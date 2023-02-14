Военное обозрение
Войти Регистрация

Хасавюрт-96: Случилось то, чего по определению быть не могло

13
Хасавюрт-96: Случилось то, чего по определению быть не могло

За время своего существования наша страна одержала немало блестящих побед, которые и по сей день тщательно разбираются экспертами разного уровня. Однако были в российской истории, мягко говоря, не очень приятные моменты, о которых вспоминать не хочется, но нужно, чтобы они не повторились в будущем.


Речь в данном материале пойдет не о Цусиме и не о позорном Брестском мире. Нет, произошедшее тогда, отчасти объяснимо. Но вот Хасавюрт-96…

Того, что случилось в Первую чеченскую, по определению быть не могло. Между тем, власти тех нелегких для нашей страны годов проиграли войну, которую проиграть было невозможно, и 31 августа 1996 года подписали фактически позорную капитуляцию в Хасавюрте.

Итогом соглашения стал вывод федеральных войск с территории так называемой Ичкерии (террористическая организация, запрещенная в РФ*). При этом обсуждение ее независимости был отложен до конца 2001 года.

Здесь у многих может возникнуть вопрос: почему Хасавюрт-96 позорнее того же Брестского мира? Да хотя бы потому, что военная мощь сторон в Первую чеченскую была просто несопоставима.

Да, Россия 90-х уже не являлась той грозной силой, которую представлял собой Советский Союз. Между тем, численность армии РФ на момент начала войны в 1994 году достигала 1,8 млн. человек. Кроме того, на вооружении российских войск стояли порядка 17000 танков и 3,5 тыс. самолетов, оставшихся после СССР.

Касательно армии Дудаева, он располагал численностью боевиков порядка 40 тыс. человек. На вооружении данного войска было около 50 танков, столько же бронетранспортеров и чуть более 250 самолетов.

Можно ли было предположить, что Россия эту войну проиграет? Вопрос риторический.

Между тем, случилось то, что случилось. В ходе Первой чеченской войны наша армия потеряла более 5 тысяч человек убитыми и десятки тысяч ранеными.

Все рассуждения «если бы да кабы» здесь неуместны. История не терпит сослагательных наклонений. Произошло непоправимое, и все мы прекрасно знаем, кто в этом виновен.

Были ли сделаны выводы из этого тяжелейшего поражения? Да, очевидно, были.

Вторая чеченская война или КТО, которая началась в сентябре 1999 года после вторжения боевиков непризнанной Ичкерии* в Дагестан, протекала и завершилась уже совсем иначе. Впрочем, и страной тогда управляли другие люди.

Автор:
Использованы фотографии:
фотограф Александр Неменов
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ColdWind
    ColdWind Сегодня, 12:29
    -2
    В целом это говорит о том что единый народ крайне сложно победить и это не вопрос военных. Вторую чеченскую выиграли благодаря предательству части боевиков идеи независимости. Только раскол помог. Естественно это организовали спецслужбы ФСБ, ГРУ.
    Вывод из этих войн не сделали. Расколоть власть и народ Украины не получилось, армия оказалась еще в худшем состоянии. Советского мобилизационного запаса не осталась, техника та же самая но ее меньше и она еще более устарела.
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 12:50
      +1
      Хасавюрт-96: Случилось то, чего по определению быть не могло
      Сегодня, 12:23

      2
      к чему это, а ? админы ?
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:57
      -1
      Давайте отложим в сторону подсчет количество штыков и танков. Главный вопрос если против вас на вашей территории воюет гражданское население и категорически настроено против вас вам не помогут не танки ни самолеты, я подчеркиваю это касается территории которая входит в состав России и после войны придется все равно жить с этим населением, ведь мы же не предполагаем их всех уничтожать поголовно. Генерал Лебедь по этому поводу сказал "война это не цивилизованный путь решения проблемы, рано или поздно все войны кончаются, так может обойтись без этого", сохраненные жизни солдат стоят подороже чем амбиции пьяных президентов, головотяпов МО берущих Грозный одним полком ВДВ или крошки Цахиса Березовского. С омерзением смотрю на всю эту камарилью из 90 гг. А генерала Лебедя всегда уважал и голосовал за него.
    3. lubesky
      lubesky Сегодня, 12:58
      +1
      Цитата: ColdWind
      Только раскол помог

      Не согласен, так и создаётся ложь на года. Но слава Богу живы ещё те, кто помнит и участвовал.

      Подъём части чеченского народа против интернационала наёмников и убийц щедро спонсировавшимися врагами России и арабской лигой стал НЕ ЕДИНСТВЕННЫМ ключом к перелому. Изменилась постановка задач, переоценка условий и обстоятельств помогавшим боевикам. Изменился подход к комплектованию и наполнению нашей группировки. Появилась политическая воля разрешить конфликт. Я могу перечислить массу причин, но прошу вас не создавать лжи - НЕ ТОЛЬКО, как вы написали, благодаря расколу и переходу части полевых командиров на сторону федеральных сил. Вторая кампания была во многом совсем ДРУГОЙ и сама постановка задачи перед группировкой ставила на весы два вопроса - либо Чечня будет в составе России и Интер угрозу мы ликвидируем у себя на территории или ставился вопрос о самом будущем чеченского народа. Именно это сподвигло многих патриотов Чечни сделать непростой выбор.

