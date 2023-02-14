«Поле боя не пригодно для дальних атак»: чешские военные заявляют о мнимых преимуществах западных танков перед российскими

Западные танки слишком тяжёлые. Обслуживать их будет некому. На поле боя количество превалирует над качеством

По сути, это приведёт к столкновению двух танковых школ. В рамках русской концепции, техники не отводится долгой жизни, она должна заменяться другими машинами из резерва. Напротив, западная (исторически немецкая) танковая школа ориентируется на прямо противоположное

Западные ОБТ могут поражать танки противника с расстояния в 3 км, однако европейское поле боя не пригодно для дальних атак, предлагая возможность обзора и выстрела максимум на 2 км [из-за складок местности].