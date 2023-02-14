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На Харцизском заводе завершили изготовление труб для строящегося военными строителями водовода в Донбасс

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На Харцизском заводе завершили изготовление труб для строящегося военными строителями водовода в Донбасс

Харцизский трубный завод изготовил финальные метры стальной трубы, которая будет задействована для водовода из реки Дон в регион Донбасса. Строительством водовода занимаются военные.


В настоящее время продолжаются работы по созданию водовода, который позволит обеспечить новые регионы Российской Федерации пресной водой. Протяженность водовода составляет 194 километра. Он свяжет реку Дон с каналом Северский Донец-Донбасс и пройдет по территории Ростовской области и Донецкой Народной Республики (ДНР).

Как планируют власти регионов, водовод будет поставлять 300 тысяч кубометров воды в сутки. Это позволит в значительной степени решить проблему обеспечения водой Донецка и других населенных пунктов Донецкой Народной Республики.

Для Харцизского завода производство труб для водовода стало первым столь масштабным заказом. Ранее предприятие простаивало около семи лет, но государственный заказ позволил запустить производственные мощности. Соответственно, появились и новые рабочие места.

Непосредственно в строительстве водовода задействовано более 2 тысяч строителей. Также привлечена 1 тысяча единиц строительной и специальной техники.

Напомним, что Харцизский трубный завод находится в городе Харцизск Донецкой Народной Республики. Изготовленные на этом предприятии трубы использовались для строительства множества трубопроводов, включая, например, газопровод «Уренгой – Помары – Ужгород» или нефтепровод «Сургут – Полоцк».
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7 комментариев
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  1. Панкрат25
    Панкрат25 Сегодня, 13:09
    0
    Хорошо, что завод перезапустили, плохо то, что это стальные трубы, подверженные коррозии. По России давно уже используются для водоводов полиэтиленовые трубы большого диаметра.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:11
    0
    Мдя-мдя, трубы с наружным полиэтиленовым покрытием и внутренним эпоксидным, наверно. Завод когда то мог делать, но заграничные материалы.... request
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:13
    0
    Напомним, что Харцизский трубный завод находится в городе Харцизск Донецкой Народной Республики. Изготовленные на этом предприятии трубы использовались для строительства множества трубопроводов, включая, например, газопровод «Уренгой – Помары – Ужгород» или нефтепровод «Сургут – Полоцк».

    На фото трубы полимерные и укладывают полимерные ,а в Харцизске выпускали металлические .Кто свистит ?
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 13:19
      0
      Данный завод изготовил 30 километров стальных труб, вчерашняя новость . Наверное установят там где нельзя полимерные укладывать.
    2. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 13:31
      0
      Цитата: APASUS
      На фото трубы полимерные и укладывают полимерные ,а в Харцизске выпускали металлические .Кто свистит ?

      Так на фото весна, или даже начало лета, в разгаре! Вот и гадайте откуда свисток разаётся.
  4. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 13:34
    0
    Хорошо, что военные строители строят водопровод причём быстро, плохо что технологии у них подчиняются принципу "цель оправдывает средства".
    Хотя в данной ситуации может так и надо.
  5. FPEDDI_KPYGEP
    FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 13:51
    0
    Очень рад за Донбасс, умеют же люди жить, сохрняют советскoe наследство а не то что Украина которая за 8 лет не построила ни одного корабля и ни одного самолета
    Был бы Харцизск Украиной то этот завод был захвачен рейдерским Свинарчука а завод был бы продан под склад а оборудовние рaзпилено на металолом, тысячи людей стали безработными.