Американское издание: НАТО разрабатывает план на случай участия сразу в нескольких военных конфликтах

НАТО разрабатывает новый план на случай участия стран альянса сразу в нескольких военных конфликтах, в том числе на территории других стран, так сказать, вне "зоны ответственности" блока. Об этом сообщает Bloomberg.По данным новостного агентства, в альянсе готовят новое секретное соглашение, которое будет содержать планы возможных действий стран НАТО при возникновении сразу нескольких военных конфликтов, предусматривающих применение 5 статьи устава о коллективной обороне, в том числе, когда боевые действия ведутся на территории, не являющейся "зоной ответственности" блока, т.е. на территории стран, не входящих в альянс.Подписание соглашения должно произойти в ходе министерской встречи, которая стартовала сегодня в Брюсселе и продлится 14-15 февраля. В дальнейшем на основании общего документа каждая страна альянса получит специально для нее разработанные более подробные требования.Издание отмечает, что хотя план и секретный, но общие положения все же удалось узнать. Так, в рамках документа странам-членам НАТО будет предложено увеличить вливания и перенаправить средства в наиболее важные секторы обороны, которые помогут при коллективной обороне. Речь идет о наращивании бронетанковых войск, средств ПВО и ПРО, артиллерии и т.д.Вероятней всего, план составлен с учетом изучения боевых действий на Украине. Ни для кого не секрет, что НАТО внимательнейшим образом изучает тактику и стратегию российских войск, а также характеристики российских вооружений, применяемых в ходе спецоперации. Одновременно альянс тестирует собственные боевые системы в реальных условиях. В общем, Североатлантический блок во главе с США готовится к войне, где противником будет Россия, а возможно, что и Китай.