В настоящее время российские войска ведут боевые действия в окрестностях села Парасковиевка. Положение обороняющих данный населенный пункт украинских формирований очень тяжелое. Об этом пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный.
Сейчас в Парасковиевке находятся подразделения 125-й бригады территориальной обороны ВСУ, 24-й механизированной и 57-й мотопехотных бригад ВСУ. Но они уже попали в окружение. Ведь пути отхода для Парасковиевского гарнизона украинской армии перерезаны.
Участь украинского гарнизона, засевшего в Парасковиевке, фактически предрешена
- пишет военкор Поддубный.
Напомним, что Парасковиевка находится к северу от Артемовска (украинцы называют его Бахмутом). По состоянию на 2001 год в Парасковиевке проживало около 2800 человек.
Известно, что в населенном пункте также находятся соляные рудники. Раньше в шахте соляного рудника имени Володарского хранились огромные запасы стрелкового оружия. В 2015 году украинские власти смогли эти запасы оттуда вывезти. Однако сами подземные коммуникации используются ВСУ и сейчас.
Тем не менее, в условиях полного окружения подземелья вряд ли помогут украинским формированиям, как не помогли им подвалы завода «Азовсталь» в Мариуполе. Учитывая, что особой многочисленностью украинский гарнизон в Парасковиевке не отличается, нет сомнений, что уже в ближайшее время российские войска смогут освободить данный населенный пункт.