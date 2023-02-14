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Украинским мобилизованным вместо автоматов выдали ветки деревьев на время обучения

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Украинским мобилизованным вместо автоматов выдали ветки деревьев на время обучения

В сети появились кадры, на которых мобилизованные военнослужащие ВСУ (вооруженных сил Украины) проходят обучение ведению боевых действий. Только в руках у солдат вместо автоматов – ветки деревьев. Получается, что даже пневматического оружия у командования воинской части не нашлось для проведения занятий с солдатами.


Пользователи интернета уже гадают, почему именно ветки деревьев используются для подготовки солдат. Причин тому может быть несколько. Во-первых, в украинских воинских частях может наблюдаться дефицит стрелкового оружия. Все же мобилизуют на Украине большое количество людей, а автоматы нужны на линии фронта, а также в частях, находящихся на боевом дежурстве в тылу.

Во-вторых, мобилизованным первое время могут просто не доверять боевое оружие. Ведь неизвестно, что придет в голову людям, которых призвали в ВСУ насильно, схватив на улице или вытащив из собственного жилища. Такие мобилизованные могут и дезертировать с оружием в руках, а может и пристрелить пару особенно ненавистных командиров.

В любом случае, обучение с ветками деревьев выглядит довольно впечатляюще, особенно на фоне рассуждений о грядущих «успехах» ВСУ и подготовке к «контрнаступлению».

Кстати, ранее власти Украины признали катастрофическую ситуацию с боеприпасами на фронте. Помогать киевскому режиму становится все проблематичнее и Западу: украинские формирования расходуют больше боеприпасов, чем им в состоянии поставлять Европа.

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23 комментария
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  1. Дедкастарый
    Дедкастарый Сегодня, 11:02
    +2
    Украинским мобилизованным вместо автоматов выдали ветки деревьев на время обучения
    чо,и "фанерные" закончились ?
    1. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 11:17
      +4
      Походу звери лютые, даже лопаты им дать боятся laughing
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 11:28
      +1
      чо,и "фанерные" закончились ?
      Что то по "Европам" гуляет, что то на фронте, огромное количество на руках...
    3. Sevastiec
      Sevastiec Сегодня, 11:37
      +10
      Думаю, лучше игнорировать такие новости, рассчитанные на малолетних ура-патриотов. Чёт я не наблюдаю у хахла недостатка в оружии. Более того, в последние дни отмечается, что интенсивность артиллерийского огня с той стороны возросла.
  2. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 11:03
    0
    Ну , судя по видосику, даже веток ни всем хватило!
    Что сказать? Конечно же "сала Укро-ине " .
    fool
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:06
      0
      Цитата: Ретвизан 8
      Что сказать? Конечно же "сала Укро-ине " .

      Что сказать - "пусть запад шлет на Украину, ветки от деревьев."
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 11:12
        +1
        бандерюгенд посадить - пусть лобзиками из фанеры учебные пособия выпиливают
      2. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 11:15
        -1
        Главное, чтобы с этими ветками они и в бой шли, рагулье чертово))
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 11:25
      0
      Цитата: Ретвизан 8
      Ну , судя по видосику, даже веток ни всем хватило!

      Так украинец Лесь Кругляк еще когда в Польшу сдернул...
      А вообще, все по заветам, пидроздилы теробаранов - еще и сделанные в самом прямом смысле из г-на и веток!
      Вот даже никакой "путинской пропаганды" не нать - сами справляются.
      Вообще, лихая тема - это какими же темпами они продавали со складов, что весь запас Западной Группы Войск - кончился, что даже калашматов не хватает?!!! Они же помимо всего прочего, еще и неубиваемые, то есть не "вышли из строя", а именно - продали, и никак иначе
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 11:05
    +1
    Пресловутая подготовка в тылу, пока тероборомоты держат укрепы. Ну эти тщательно подготовленные потом каааак дадут весенний наступ. Только не к Мелитополю а к Киеву. Хоть бы черенки от лопат выдали...
  4. палестинец
    палестинец Сегодня, 11:06
    +4
    смешно но сомнительно.. оружия напихали по самое небалуйся... даже сломанный автомат может служить учебным пособием.. хотя все возможно что у каких то учебок туго с оружием.. типа побегай с веточкой а там видно будет... прямые кандидаты в мешки
  5. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 11:09
    -1
    этому пушечному мясцу ..видимо очень поднимает боевой дух..идиотский ржач...тупых командиров(сарказм)
  6. aakvit
    aakvit Сегодня, 11:12
    0
    Прямо как дети, в "войнушку" играют: пщ,пщ,пппщщщ!
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:16
    +3
    Мобилизованным насильно ,нельзя давать в руки оружие.А то устроят Броненосец Потёмкин.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:22
    -1
    В любом случае, обучение с ветками деревьев выглядит довольно впечатляюще
    Видео Ллойду Остину в личку, может пропадет интерес к обниманиям с Резниковым? Хотя мало вероятно, т.к. по заявлениям того же Остина Украина в шаге от "победы" и Сша ей в этом помогут.
  9. stels_07
    stels_07 Сегодня, 11:25
    +1
    Год назад,помню такие же сюжеты показывали,а что получилось все знаем
  10. Bulrumeb
    Bulrumeb Сегодня, 11:28
    +2
    Жаль что только на время обучения, лучше бы на постоянной основе. Ну и хорошо бы орудия такие и т.д.
  11. t-12
    t-12 Сегодня, 11:37
    +2
    ________________________________
    1940:
  12. Пленник
    Пленник Сегодня, 11:47
    +1
    winked Осиновая- "калаш", берёзовая- ПКМ, дубовая- РПГ, липовая- джавелин. Вперед "лесные братья" к бандере.
  13. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 11:49
    +2
    Зачем писать такую дичь?, а потом как объяснять что мы с вундервафлями не можем орков с ветками выгнать с нашей земли.
  14. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 11:55
    0
    Чтобы не свалили и хозяев не завалили.
  15. Lapa
    Lapa Сегодня, 11:57
    +2
    Ничего смешного не видно. Обычное обучение азам взаимодействия командира и подчиненных в боевом построении, только не на плацу по квадрату, а на местности.
  16. mag nit
    mag nit Сегодня, 12:02
    0
    Вот оно супероружие укровермахта, - "Самотык".