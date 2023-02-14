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Американское издание: НАТО разрабатывает план на случай участия сразу в нескольких военных конфликтах

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Американское издание: НАТО разрабатывает план на случай участия сразу в нескольких военных конфликтах

НАТО разрабатывает новый план на случай участия стран альянса сразу в нескольких военных конфликтах, в том числе на территории других стран, так сказать, вне "зоны ответственности" блока. Об этом сообщает Bloomberg.


По данным новостного агентства, в альянсе готовят новое секретное соглашение, которое будет содержать планы возможных действий стран НАТО при возникновении сразу нескольких военных конфликтов, предусматривающих применение 5 статьи устава о коллективной обороне, в том числе, когда боевые действия ведутся на территории, не являющейся "зоной ответственности" блока, т.е. на территории стран, не входящих в альянс.

Подписание соглашения должно произойти в ходе министерской встречи, которая стартовала сегодня в Брюсселе и продлится 14-15 февраля. В дальнейшем на основании общего документа каждая страна альянса получит специально для нее разработанные более подробные требования.

Издание отмечает, что хотя план и секретный, но общие положения все же удалось узнать. Так, в рамках документа странам-членам НАТО будет предложено увеличить вливания и перенаправить средства в наиболее важные секторы обороны, которые помогут при коллективной обороне. Речь идет о наращивании бронетанковых войск, средств ПВО и ПРО, артиллерии и т.д.

Вероятней всего, план составлен с учетом изучения боевых действий на Украине. Ни для кого не секрет, что НАТО внимательнейшим образом изучает тактику и стратегию российских войск, а также характеристики российских вооружений, применяемых в ходе спецоперации. Одновременно альянс тестирует собственные боевые системы в реальных условиях. В общем, Североатлантический блок во главе с США готовится к войне, где противником будет Россия, а возможно, что и Китай.
Использованы фотографии:
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20 комментариев
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  1. Magellan
    Magellan Сегодня, 12:29
    0
    Когда-то представлял себе сценарий, где одновременно "все своих разобрали": 1) Россия и Китай против НАТО, 2) Две Кореи друг с другом, 3) Индия против Пакистана, 4) Израиль против исламских стран. Казалось бы, бред, а ведь как знать...
    1. Комментарий был удален.
  2. Пленник
    Пленник Сегодня, 12:32
    -1
    США сами и одну войну не выдержит. Не то что на два фронта. Не созданна эта мусорка для таких серьезных дел.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:43
      0
      Нет,одну войну то они потянут.Пример из истории,каа они смогли быстро организовать выпуск военной продукции ,начиная с 1940-го.Причем в 30-х выпуск продукции военного назначения у них был весьма ограничен.На нескольких театрах не потянут ,вместе со всем НАТО,это безусловно.
      1. Сарбоз
        Сарбоз Сегодня, 12:58
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        Нет,одну войну то они потянут.Пример из истории,каа они смогли быстро организовать выпуск военной продукции ,начиная с 1940-го.

        В 1940-х они не вели войну на своей территории. По другому не умеют и не смогут. В этом их "секретное" преимущество. Поэтому и сейчас отсиживаются до последнего, лишь бы самим не влезть в конфликт с нами или с Китаем.
  3. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 12:35
    -1
    европа + сша 1 лярд + технический сильные противники их тока остановит ядерное оружие больше не что !
    1. yuliatreb
      yuliatreb Сегодня, 12:52
      +2
      Смотря за что воевать и где воевать, одно дело защищать свое родное, другое дело отбирать чужое, как вы думаете, кто больше мотивирован. Пупок надорвут.
      1. Комментарий был удален.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:38
    +1
    Готовят "гуманитарную" миссию наты в России или окраине? Гладко на бумаге, да забыли про овраги. Турция и Венгрия, на мой взгляд, не подпишутся под эту авантюру, если только их не попросят просто стоять в стороне и не говорить. Вопрос к немцам и французам, при бидоне о них знатно полосатые ноги вытерли.....
  5. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:39
    +1
    По данным новостного агентства, в альянсе готовят новое секретное соглашение
     Если о секретном соглашении известно новостному агентству,оно уже не секретное.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:40
    +2
    НАТО разрабатывает новый план на случай участия стран альянса сразу в нескольких военных конфликтах, в том числе на территории других стран
    Планы разработать можно, но потянет ли НАТО сразу несколько конфликтов и не с аборигенами, а странами имеющими боеспособные армии с ВВС, ПВО, флотом и ракетным вооружением? Ведь не трудно догадаться, что НАТО под руководством Сша предполагает возможные конфликты с Россией однозначно, а так же с Ираном, КНДР и конечно Китаем. Кто в этом блоке сможет воевать кроме американцев, англичан, французов, поляков и немцев (турки под вопросом)? Может прибалты с болгарами и румынами или бельгийцы? А за разработку планов срочно взялись потому, что уже по уши влезли в украинский конфликт и чувствуют чем все может закончиться при дальнейшей эскалации.
  7. Комментарий был удален.
  8. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 12:52
    +1
    По данным новостного агентства, в альянсе готовят новое секретное соглашение, которое будет содержать планы возможных действий стран НАТО при возникновении сразу нескольких военных конфликтов

