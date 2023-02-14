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Китайская пресса: Стратегические цели российской спецоперации на Украине достигнуты, США находятся в тупике

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Китайская пресса: Стратегические цели российской спецоперации на Украине достигнуты, США находятся в тупике

Несмотря на заявления США, что Россия якобы терпит поражение в конфликте на Украине, на самом деле все наоборот, последние успехи российских войск вызвали сильное беспокойство у Вашингтона. Москва же, в основном, достигла своих целей. К такому мнению пришло китайское издание Global Times.


Вашингтон больше не уверен в том, что необходимо и дальше поддерживать Киев. США уже намекают Украине, что в ближайшее время военная помощь может сильно сократиться, а возможно, и сойти на нет. Американцы сейчас ищут тех, кто мог бы подхватить падающее знамя борьбы с Россией и возглавить вместо США поход на Восток. Подтверждением этому выступает запланированный визит Джо Байдена в Польшу, являющуюся проводником американских идей в Европе.

По мнению научного сотрудника Китайской академии общественных наук, политолога-американиста Люй Сяня, война на Украине подошла к переломному моменту, а сами США находятся в тупике. В то же время Россия выполнила почти все стратегические цели, несмотря на то, что в США утверждают обратное.

На сегодняшний день ситуация складывается в пользу Москвы, российские войска создали устойчивую линию обороны, отталкиваясь от которой проводят контратаки, продолжая наступление на некоторых участках. Украина же окончательно утратила самостоятельность, не в силах организовать оборону без западной помощи. Киев на 100% зависит от США и НАТО, которые все больше вкладываются в Украину, не получая ничего взамен.

Задав сильную антироссийскую тенденцию во внутренней политике, Вашингтон оставил себе мало пространства для геополитических компромиссов

- пишет издание.

Спустя год после начала конфликта США хотят самоустраниться, переложив бремя поддержки на Евросоюз, где проводником американской воли будет Польша. В принципе, это уже происходит, Варшава все больше вовлекает страны ЕС в противостояние с Россией, пытаясь возглавить новую создаваемую коалицию.
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23 комментария
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:01
    +3
    Интересное мнение, только территориально еще не все вопросы решены.
    1. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Сегодня, 13:32
      +1
      Ни какие вопросы еще не решены на Украине, все в процессе.
      Ни демилитаризация, ни денацификация, ни территориальные, ни нейтральный статус, ни гегимония США. И если правду говорить, то ни конца ни края, этому процессу не видно.
  2. dorz
    dorz Сегодня, 13:01
    +7
    Стратегические цели Китая в спецоперации достигнуты. sad
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 13:48
      +2
      Цитата: dorz
      Стратегические цели Китая в спецоперации достигнуты. sad

      Причем на десятилетия.
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:02
    -8
    Китайская пресса: Стратегические цели российской спецоперации на Украине достигнуты,
    fool А давайте вы не будете совать свой нос в наши апельсины... requestКак известно, свинья их оценить не может. feel
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:02
    0
    Китайская пресса: Стратегические цели российской спецоперации на Украине достигнуты, США находятся в тупике
    . Планы, планы, стратегические и прочие!!!
    Говорить о том, у кого какие планы были, что осуществилось, а что нет... не, не, с какой стороны ни посмотри, видится разное, каждому свое.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:08
      0
      Цитата: rocket757
      Говорить о том, у кого какие планы были, что осуществилось, а что нет...

      Но что США готовят Польшу, на замену Украины, это уж сомнению не подлежит.
  5. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 13:06
    +2
    пытаясь возглавить новую создаваемую коалицию.
     "Попытка, не пытка.Правда ,товарищ..."(с) smile
  6. Silver99
    Silver99 Сегодня, 13:08
    +1
    У меня другой вопрос, что такое победа в данном конфликте ? это занять территорию ? это уничтожить все население сейчас там живущее ?........ как мы собираемся содержать 20-30 млн ? озлобленный и смотрящих на Запад. Нет у меня ответов, боюсь их на сегодня ни у кого нет. В годы ВОВ была цель Берлин и подписание капитуляции, сейчас что ? Военным путем победить Украину вполне возможно несмотря на их сопротивление, да долго, да с потерями, но можно, а потом что ?
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 13:20
      0
      в лучшем случаи дойти до Днепра и понему провести границу
      1. Алексей Зоммер
        Алексей Зоммер Сегодня, 13:38
        +2
        Цитата: Nastia Makarova
        в лучшем случаи дойти до Днепра и по нему провести границу

        Если на правой стороне Днепра останется государство Украина, то это означает, что война в разных формах продолжится.
        Украина должна быть ликвидирована полностью.
    2. TipaVoffka
      TipaVoffka Сегодня, 13:30
      0
      Я думаю что основная цель - не дать Украине вступить в НАТО, а также не дать Украине иметь такую армию и вооружение, которое позволит вести эффективные боевые действия против РФ. Украина должна быть в военном плане нейтральна и безоружна, а ее безопасность должна ложиться на плечи будущих гарантов безопасности.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:08
    0
    Как интересно , в каком направлении работает китайская мысль.
  8. Охотовед 2
    Охотовед 2 Сегодня, 13:10
    +3
    Цитата: Uprun
    Интересное мнение, только территориально еще не все вопросы решены.

