«Поле боя не пригодно для дальних атак»: чешские военные заявляют о мнимых преимуществах западных танков перед российскими

Экипировка и техника, тактика и стратегия НАТО являются эталоном для стран, принятых в состав альянса после его расширения на Восток. Однако военнослужащие, непосредственно вовлечённые в боевую подготовку, не склонны разделять мифы о неоспоримом превосходстве западных армий над российской. В частности, на фоне начала поставок ВСУ зарубежных танков высказываются сомнения в целесообразности такого решения.
Западные танки слишком тяжёлые. Обслуживать их будет некому. На поле боя количество превалирует над качеством
- отмечают военные из 73-го танкового батальона ВС Чехии.
С их слов, западные ОБТ технологически более продвинуты по сравнению с самым массовым российским танком Т-72. Украинское командование намерено немедленно ввести в бой новую для ВСУ бронетехнику, как только она будет передана. Однако пара сотен машин не в состоянии радикально изменить обстановку на фронте; максимально возможная польза от их задействования – это получение частичных тактических успехов на отдельных участках. Активная эксплуатация танков приведёт к их износу, тем более если учитывать, что западная техника более привередлива в обслуживании. Особенно это касается газовой турбины «Абрамса».
По сути, это приведёт к столкновению двух танковых школ. В рамках русской концепции, техники не отводится долгой жизни, она должна заменяться другими машинами из резерва. Напротив, западная (исторически немецкая) танковая школа ориентируется на прямо противоположное
- заявляют чешские военные, слова которых приводит издание CZDefence.
Однако технологические преимущества бронемашин НАТО во многом носят мнимый характер:
Западные ОБТ могут поражать танки противника с расстояния в 3 км, однако европейское поле боя не пригодно для дальних атак, предлагая возможность обзора и выстрела максимум на 2 км [из-за складок местности].
При этом чешские военные заявляют, что большая масса западных танков особо не скажется на их передвижении в период весенней распутицы в сравнении с российскими ОБТ: например, у Leopard 2А4 удельное давление на грунт составляет 0,83 кг/см², а у Т-72М1 – 0,82 кг/см², при том, что «Леопард» на 13 тонн тяжелее. Западным танкам придётся, как и российским машинам в начале СВО, перемещаться только по автомобильным дорогам в условиях раскисшего грунта.