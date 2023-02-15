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GE предоставит цифровые решения для газовых турбин авианосца ВМС Индии Vikrant

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GE предоставит цифровые решения для газовых турбин авианосца ВМС Индии Vikrant

Местное дочернее предприятие GE в Индии заключило контракт с Cochin Shipyard Limited на предоставление комплексного пакета цифровых решений для расширения возможностей морских газовых турбин LM2500. Данные турбины используются на IAC-1 Vikrant ВМС Индии, который был введен в эксплуатацию в августе 2022 года.


В пакет цифровых решений включены алгоритмы GE SmartSignal. Они предоставят военно-морскому флоту своевременную информацию по состоянию оборудования, в том числе о возможных повреждениях двигателя, чтобы процесс эксплуатации не приводил к незапланированным потерям. Эти заблаговременно известные признаки могут помочь военно-морским силам Индии быть более эффективными при одновременном снижении операционных рисков.

Благодаря запатентованной GE технологии прогнозной аналитики, встроенной в береговой «цифровой двойник» газотурбинного двигателя Vikrant, военно-морской флот сможет перейти к действительно прогнозируемому режиму работы в отношении газотурбинной силовой установки.

Газовые турбины GE Marine обычно ассоциируются с превосходными эксплуатационными характеристиками и лучшей в своем классе надежностью. Предлагая это инновационное цифровое решение, которым управляет наша дочерняя компания GE India Industrial Pvt Ltd («GEIIPL»), GE продолжает демонстрировать свои передовые технологии и приверженность технологическим программам в Индии

- сказал с запредельным пафосом Стив Роджерс, директор по маркетингу и развитию бизнеса, GE Marine.
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8 комментариев
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  1. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 18:26
    0
    Электроника - это хорошо. Но намного важнее, кто ГТА собирал))) если индеец, то к надежности могут быть претензии.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 18:33
      +1
      Намного важнее, если электронное управление двигателем разработала страна, в любой момент могущая вспомнить, что Индия - страна богатая, что дает гипотетическую возможность превратить авианосец в обесточенную банку с танцорами
    2. Diger
      Diger Сегодня, 19:34
      0
      Цитата: ТермиНахТер
      о намного важнее, кто ГТА собирал)))

      эээ. так там General Electric LM2500 произведённый (собранный точнее) индийцами на Hindustan Aeronautics Limited.
      Вот они и "собирали"
  2. notingem
    notingem Сегодня, 18:27
    +1
    Вроде обычный развод.Только в гос.масштабе и на миллиарды
  3. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 18:52
    +2
    Ставить электронику ДжЭ (то есть, фактически ставить под контроль американцев) на важнейшие военные стратегические объекты, которым без сомнения является авианосец - это капец как недальновидно!
    Впрочем, возможно, индусы просто верны себе - и таким образом стимулируют торги...
    1. Diger
      Diger Сегодня, 19:41
      0
      Цитата: Петр_Колдунов
      Ставить электронику ДжЭ (то есть, фактически ставить под контроль американцев) на важнейшие военные стратегические объекты, которым без сомнения является авианосец - это капец как недальновидно!

      Так у них ГЭУ General Electric LM2500 собирается из американских, японских и итальянских комплектующих (все легально, по лицензии на Hindustan Aeronautics Limited в Индии. На предприятии HAL IMGT
      (Снявши голову по волосам уже не плачут)
      С 1986 г. корабли P-17, P-17A и IAC-1 ВМС Индии оснащаются комплексами GE.На сегодняшний день компания HAL поставила 22 газовые турбины LM2500 для 11 военных кораблей ВМС Индии.
      Этот дядечка уже на LM500 замахнулся
  4. Garm
    Garm Сегодня, 19:13
    0
    Прям не статья, а рекламный буклет GE...
  5. антивирус
    антивирус Сегодня, 19:24
    0
    Электронный датчик к бубенчику в бубне?
    Песня против гимна о великом мао. Все решает уровень сознания и квалификация учителя.
    Может и лишнии презентации