      Раскол и подъём чеченцев против интернационального бандитизма и терроризма - кратно сберёг многие жизни военных и гражданских. Но задача была бы выполнена в любом случае.
  2. Konnick
    Konnick Сегодня, 12:46
    +1
    Один алкоголик в символического цвета белом костюме, по согласию другого алкоголика подписал это позорище.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:01
      0
      а где ты был когда Лебедь остановил резню в Приднестровье ? Наверное бухал, ведь по телевизору война и кровь не настоящие, это как игра на компе, правда ведь (((( или ты в Афганистане грязь месил под пулями на боевых ? скорей всего нет, так что прежде чем судить о человеке "в белом" пройди его путь.
  3. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 12:53
    +1
    Полная недееспособность той Российской власти.
    Кстати не Хасавюрт ли вдохновляет нынешнюю укронацистская власть.
    Что можно победить Россию и принудить к позорному для нас миру.
  4. двп
    двп Сегодня, 12:56
    +4
    Как можно назвать выигранную войну проигранной? Это была странная война,где огромное количество СМИ поливало грязью свои войска,где продажные политики и генералы совсем ,,потеряли берега,,. И вот когда боевиков разбили,загнали в горы,практически заняли территорию Чечни ,появился ,,добрый молодец и радетель за отечество,, Александр Лебедь. Он организовал переговоры ,приехал в Хасавюрт и униженно ждал главарей боевиков. Те сильно удивившись повылазили из нор и с присущей им наглостью приехали с опозданием на переговоры. Лебедь фактически спас террористов. Если бы у Рохлина тогда хватило смелости отдать армии приказ на мятеж,то и ЕБН и Лебедь кончили бы плохо.
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 12:57
    +2
    Надеюсь эта статья написана для того, чтобы Хасавюрт-96 не повторился на Украине?! Или смысл в чем-то другом?
  6. ermak124.0
    ermak124.0 Сегодня, 13:05
    0
    После Хасавюрта, а я именно в то время там, рядом, был, Лебедь для меня превратился в последнее ч м о. Позорище. Совместные патрули, досмотр духами наших вертолетов в Северном, поспешный вывод войск, сравнимый с бегством... Да много чего унизительного. Тьфу, . Слышать о нем ничего не желаю более. Понтовоз, возомнивший себя Чемберленом.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:13
      -1
      Знаешь кто больше всех хочет мира ? тот кто воевал а не рядом был. Не готова Россия 90 гг была воевать вечно, а Чечня того времени стала бы партизанским анклавом, или тебе история с Шамилем не известна, царь тоже прекрасно понимал, что лучше плохой мир чем хорошо стрелять.
  7. lubesky
    lubesky Сегодня, 13:07
    0
    Нужно знать правду - ту войну армия НЕ ПРОИГРАЛА, её проиграли продажные либеральные СМИ, власть и олигархи. Общественное мнение формируемое отсутствием ликбеза и просвещения от власти проиграло не только выигранную войну военными в Чечне, но и Афганскую войну, которую ОКСВА выиграла, решив большинство боевых задач уже к 1984-му году. Но гласность, не решительность власти и то самое общественное мнение проиграли Войну ВНУТРИ Союза.

    Вывод - проиграть СВО мы можем только сами себе, но не противнику!
  8. AHTONOB
    AHTONOB Сегодня, 13:30
    0
    Sigue de moda calificar al pacto de Brest Litovsk de vergonzoso y culpar de ello a la inepcia e incluso cobardía de los bolcheviques. Nada más falso e injusto que esto. Hay que entender la realidad militar y política del momento de primera mano para evaluar aquél acuerdo con justicia. Dividió en su momento gravemente a los bolcheviques, tanto, que solo la autoridad de Lenin, ejercida con extraordinaria presión logró que el acuerdo se materializara. Lean a los protagonistas, y entiendan, que la continuidad de la guerra era un suicidio no solo para el poder soviético sino para la misma Rusia y resto de repúblicas. La continuación de la guerra pasó por encima, laminándolo, al gobierno de Kerenski y hubiera hecho lo mismo con la República de los Soviets, sumiendo al país en el caos. Puede que la posición de Trotski, ni guerra ni paz, hubiera sido la menos mala, pero al contrario de lo que sucedió en la defensa de Petrogrado contra las tropas de Yudenich, la opinión de Trotski no prevaleció. Es lamentable el bajo nivel y tontería de quienes ganan guerras a toro pasado, como se dice por aquí, desde el teclado del ordenador.
    Aún está pendiente hoy para las repúblicas ex soviéticas, ponerse de acuerdo con su Historia, y mientras no se haga, y no se sepa de donde se viene, no se sabrá hacia donde se va.