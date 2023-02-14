На Харцизском заводе завершили изготовление труб для строящегося военными строителями водовода в Донбасс

Харцизский трубный завод изготовил финальные метры стальной трубы, которая будет задействована для водовода из реки Дон в регион Донбасса. Строительством водовода занимаются военные.В настоящее время продолжаются работы по созданию водовода, который позволит обеспечить новые регионы Российской Федерации пресной водой. Протяженность водовода составляет 194 километра. Он свяжет реку Дон с каналом Северский Донец-Донбасс и пройдет по территории Ростовской области и Донецкой Народной Республики (ДНР).Как планируют власти регионов, водовод будет поставлять 300 тысяч кубометров воды в сутки. Это позволит в значительной степени решить проблему обеспечения водой Донецка и других населенных пунктов Донецкой Народной Республики.Для Харцизского завода производство труб для водовода стало первым столь масштабным заказом. Ранее предприятие простаивало около семи лет, но государственный заказ позволил запустить производственные мощности. Соответственно, появились и новые рабочие места.Непосредственно в строительстве водовода задействовано более 2 тысяч строителей. Также привлечена 1 тысяча единиц строительной и специальной техники.Напомним, что Харцизский трубный завод находится в городе Харцизск Донецкой Народной Республики. Изготовленные на этом предприятии трубы использовались для строительства множества трубопроводов, включая, например, газопровод «Уренгой – Помары – Ужгород» или нефтепровод «Сургут – Полоцк».