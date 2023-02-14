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Военкор: Участь засевшего в Парасковиевке гарнизона ВСУ фактически предрешена

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Военкор: Участь засевшего в Парасковиевке гарнизона ВСУ фактически предрешена

В настоящее время российские войска ведут боевые действия в окрестностях села Парасковиевка. Положение обороняющих данный населенный пункт украинских формирований очень тяжелое. Об этом пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный.


Сейчас в Парасковиевке находятся подразделения 125-й бригады территориальной обороны ВСУ, 24-й механизированной и 57-й мотопехотных бригад ВСУ. Но они уже попали в окружение. Ведь пути отхода для Парасковиевского гарнизона украинской армии перерезаны.

Участь украинского гарнизона, засевшего в Парасковиевке, фактически предрешена

- пишет военкор Поддубный.

Напомним, что Парасковиевка находится к северу от Артемовска (украинцы называют его Бахмутом). По состоянию на 2001 год в Парасковиевке проживало около 2800 человек.


Известно, что в населенном пункте также находятся соляные рудники. Раньше в шахте соляного рудника имени Володарского хранились огромные запасы стрелкового оружия. В 2015 году украинские власти смогли эти запасы оттуда вывезти. Однако сами подземные коммуникации используются ВСУ и сейчас.

Тем не менее, в условиях полного окружения подземелья вряд ли помогут украинским формированиям, как не помогли им подвалы завода «Азовсталь» в Мариуполе. Учитывая, что особой многочисленностью украинский гарнизон в Парасковиевке не отличается, нет сомнений, что уже в ближайшее время российские войска смогут освободить данный населенный пункт.
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5 комментариев
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  1. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 13:41
    +1
    https://www.youtube.com/watch?v=d8i5_eY1nrk

    am
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:41
    +1
    Когда враг не сдается,его уничтожают.Предложений от нас быть не должно.Пусть горят в аду
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 13:46
      0
      Когда враг не сдается
      Обменного фонда у нас хватает.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:46
    -1
    + ещё один населенный пункт в российскую "копилку". Вагнеровцам осталось сыграть основную - Бахмутскую увертюру в этом отделении большого концерта. Пока всё проходит как и положено виртуозам - ни одной фальшивой ноты.
  4. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 13:50
    +1
    Могут уйти в Бахмут или в Берховку. Не знаю как с Вагнером, но от армейцев летом они легко уходили.