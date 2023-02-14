Румынские политики довели армию до невозможности выполнять миссию по защите страны

Но этого не произошло, потому что оборонная промышленность Румынии рухнула из-за действий политиков.

Некоторые наши командиры очень хорошо подготовлены по стандартам НАТО, но им некем руководить – солдат слишком мало.

Считаете ли вы, что в этих условиях профессия военного заманчива?

Румынских солдат всегда высоко ценили. Однако их нехватка колоссальна. Парадокс в том, что на всех театрах военных действий солдаты, сержанты, офицеры, участвовавшие в различных миссиях, были чрезвычайно высоко оценены всеми союзными государствами

После вступления Румынии в НАТО вооружённые силы страны испытывали хроническое недофинансирование, что привело их к фактическому развалу.- заявляет генерал Эуджен Бадалан, ранее возглавлявший Генштаб ВС государства, на страницах издания Defense Romania.С его слов, после присоединения к альянсу власти страны считали, что теперь забота о её защите – это дело НАТО. Предполагалось, что армия перейдёт на новые стандарты в два этапа – техника сначала станет совместимой с боевыми системами союзников, а затем взаимозаменяемой:Как отмечает генерал, формально численность войск составляет 73 тыс. чел., однако фактически служит 50 тыс.:Со слов генерала, молодые румыны не идут в армию, так как зарплата в ней находится на уровне оклада горничной. Армейский офицер в звании майора получает на руки 5000 леев [80,2 тыс. руб. при более высоких ценах], как и лифтёр в парламенте.- риторически вопрошает генерал.Как он заявляет, хуже обстоят дела только в Болгарии, Венгрии, Словакии, Чехии и Прибалтике.- отмечает генерал.Кто и когда высоко ценил румынских солдат, Бадалан не уточняет.