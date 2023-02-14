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Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС выполнили многочасовой полёт над Беринговым морем

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Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС выполнили многочасовой полёт над Беринговым морем

В России продолжается работа по модернизации и испытанию техники и оружия самых разных видов, а также плановые проверки вооружения, которое не первый год находятся на боевом дежурстве. Как заявили в Минобороны России, прошли плановые полеты бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС.


Два Ту-95МС выполнили полет над Беринговым морем в течение семи часов, передается в сообщении на официальном сайте российского оборонного ведомства. Ракетоносцы летали не в одиночку, а как уточнили в Минобороны, в сопровождении истребителей Су-30.

Как отмечают в ведомстве, самолёты российской дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей.

Ту-95МС является дальнейшим развитием разработки еще советского периода и может нести стратегические авиационные крылатые ракеты X-55 отечественного производства.

В прошлом месяце сообщалось об испытательном полете глубоко модернизированного «потомка» Ту-95МС – Ту-95МСМ, которые могут нести стратегические крылатые ракеты «воздух-земля» Х-101 и Х-102, последняя из которых с термоядерной боеголовкой.

В сообщении Минобороны отмечается, что

все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
Автор:
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4 комментария
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  1. Дедкастарый
    Дедкастарый Сегодня, 13:15
    0
    Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС выполнили многочасовой полёт над Беринговым морем
    межу делом то "облегчились " ? чоуштам...
  2. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 13:24
    0
    Ich kann nur hoffen, dass diese Einsätze ebenso konsequent
    immer auch Atombomben mit an Bord haben...; nur für
    den Fall...!!! am
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 13:30
    0
    Вот высота полета 10 км. Нельзя ли оттуда фабами и оабами покидать?
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:31
    0
    самолёты российской дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей.
    Чем естественно очень нервируют "миролюбивые" страны входящие в блок НАТО. И правильно, иначе у них от "побед" голова кругом пойдет, что может привести к очередной серьезной глупости с их стороны.