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«Поле боя не пригодно для дальних атак»: чешские военные заявляют о мнимых преимуществах западных танков перед российскими

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«Поле боя не пригодно для дальних атак»: чешские военные заявляют о мнимых преимуществах западных танков перед российскими

Экипировка и техника, тактика и стратегия НАТО являются эталоном для стран, принятых в состав альянса после его расширения на Восток. Однако военнослужащие, непосредственно вовлечённые в боевую подготовку, не склонны разделять мифы о неоспоримом превосходстве западных армий над российской. В частности, на фоне начала поставок ВСУ зарубежных танков высказываются сомнения в целесообразности такого решения.


Западные танки слишком тяжёлые. Обслуживать их будет некому. На поле боя количество превалирует над качеством

- отмечают военные из 73-го танкового батальона ВС Чехии.

С их слов, западные ОБТ технологически более продвинуты по сравнению с самым массовым российским танком Т-72. Украинское командование намерено немедленно ввести в бой новую для ВСУ бронетехнику, как только она будет передана. Однако пара сотен машин не в состоянии радикально изменить обстановку на фронте; максимально возможная польза от их задействования – это получение частичных тактических успехов на отдельных участках. Активная эксплуатация танков приведёт к их износу, тем более если учитывать, что западная техника более привередлива в обслуживании. Особенно это касается газовой турбины «Абрамса».

По сути, это приведёт к столкновению двух танковых школ. В рамках русской концепции, техники не отводится долгой жизни, она должна заменяться другими машинами из резерва. Напротив, западная (исторически немецкая) танковая школа ориентируется на прямо противоположное

- заявляют чешские военные, слова которых приводит издание CZDefence.

Однако технологические преимущества бронемашин НАТО во многом носят мнимый характер:

Западные ОБТ могут поражать танки противника с расстояния в 3 км, однако европейское поле боя не пригодно для дальних атак, предлагая возможность обзора и выстрела максимум на 2 км [из-за складок местности].

При этом чешские военные заявляют, что большая масса западных танков особо не скажется на их передвижении в период весенней распутицы в сравнении с российскими ОБТ: например, у Leopard 2А4 удельное давление на грунт составляет 0,83 кг/см², а у Т-72М1 – 0,82 кг/см², при том, что «Леопард» на 13 тонн тяжелее. Западным танкам придётся, как и российским машинам в начале СВО, перемещаться только по автомобильным дорогам в условиях раскисшего грунта.

Автор:
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20 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 13:24
    +1
    Мели емеля, твоя неделя wassat все расставит по местам практика
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:32
      -4
      Если заглянуть в "тигр" и сравнить с интерьером Т-34 то различия разительны, действительно в Т-34 минимум удобств для экипажа, тот же рычаг фрикционов дергать надо иметь не дюженую силу, потому, что танк в бою живет не долго вот и не заморачивались со штурвалом.
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 13:26
    +1
    чешские военные заявляют о мнимых преимуществах западных танков перед российскими
     Чехам,лучше знать и те и те обкатали..
    1. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 13:37
      0
      Цитата: kor1vet1974
      Чехам,лучше знать и те и те обкатали..

      А во Вторую мировую они ещё и фашистам танки делали.
      Специалисты, мать их... angry
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 13:26
    +1
    Западная танковая школа, это наследие клепания "королевских тигров". Вот и посмотрим, кто в военном деле лучше понимает. И решится это не сравнительных теориях а на поле боя.
    1. NG inform
      NG inform Сегодня, 13:36
      +2
      Не надо смотреть. Надо сразу бить по заводам, которые делали данную технику. Наотмашь и не глядя на последствия.
  4. Пленник
    Пленник Сегодня, 13:27
    0
    Румыны недавно, теперь чехи в стратеги поперлись. Ладно бы немцы вякали, или даже лягушатники, но что бы эти лакеи..?
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:28
    0
    «Поле боя не пригодно для дальних атак»: чешские военные заявляют о мнимых преимуществах западных танков перед российскими
    . Как раз тот случай, когда познаётся не в сравнении, а в реале.
  6. ABC-schütze
    ABC-schütze Сегодня, 13:32
    +2
    "С их слов, западные ОБТ технологически более продвинуты по сравнению с самым массовым российским танком Т-72."
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    Технологически более "продвинутым" является танк, техпроцесс серийного производства которого позволяет в более короткие сроки и с меньшими затратами, чем у противника, восполнять потери танкового парка и его наращивание, для обеспечения преимущества над противником в ударных вооружениях поля боя. Он же обладает более высокой ремонтопригодностью в полевых условиях...

    Т.е. именно "технологически, Т-34 был более "продвинут", чем тот же немецкий Тигр любой модификации. Но, при этом, ОТДЕЛЬНЫЙ Тигр был несомненно, гораздо более ТЕХНИЧЕСКИ "наворочен", чем любой ОТДЕЛЬНЫЙ Т-34...

    Чешские "специалисты", в данном случае, банально смешивают два различных понятия. Более "навороченные" ТТХ, того или иного танка, с технологической простотой его МАССОВОГО серийного производства и ремонтопригодности в полевых условиях, ИМЕННО ПОТРЕБНОГО для массовых армий. Тем более, когда речь заходит о потенциальных "таковых сражения"...

