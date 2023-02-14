Появились заявления о восстановлении подорванного морским беспилотником моста в Затоке под Одессой

Несмотря на произошедший в результате атаки морским беспилотником сильный взрыв под железнодорожным мостом в Затоке в Одесской области, повреждения оказались незначительными, конструкция моста практически не пострадала. По нему продолжают перемещаться железнодорожные составы, однако не так интенсивно, как до взрыва, что подтверждается местными жителями.Непосредственно после атаки беспилотным брандером появились многочисленные сообщения о том, что конструкция железнодорожного моста получила повреждения, но критическими они не стали. На опубликованном ранее снятом камерой наблюдения видео, на котором запечатлен момент подрыва опоры моста, не видны масштабы последующих повреждений. Появились свидетельства того, что мост восстановлен. Однако видео оттуда не демонстрируются.Видео со взрывом:По сообщениям местных жителей, по мосту была запущена вагонетка для выравнивания железнодорожного полотна, а вслед за ней проехал уже груженый зерном железнодорожный состав.Тип беспилотного брандера, который использовался для атаки опор моста в Затоке, не называется, однако ряд американских экспертов утверждает, что он похож на иранский морской беспилотник Bavar. Однако, по мнению украинской стороны, врезавшийся в опору моста брандер является российским беспилотным надводным аппаратом.Также сообщается, что если показанный на видео объект является российским морским дроном, то этот случай станет первым зафиксированным применением российской армией вооружения подобного типа в ходе проведения спецоперации на Украине.