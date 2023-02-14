Китайская пресса: Стратегические цели российской спецоперации на Украине достигнуты, США находятся в тупике

Задав сильную антироссийскую тенденцию во внутренней политике, Вашингтон оставил себе мало пространства для геополитических компромиссов

Несмотря на заявления США, что Россия якобы терпит поражение в конфликте на Украине, на самом деле все наоборот, последние успехи российских войск вызвали сильное беспокойство у Вашингтона. Москва же, в основном, достигла своих целей. К такому мнению пришло китайское издание Global Times.Вашингтон больше не уверен в том, что необходимо и дальше поддерживать Киев. США уже намекают Украине, что в ближайшее время военная помощь может сильно сократиться, а возможно, и сойти на нет. Американцы сейчас ищут тех, кто мог бы подхватить падающее знамя борьбы с Россией и возглавить вместо США поход на Восток. Подтверждением этому выступает запланированный визит Джо Байдена в Польшу, являющуюся проводником американских идей в Европе.По мнению научного сотрудника Китайской академии общественных наук, политолога-американиста Люй Сяня, война на Украине подошла к переломному моменту, а сами США находятся в тупике. В то же время Россия выполнила почти все стратегические цели, несмотря на то, что в США утверждают обратное.На сегодняшний день ситуация складывается в пользу Москвы, российские войска создали устойчивую линию обороны, отталкиваясь от которой проводят контратаки, продолжая наступление на некоторых участках. Украина же окончательно утратила самостоятельность, не в силах организовать оборону без западной помощи. Киев на 100% зависит от США и НАТО, которые все больше вкладываются в Украину, не получая ничего взамен.- пишет издание.Спустя год после начала конфликта США хотят самоустраниться, переложив бремя поддержки на Евросоюз, где проводником американской воли будет Польша. В принципе, это уже происходит, Варшава все больше вовлекает страны ЕС в противостояние с Россией, пытаясь возглавить новую создаваемую коалицию.