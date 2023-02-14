Священнослужители РПЦ из стран Восточной Европы всё чаще подвергаются нападкам со стороны высокопоставленных официальных лиц

До захвата храмов и приходов в Молдове, разумеется, пока дело не дошло, поскольку власти и так сейчас по уши погрязли в экономических проблемах. Однако лишь только от решимости официального Кишинёва зависит в дальнейшем то, пойдут ли они в этом направлении по украинскому пути или нет

Священнослужители РПЦ из стран Восточной Европы всё чаще стали подвергаться нападкам и угрозам со стороны высокопоставленных официальных лиц и представителей спецслужб своих государств. По мнению ряда экспертов, власти требуют от служителей церкви публично отречься от Москвы, пренебрегая принципом свободы вероисповедания. В связи с этим, серьёзную обеспокоенность вызывает крайне непростая ситуация, сложившаяся в странах Балтии и Молдове, которые слепо следуют украинскому сценарию в этом отношении.В конце прошлого месяца в опубликованном в социальных сетях посте, всех жителей пригласили принять участие в акции «Вместе за мир» чтобы посетить Александро-Невский собор Таллина и помолиться вместе со всеми членами христианских конфессий страны. Церемония, провести которую планировалась 22 февраля, должна была пройти под патронажем одного из представителей РПЦ. В конечно счёте предстоятелю были предъявлены обвинения в политической агитации, несмотря на ранее сделанные официальные заявления Эстонской церкви о том, что в ней нет места политике.В этой контексте митрополита Евгения вызвали в МВД, где ему дали ясно понять, что если он переступит некую «красную линию», то его выдворят из страны.Примечателен и тот факт, что подавляющее большинство из считающих себя верующими граждан Эстонии - это христиане, а русскоязычное население, проживающее на территории этой страны, регулярно посещает храмы Московского патриархата.Стоит отметить, что после начала спецоперации, президент Молдавии Майя Санду даже позволила себе цинично заявить о том, что якобы Православная церковь Молдовы (ПЦМ) является угрозой безопасности республики.Вот что по этому поводу думает директор кишинёвского Центра анализа, исследований и прогнозирования Balkan-Centre Сергей Манастырлы:Отметим, что гонения и давление на церковь давно стали довольно удобным инструментом, направленным на разрушение всех тех культурных и религиозных ценностей, связывающих славянские (да и европейские) народы на протяжении веков. Цель подобного рода посягательств – показать свою «приверженность» политике сближения с ЕС на пути к «свободной, демократической» Европе, что подразумевает дальнейшую борьбу руководства этих постсоветских государств в их противостоянии с Россией в угоду своим западным кураторам.