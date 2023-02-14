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«Наших солдат всегда высоко ценили, но теперь их мало»: румынский генерал заявляет о проблемах в армии страны

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«Наших солдат всегда высоко ценили, но теперь их мало»: румынский генерал заявляет о проблемах в армии страны

После вступления Румынии в НАТО вооружённые силы страны испытывали хроническое недофинансирование, что привело их к фактическому развалу.


Румынские политики довели армию до невозможности выполнять миссию по защите страны

- заявляет генерал Эуджен Бадалан, ранее возглавлявший Генштаб ВС государства, на страницах издания Defense Romania.

С его слов, после присоединения к альянсу власти страны считали, что теперь забота о её защите – это дело НАТО. Предполагалось, что армия перейдёт на новые стандарты в два этапа – техника сначала станет совместимой с боевыми системами союзников, а затем взаимозаменяемой:

Но этого не произошло, потому что оборонная промышленность Румынии рухнула из-за действий политиков.

Как отмечает генерал, формально численность войск составляет 73 тыс. чел., однако фактически служит 50 тыс.:

Некоторые наши командиры очень хорошо подготовлены по стандартам НАТО, но им некем руководить – солдат слишком мало.

Со слов генерала, молодые румыны не идут в армию, так как зарплата в ней находится на уровне оклада горничной. Армейский офицер в звании майора получает на руки 5000 леев [80,2 тыс. руб. при более высоких ценах], как и лифтёр в парламенте.

Считаете ли вы, что в этих условиях профессия военного заманчива?

- риторически вопрошает генерал.

Как он заявляет, хуже обстоят дела только в Болгарии, Венгрии, Словакии, Чехии и Прибалтике.

Румынских солдат всегда высоко ценили. Однако их нехватка колоссальна. Парадокс в том, что на всех театрах военных действий солдаты, сержанты, офицеры, участвовавшие в различных миссиях, были чрезвычайно высоко оценены всеми союзными государствами

- отмечает генерал.

Кто и когда высоко ценил румынских солдат, Бадалан не уточняет.

Использованы фотографии:
Минобороны Румынии
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13 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:48
    +3
    Да, да, "высоко" ценили, еслиб не доброта Сталина, то и проблем бы с Румынией не было.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:52
      +3
      ""Русские на Прут,румыны на Серет",в 1944-ом ходила эта поговорка..А о зверствах румын на Кубани помнят до сих пор
    2. Охотовед 2
      Охотовед 2 Сегодня, 13:56
      0
      Никто их никогда не ценил, если бы не удар в спину немцам (за что Михай получил Орден Победы) - то и государства такого бы не было.
      По рассказам населения бывшего под румынской оккупацией, нищие оборванцы, которые тащили всё что находили. Вояки они просто никакие!
      Ну и под Сталинградом удар в направлении Румынских и Итальянских армий, практически полностью их уничтоживший - во многом решил вопрос окружения армии Паулюса.
  2. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 13:49
    +5
    Наших солдат всегда высоко ценили
    На Русской земле по достоинству оценили румынских солдат, и только благодаря вселенскому великодушию граничащему с недальновидностью, румыны остались как нация на земле.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:54
      0
      Румынсаому королю даже орден "Победы"вручили.За что?Сдался во время..
  3. lubesky
    lubesky Сегодня, 13:51
    +1
    Румынских солдат всегда высоко ценили.

    А? Особенно их оценила окружённая 6-я армия Паулюса wassat
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:56
      0
      молодые румыны не идут в армию
      А от кого им защищаться ? Или на кого нападать ? - Отвянь и прикинься ветошью - никто и не заметит.... lol
  4. paul3390
    paul3390 Сегодня, 13:53
    +2
    Румынских солдат всегда высоко ценили.


    laughing lol fellow

    А генерал-то - юморист.. Это румын-то ценили?? Основные споры всегда велись на тему кто более никчёмен в военном деле - румыны или таки итальянцы.. Сражение за последнее место..
  5. Rinat Khametov
    Rinat Khametov Сегодня, 13:53
    +3
    Отец воевал в танковой разведке, в том числе и под Сталинградом.... Нагляделся на румын, их особо в плен не брали и особисты смотрели на это сквозь пальцы.
    Молодец среди овец а среди молодцов и сам овца.
    Румыны слабо отличается от цыган
  6. VicVic
    VicVic Сегодня, 13:55
    0
    Ценили их .... разве что, как первых мародёров и садистов по отношению к мирному населению
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:55
    0
    Слушайте, я как-то упустил это веянье... Там на Западе реально всех военных по КВНам набирают?
  8. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 13:55
    0
    А я не понял, где их знаменитые конные войска? Украли? laughing у цыган украли, даже главный там признал, что НАТО все таки развалило все там)))
  9. Eugen 62
    Eugen 62 Сегодня, 13:55
    0
    Румынских солдат всегда высоко ценили. - Гы-гы-гы.
    Вот что ответил начальник Генштаба Кайзеровской Германии Мольтке на вопрос Кайзера Вильгельма о Румынии:
    "Нам все равно, Ваше Величество, на чьей стороне вступит в войну Румыния. Если на нашей, потребуются 10 дивизий, чтобы спасти ее от разгрома. Если против нас — понадобятся те же 10 дивизий, чтобы ее разгромить. Но 10 дивизий мы потеряем в любом случае ."