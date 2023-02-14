Вопреки санкциям польский экспорт в Белоруссию практически не снизился

Как бы парадоксально это не выглядело, но санкции против Белоруссии и резкое обострение отношений между РБ и Польшей практически никак не повлияли на торговлю Варшавы с Минском.За 11 месяцев 2022 года товарооборот Польши и Белоруссии составил около 12 млрд. злотых. При этом если польский импорт снизился почти на четверть, то объем экспорта в РБ практически не изменился, пишет журналист Адам Возняк в статье для издания Rzeczpospolita.В материале указано, что Польша в прошлом году поставила в РБ своей продукции на 1,72 млрд. евро. Несмотря на западные санкции, под которые попала Беларусь, вышеупомянутый показатель превысил экспортные объемы, зафиксированные в 2019 и 2020 годах.Здесь стоит отметить, что польский журналист в своей статье не указал, что годы, с которыми он сравнивает показатель 2022-го, пришлись на пандемию коронавируса. Естественно, торговые показатели в тот период были гораздо ниже по причине массовых локдаунов.В то же время, со слов Возняка, недавнее решение главы МВД Польши о закрытии пункта пропуска в Бобровниках нанесет существенный ущерб транспортным компания страны. Ведь по данным представителя Ассоциации международных автомобильных перевозчиков в Польше, сотни грузовиков в ближайшее время не смогут вернуться обратно, так как, согласно правилам, они должны осуществлять выезд и въезд через один и тот же пункт пропуска.Между тем, журналист выражает уверенность, что текущие логистические проблемы в конечном счете не окажут серьезного влияния на польско-белорусскую торговлю.