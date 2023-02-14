Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС выполнили многочасовой полёт над Беринговым морем

В России продолжается работа по модернизации и испытанию техники и оружия самых разных видов, а также плановые проверки вооружения, которое не первый год находятся на боевом дежурстве. Как заявили в Минобороны России, прошли плановые полеты бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС.
Два Ту-95МС выполнили полет над Беринговым морем в течение семи часов, передается в сообщении на официальном сайте российского оборонного ведомства. Ракетоносцы летали не в одиночку, а как уточнили в Минобороны, в сопровождении истребителей Су-30.
Как отмечают в ведомстве, самолёты российской дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей.
Ту-95МС является дальнейшим развитием разработки еще советского периода и может нести стратегические авиационные крылатые ракеты X-55 отечественного производства.
В прошлом месяце сообщалось об испытательном полете глубоко модернизированного «потомка» Ту-95МС – Ту-95МСМ, которые могут нести стратегические крылатые ракеты «воздух-земля» Х-101 и Х-102, последняя из которых с термоядерной боеголовкой.
В сообщении Минобороны отмечается, что
все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.