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В результате неудачных атак на Красно-Лиманском направлении потери ВСУ за два дня составили до батальона

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В результате неудачных атак на Красно-Лиманском направлении потери ВСУ за два дня составили до батальона

Пока западные союзники Киева объявляют о новых поставках вооружений режиму Зеленского, рассчитывая на весеннее наступление ВСУ, вперед идут бойцы ВС РФ сразу на нескольких участках фронта. Там, где по планам нашего командования, наступление пока не запланировано, российские подразделения удерживают твердую оборону и отбивают все атаки врага.


Оперативная обстановка в зоне спецоперации за сутки по данным из интернет-источников.

В районе Артемовска (Бахмута) после освобождения села Красная Гора штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» продолжают зачистку окрестностей и продвигаются в районе Парасковиевки. Генштаб ВСУ готовит план по выводу, пока это еще возможно, группировки из пригорода, одновременно утверждая, что Красная Гора все еще под контролем украинских военных.

Для сдерживания российского наступления до создания новых рубежей обороны в район Парасковиевки переброшены подразделения 4-й БрОН Нацгвардии Украины. Данное соединение, созданное по стандартам НАТО, известно как Бригада быстрого реагирования и относится к оперативному резерву командования прямого подчинения. Для тактического планирования в соединении применяется американская модель принятия решений.

Российские штурмовые отряды выбили ВСУ с позиций западнее Благодатного, есть продвижение в направлении рубежа Зализнянское – Васюковка.

На юго-западе от Бахмута (Артемовска) продолжаются бои на подступах к населенным пунктам Ступочки и Красное, «вагнеровцы» зашли в Буденовку (городской район), уничтожив опорный пункт и продвинувшись в районе Мариупольского кладбища Артёмовска. После прибытия подразделений 80-й одшбр украинские войска смогли удержать позиции у трассы Бахмут – Константиновка, наши бойцы штурм не останавливают.



В Марьинке продолжаются бои к западу от проспекта Дружбы, артиллерия ВС РФ держит под огневым контролем пути снабжения ВСУ.

На Угледарском участке российская артиллерия ведёт обстрел позиций ВСУ в Большой Новоселке, Золотой Ниве, Пречистовке и Богоявленке. В самом городе идут ожесточенные встречные бои на юго-восточных окраинах в районе Никольских дач.

Российские войска продолжали наносить удары северо-западнее Сватово и в районе Кременной. Украинский источник заявил, что ВС РФ концентрируют свои усилия на Лиманском направлении западнее Кременной и усиливают применение артиллерии в ЛНР.

Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал о высокой активности ВСУ на Красно-Лиманском направлении, где за минувшие два дня противник предпринял серию атак на наши позиции. Прорвать линию обороны украинские подразделения не смогли, в результате встречного огня всякий раз откатываясь на исходную. Потери ВСУ за это время на данном участке составили до батальона. Одновременно наши военнослужащие, используя тактику действия малыми группами, сумели занять ряд новых выгодных позиций.

В Киеве не исключают массированное наступление ВС РФ на Харьковском направлении со стороны Белгородской области. С целью сдерживания наших войск, в приграничных населенных пунктах ВСУ оборудуют дополнительные фортификационные сооружения и огневые позиции, подтягивают резервы.

Опасения украинских властей связаны и с разведданными их натовских кураторов. Западные издания публикуют спутниковые снимки от конца января — начала февраля, показывающие, что Россия создала военные городки с большой концентрацией войск под Воронежем и Курском, аналогичные лагерям, которые были развернуты накануне начала СВО.
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Использованы фотографии:
Генштаб ВСУ
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4 комментария
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  1. Охотовед 2
    Охотовед 2 Сегодня, 13:14
    +7
    Да уж мясорубка знатная там пошла. На украинских пабликах - громовая тишина!!! По потерям всё никак не могут определиться.
    Удачи Нашим Бойцам, выполняйте задачи и возвращайтесь живыми домой!
  2. Пленник
    Пленник Сегодня, 13:22
    +6
    Черт с ними. Уже не жалко. Ни дураков не жалко, что думают будто "неньку" защищают, ни тем более бандеровскую сволочь.
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 13:49
      0
      Цитата: Пленник
      Черт с ними. Уже не жалко. Ни дураков не жалко, что думают будто "неньку" защищают, ни тем более бандеровскую сволочь.

      Да они ВСЕ там пропитаны до мозга костей ненавистью ко всему русскому! Это же москали не дают им вступить в гейропу и ходить в кружевных труселях! И хочу заметить, у хо. хлов всегда кто то виноват в их неудачах, только ни они сами!
      А вы говорите про жалость. Нечего их жалеть! Это шайтаны, как сказал Р. Кадыров.
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 13:24
    +1
    Противник попытался прощупать насколько плотно держим освобожденные территории, я так понимаю. В этот раз ему это обошлось большой кровью. Видимо учимся на ошибках, сделали выводы.