?