    Ну это мнение хитрых китайцев! С их колокольни - всё и правда великолепно, стороны продолжают ослаблять друг друга… а «мудрая» китайская обезьяна сидит на дереве получая преференции в торговле, снижение напряжённости по Тайваню и много чего ещё! Вот только китайцы могут и упустить исторический момент и не вернуть Тайвань. Обострение в том регионе - идеальное для нас развитие событий!
  9. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 13:13
    +4
    Блин, китайцы, в каком тупике они находятся?! Европу опустили, производство переезжает к ним из Европы, вооружения производятся, станок печатает, а бакс ра тет!
    В каком нафиг тупике?
  10. lubesky
    lubesky Сегодня, 13:13
    0
    Позиция китайских СМИ и КПК для внутреннего потребления. Суть в том, что китайское общество восхищено решительностью русских и ожидает от своей армии и власти такой же решимости в китайских вопросах. Ничего хорошего штатам это не сулит.

    Что касается нас, то стратегически мы как раз идём в фарватере стратегии саксов. Они мечтали стравить славян - славяне гибнут. Тактически мы выигрываем на короткой дистанции в Грузии, Сирии и сейчас. Но стратегически, пока увы...
  11. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:16
    0
    Считаю ошибочное мнение . Есть стратегия и есть тактика .Если в тактике у американцев есть проблемы ,то в стратегическом плане все идет хорошо. Недаром Байдет посетит Польшу ,таких совпадений не бывает .
    Думаю Войско Польское ждет команду хозяина ................
    1. KCA
      KCA Сегодня, 13:52
      0
      Думаю что ждёт не войско, а руководство, войско-то понимает, чем это для него грозит, нацики уже воюют, а вот желание идти умирать, бросив титьку жены, дом, детей и за что? У обычных солдат и офицеров мотивация отсутствует напрочь, вот отрезать Львив и прочие польские районы это да, за это могут и пойти воевать, но вот Россия в этом походе будут где-то там, на востоке
  12. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:19
    -3
    Это уже давно говорили - Украина демилитаризована полностью, живет абсолютно на военных поставках НАТО и ВПК уже восстановлению не поддается, идет уже развал самого НАТО...
    Осталась вторая цель - денацификация
    1. TipaVoffka
      TipaVoffka Сегодня, 13:36
      0
      Украина будет демилитаризована когда получит поражение. На данный момент ее подпитывают вооружением.
  13. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:23
    0
    Китайцы оценивают ситуацию исключительно со своей колокольни, но стараются опираться на реальные факты. В ноябре они так прямо не писали продолжая следить за развитием ситуации. У Сша действительно возникает ряд вопросов к подконтрольным им ВСУ. Отсюда усиленная накачка техникой, но часть которой придет не раньше лета, подталкивание украинского командования к более активным действиям, которые хотя бы на время могут показать союзникам в Европе, что деньги и оружие поставляется не зря. А поляков, судя по всему, американцы действительно хотят подтолкнуть на более решительные меры (хотя куда уж больше) при этом наблюдая со стороны за тем, что будет происходить.
  14. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 13:27
    0
    Москва же, в основном, достигла своих целей

    какая наваристая "лапша" для россиян от китайских товарищей!
    п.с. есть надежда что башни оценят складывающуюся ситуацию более реально, и не будут придумывать нереальные цели с приставкой "де-"
  15. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 13:53
    +1
    Странное заявление, где США в тупике? Мечта Запада сбылась и осуществляется каждый день, русские и украинцы убивают друг друга, русская часть Украины превращается в руины, когда на западе только подстанции иногда страдают от ударов, о поражении хохло.в вообще речи не идёт. Кажется Китаю тоже выгодно чем дольше длится СВО почти по себестоимости покупает у нас ресурсы. Кроме Украины и России всё в плюсе, точнее кроме народа, а элита друг друга не трогает, вполне спокойно гонят ресурсы на запад, это народ России в тупике.