    "Крутые" дорогущие и Меркавы, Абрамсы, Леклерки хороши для "операций", а не для ВОЙН... Причем, при обязательном, предварительном завоевании превосходства (даже господства...) в воздухе...
    1. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 13:36
      -1
      Кстати...

      А помянутый "опыт таковых сражений", примерно сопоставимых по военной мощи противников, в этом мире, пока, РЕАЛЬНО, имеют лишь Россия (СССР) и Германия (Третий Рейх)...

      У всех остальных, включая т.н. "экспертов" США и реликта НАТО, это, пока, НЕ ОПЫТ, а не более чем "кабинетные концепции". Ник4акой практикой никаких "танковых сражений" не проверенные...
      1. Rinat Khametov
        Rinat Khametov Сегодня, 13:47
        +1
        Ну почему же есть опыт евреев с арабами.... Кстати именно тогда произошло самое крупное танковое сражение а отнюдь не во времена Великой отечественной войны
    2. Rinat Khametov
      Rinat Khametov Сегодня, 13:49
      +1
      Во времена Великой отечественной войны первый тигр топтал т-34 как тузик грелку... Но на один тигр приходилось в 7 тридцать четвёрок.... Причём основные поражения тиграм наносила ПТО артиллерия и штурмовики
  7. сайгон
    сайгон Сегодня, 13:33
    -1
    Вот думаю я отстал от жизни или чехи такие продвинутые прямо до в не куда?
    Опять абстрактные танки ( модели и цифры это просто фон) на ровном поле и вокруг вакуум .
    Несколько не понятно а куда все остальное девать ? Все остальное вынося за скобки оценок ?
    Как тут на сайте - с точки зрения пехоты , так вот я пехота и танк угробить задача решаемая и танкеров кончить дабы не выскакивали вполне себе нормальная задача.
    А вот с точки зрения пехоты гаубицы и минометы это проблема другого уровня. Это трудно решаемая проблема для пехоты из за расстояний .
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:36
    -1
    Да немец еще туда-сюда, это Абрам принципиально не приспособлен для Европы - хотя бы из-за массы и габаритов. Только по пустыням шарахаться
    1. Rinat Khametov
      Rinat Khametov Сегодня, 13:45
      -1
      На заре компьютеризации была такая игрушка, причём даже не под windows а под дос, называлась Абрамс против т-80....
      Кстати в игрушки ландшафт был европейский и с массой складок местности.... Причём сказать что в игрушки написанные американцами Абрамс имел какие-то преимущества нельзя...
  9. KCA
    KCA Сегодня, 13:37
    -1
    Профурсетки научились у хозяев цифирки подставлять, давление на грунт 0.83кг/см2 у Лео2А4 пустого, без экипажа, боезапаса, топлива и внешнего обвеса, ну если они в такой комплектации будут поставлены, то добро пожаловать в адъ
  10. paul3390
    paul3390 Сегодня, 13:41
    +1
    И снова - западные танки создавались для одного - остановить массовый прорыв наших условно Т-72 к Ла-Маншу.. В большей степени - они противотанковые самоходки, чем классические танки. Скорее Ягдпантера, чем Пантера. Отсюда и особенности - толстый лоб и тонкие борта, вес, отсутствие АЗ и тд.. Вот сидя в засаде выцеливая наш приближающийся танк - они без сомнений очень хороши. Ибо для того и были сделаны. Как они покажут себя в предполагаемом наступлении, да ещё по ровной местности или в городской застройке - можно только гадать. Мне кажется - не очень. Не их амплуа. Плюс - серьёзные сложности с обслуживанием и логистикой..
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:42
    0
    Чехи провели сравнительный анализ российских и немецких с американскими танков. При этом отметили, что "навороченность" западных танков имеет свои недостатки на украинском ТВД в сравнении с российскими. Осталось чехам для полной картины разработать тактику действий.
    это приведёт к столкновению двух танковых школ
    Две танковые школы уже сталкивались в ВОВ. Интересно, что те кто стали отцами-основателями немецкой танковой школы сами в свое время обучались в СССР.
  12. Rinat Khametov
    Rinat Khametov Сегодня, 13:42
    +1
    Лет 10 назад читал комментарии одного танкиста... На абрамсе хорошо служить А на т-90 воевать
  13. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:59
    0
    заявляют чешские военные, слова которых приводит издание CZDefence.

    Обратите внимание! Одни журналюги придумывают Инфу со ссылкой на неназванные источники, другие журналюки тиражируют эту инфу со ссылками на первых, а третьи - обсуждают эту инфу, особенно не заморачиваясь откуда она взялась и на сколько она соответствует действительности. Этакий кругооборот информации в природе. Все при деле, все получают гонорары и поэтому все довольны.
    Ну а мы, читатели, ведемся на эту инфу и уже не знаем, где правда, где выдумка, а где прямая дезинформация.
    К сожалению реальной информации о фактическом состоянии СВО нет. Раньше хоть Ю.Подоляка что-то реальное рассказывал, последние 3-4 месяца и он "скис". Ну а та "пурга", которую несет целый генерал-лейтенант Конашенков, вызывает только одну ассоциацию: