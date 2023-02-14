Военное обозрение
Войти Регистрация

Вопреки санкциям польский экспорт в Белоруссию практически не снизился

9
Вопреки санкциям польский экспорт в Белоруссию практически не снизился

Как бы парадоксально это не выглядело, но санкции против Белоруссии и резкое обострение отношений между РБ и Польшей практически никак не повлияли на торговлю Варшавы с Минском.


За 11 месяцев 2022 года товарооборот Польши и Белоруссии составил около 12 млрд. злотых. При этом если польский импорт снизился почти на четверть, то объем экспорта в РБ практически не изменился, пишет журналист Адам Возняк в статье для издания Rzeczpospolita.

В материале указано, что Польша в прошлом году поставила в РБ своей продукции на 1,72 млрд. евро. Несмотря на западные санкции, под которые попала Беларусь, вышеупомянутый показатель превысил экспортные объемы, зафиксированные в 2019 и 2020 годах.

Здесь стоит отметить, что польский журналист в своей статье не указал, что годы, с которыми он сравнивает показатель 2022-го, пришлись на пандемию коронавируса. Естественно, торговые показатели в тот период были гораздо ниже по причине массовых локдаунов.

В то же время, со слов Возняка, недавнее решение главы МВД Польши о закрытии пункта пропуска в Бобровниках нанесет существенный ущерб транспортным компания страны. Ведь по данным представителя Ассоциации международных автомобильных перевозчиков в Польше, сотни грузовиков в ближайшее время не смогут вернуться обратно, так как, согласно правилам, они должны осуществлять выезд и въезд через один и тот же пункт пропуска.

Между тем, журналист выражает уверенность, что текущие логистические проблемы в конечном счете не окажут серьезного влияния на польско-белорусскую торговлю.
Автор:
Использованы фотографии:
pixabay.com
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ASAD
    ASAD Сегодня, 12:29
    +1
    Батька недавно открыл границы для торговли со всеми соседями. Скорее всего большая часть товаров к нам поступает.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:48
      +1
      Вот это и называется "параллельный импорт"..Санкции санкциями,а кушать хочется всем...
      1. Александр Советский Союз
        Александр Советский Союз Сегодня, 12:56
        +1
        Насчёт кушать и сами с усами) А вот, к примеру, польскую фармацевтику заместить отечественными лекарственными препаратами не получается. В том числе и жизненно необходимую
      2. ASAD
        ASAD Сегодня, 12:58
        0
        Да ладно кушать. В силу возраста приходится покупать лекарства которых иногда просто нет в продаже. Сами производим малое количество.
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:38
    +1
    обострение отношений между РБ и Польшей практически никак не повлияли на торговлю Варшавы с Минском.
     Так же торговля увеличилась между Россией и США, война,войной,а торговля по расписанию...
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:45
    0
    Польша активно готовит из белорусской оппозиции диверсантов и боевиков для свержения власти в Белоруссии, а поди же ты... Да, наверное торговать все таки лучше, чем воевать. Но в сегодняшнем мире возможно все, даже торговля во время боевых действий с потенциальным врагом (Россия - Украина - Европа).
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:51
      +1
      Да,и нп только в Польше.Литва,Скандинавия,на Украине они проходят боевую подготовку в реальной войне.План у них такой-захватить часть Белоруссии и организовать там "правительство белоленточников".Собственно наша группировка и предназначена для ликвидации таких попыток.
  4. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 13:12
    +1
    Батька недавно открыл границы для торговли со всеми соседями. Скорее всего большая часть товаров к нам поступает.

    Не открыл границы для торговли а открыл для соседей безвизовый въезд,именно для того,что бы соседи вывозили белорусские товары,что они и делают и в нехилых объёмах. А польский импорт в Беларусь и Россию,это товары,которые не подпадают под санкции западные и наши,тем более что поляки сами всеми силами пытаются остаться на нашем рынке,вопреки их же санкциям.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:13
    0
    Поляки с нами воюют до последнего украинца и мы их наёмников тоже могилизируем.Как не патриотично с их стороны, с нами торговать.Куда смотрит главный надсмоторщик ?