    Хоть соглашение с "секретное", но ясно что готовят Польшу, прибалтов и Румынию к войне с Россией.
    1. Михаил Маслов
      Михаил Маслов Сегодня, 13:05
      0
      Ну прямо таки с Россией,есть возможность "по тренироваться на Сербии",про Сирию не забывайте там то же можно "по воевать".А вот Китай это довольно далекая перспектива и без ослаблении экономически не простая задача.Что касается России,наша реакция на происходящее весьма и весьма странная.Вот поэтому и может возникнуть план или несколько планов "Барбаросса в современном исполнении."Будут разрабатыват,будут делать утечки,будут концентрировать НАТО на границах.Вполне возможно и более серьезные провокации.Враг ведет себя нагло и дерзко,увы но мы ни чем и ни как не отвечаем.
  9. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 12:56
    +3
    Я сейчас скажу крамольную с первого взгляда мысль - нет никакого ВОЕННОГО блока НАТО, есть товарно-материальный картель НАТО в котором все с удовольствием производят и продают друг другу разные стрелялки и громыхалки, где пилятся бюджеты и генерируется болтовня. А когда дойдёт до дела, то все лютые друзья по блоку вдруг прочувствуют разницу в "тянуть одеяло на своих" и "тянуть одеяло на себя". И конечно же американцы первыми решат, что весь блок НАТО должен защищать именно их, быстро участники все будут взвешены, измерены и решены - кому быть пушечным мясом, а кому подсчитывать барыши. Я это к тому говорю, что если разгорится несколько параллельных конфликтов, требующих военного решения, то блок НАТО развалится за несколько минут. А вот что начнётся после этого - неясно и непредсказуемо...
    1. HAM
      HAM Сегодня, 13:04
      +1
      Да,не такая уж и крамольная у Вас мысль....есть продавец-США,а есть лохи-покупатели,а лоха надо сильней напугать и предложить "защиту,"создав колхоз и сбагривать им свои стрелялки...
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:11
      +1
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      Я это к тому говорю, что если разгорится несколько параллельных конфликтов, требующих военного решения, то блок НАТО развалится за несколько минут.

      И желательно, чтобы параллельные конфликты ( хотя бы один) возникли на территории Европы.
  10. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 12:59
    0
    НАТО разрабатывает новый план на случай участия стран альянса сразу в нескольких военных конфликтах, в том числе на территории других стран, так сказать, вне "зоны ответственности"
    belay На Украину и Белоруссию намякиваете? А со своей "зоной ответственности" уже порядок, справились? fool
  11. Дед Мозай
    Дед Мозай Сегодня, 13:01
    0
    У любого цугцванга, может быть выход, но он будет плохим для всех.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:13
      0
      Цитата: Дед Мозай
      У любого цугцванга, может быть выход, но он будет плохим для всех.

      Так наверное будет тоже неплохо:
  12. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Сегодня, 13:11
    0
    Цитата: Вождь_Бармалеев
    есть товарно-материальный картель НАТО в котором все с удовольствием производят и продают друг другу разные стрелялки и громыхалки, где пилятся бюджеты и генерируется болтовня

    Мир висит на нитке, а они думают о прибытке , - перефразируя одного известного киноперсонажа.
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 13:27
      0
      Вот-вот, как сказал один из персонажей какой-то буффонады - "они вдруг заметили, что их яйца оказались между молотом и сковородкой, а сами они находятся под дамокловым топором"...
  13. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:18
    0
    Не даром так усердно жгут Коран в Стокгольме и даже легко можно просчитать следующие американские шаги