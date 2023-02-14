Хасавюрт-96: Случилось то, чего по определению быть не могло

За время своего существования наша страна одержала немало блестящих побед, которые и по сей день тщательно разбираются экспертами разного уровня. Однако были в российской истории, мягко говоря, не очень приятные моменты, о которых вспоминать не хочется, но нужно, чтобы они не повторились в будущем.
Речь в данном материале пойдет не о Цусиме и не о позорном Брестском мире. Нет, произошедшее тогда, отчасти объяснимо. Но вот Хасавюрт-96…
Того, что случилось в Первую чеченскую, по определению быть не могло. Между тем, власти тех нелегких для нашей страны годов проиграли войну, которую проиграть было невозможно, и 31 августа 1996 года подписали фактически позорную капитуляцию в Хасавюрте.
Итогом соглашения стал вывод федеральных войск с территории так называемой Ичкерии (террористическая организация, запрещенная в РФ*). При этом обсуждение ее независимости был отложен до конца 2001 года.
Здесь у многих может возникнуть вопрос: почему Хасавюрт-96 позорнее того же Брестского мира? Да хотя бы потому, что военная мощь сторон в Первую чеченскую была просто несопоставима.
Да, Россия 90-х уже не являлась той грозной силой, которую представлял собой Советский Союз. Между тем, численность армии РФ на момент начала войны в 1994 году достигала 1,8 млн. человек. Кроме того, на вооружении российских войск стояли порядка 17000 танков и 3,5 тыс. самолетов, оставшихся после СССР.
Касательно армии Дудаева, он располагал численностью боевиков порядка 40 тыс. человек. На вооружении данного войска было около 50 танков, столько же бронетранспортеров и чуть более 250 самолетов.
Можно ли было предположить, что Россия эту войну проиграет? Вопрос риторический.
Между тем, случилось то, что случилось. В ходе Первой чеченской войны наша армия потеряла более 5 тысяч человек убитыми и десятки тысяч ранеными.
Все рассуждения «если бы да кабы» здесь неуместны. История не терпит сослагательных наклонений. Произошло непоправимое, и все мы прекрасно знаем, кто в этом виновен.
Были ли сделаны выводы из этого тяжелейшего поражения? Да, очевидно, были.
Вторая чеченская война или КТО, которая началась в сентябре 1999 года после вторжения боевиков непризнанной Ичкерии* в Дагестан, протекала и завершилась уже совсем иначе. Впрочем, и страной тогда управляли другие люди.