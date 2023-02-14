Украинским мобилизованным вместо автоматов выдали ветки деревьев на время обучения

В сети появились кадры, на которых мобилизованные военнослужащие ВСУ (вооруженных сил Украины) проходят обучение ведению боевых действий. Только в руках у солдат вместо автоматов – ветки деревьев. Получается, что даже пневматического оружия у командования воинской части не нашлось для проведения занятий с солдатами.
Пользователи интернета уже гадают, почему именно ветки деревьев используются для подготовки солдат. Причин тому может быть несколько. Во-первых, в украинских воинских частях может наблюдаться дефицит стрелкового оружия. Все же мобилизуют на Украине большое количество людей, а автоматы нужны на линии фронта, а также в частях, находящихся на боевом дежурстве в тылу.
Во-вторых, мобилизованным первое время могут просто не доверять боевое оружие. Ведь неизвестно, что придет в голову людям, которых призвали в ВСУ насильно, схватив на улице или вытащив из собственного жилища. Такие мобилизованные могут и дезертировать с оружием в руках, а может и пристрелить пару особенно ненавистных командиров.
В любом случае, обучение с ветками деревьев выглядит довольно впечатляюще, особенно на фоне рассуждений о грядущих «успехах» ВСУ и подготовке к «контрнаступлению».
Кстати, ранее власти Украины признали катастрофическую ситуацию с боеприпасами на фронте. Помогать киевскому режиму становится все проблематичнее и Западу: украинские формирования расходуют больше боеприпасов, чем им в состоянии поставлять Европа.