Bloomeberg: Компании «Нафтогаз» отказали в просьбе о реструктуризации своей задолженности

Украинской энергетической компании «Нафтогаз» отказали в просьбе о реструктуризации своей задолженности после соответствующего обращения к группе кредиторов, передаёт информационное агентство Bloomberg. Как отметили в западной прессе, они также не одобрили отсрочку долгов, образовавшихся у государственной компании.Речь идёт о сумме в 835 млн долларов (около 61,4 млрд рублей), включая и накопившиеся проценты, интервалы выплаты которых уже были просрочены. Как сообщает источник, группа кредиторов ответила отказом ввиду того, что, по их мнению, компания является на самом деле платёжеспособной.В то же время, передаёт издание, группа вполне способна повлиять на ситуацию с тем, чтобы лишить предприятия поддержки со стороны 75% кредиторов с целью реструктуризации своих долгов.Более того, на это у кредиторов есть свои основания, которые и были представлены в разработанном ими плане касательно финансового состояния «Нафтогаза», в котором они также выразили свои законные опасения по поводу необходимости полного поддержания украинской экономики и её критически важной инфраструктуры в сложившихся условиях.Отметим, что буквально на прошлой неделе НАК «Нафтогаз Украины» предлагал обсудить с держателями еврооблигаций (с погашением в период с 2022-го по 2026-й год) заключение сделки на более выгодных условиях, после их отказа от реструктуризации ввиду того, что предприятие допустило дефолт по евробондам ещё летом прошлого года. Однако все попытки украинской стороны по поиску компромисса для смягчения долговых обязательств так и не увенчались успехом.