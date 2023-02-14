Challenger 2: Достоинства и недостатки британского танка, который планируют поставить Украине

В январе текущего года британский премьер Риши Сунак пообещал передать Киеву танки Challenger 2. Пока речь идет о 14 единицах.
Конечно, вышеупомянутое количество едва ли можно назвать «товарным». Полтора десятка британских ОБТ глобально для ВСУ ничего не изменят. Но все же, актуальным остается вопрос, смогут ли «Челленджеры» доставить проблемы бронетехнике ВС РФ.
О достоинствах и недостатках
Если речь идет о танках Т-62М или даже Т-72Б3, у Challenger 2 с ними проблем не возникнет. Другое дело Т-90М.
Конечно, с учетом количества танков, которые собирается поставить Британия, встреча один на один маловероятна. Но все же, не стоит исключать и такого сценария.
Итак, если говорить о маневренности, то «Челленджер-2» сильно уступает нашему танку. Британец почти на 15 тонн тяжелее Т-90М, в связи с чем он крайне неповоротлив. Кроме того, скорость по «пересеченке» у Т-90 составляет 50 км/ч против 40 км/ч у Challenger 2.
Другое дело бронезащита. Challenger 2 является одним из самых тяжелых танков НАТО. Его корпус и башня защищены многослойной, строго засекреченной, броней «Дорчестер». Есть возможность установки динамической защиты ROMOR, а также решетчатых экранов. Впрочем, комплекты динамической и активной защиты «Реликт» и «Афганит» у Т-90М несколько уравнивают шансы машин.
Что касается пушки, здесь имеется преимущество у нашего танка и то, в ближнем бою. Суть в автомате заряжания, который есть в Т-90М и которого нет у Challenger 2. В итоге, на перезарядку пушки российского танка уходит около 4 секунд, в то время, как ручное заряжание британца требует минимум 8 секунд и зависит от степени обученности и усталости заряжающего.
Зато на дальней дистанции 120-мм нарезной пушке L30E4, установленной на «Челленджер», равных нет. Эффективная дальность стрельбы HESH-снарядом из этого орудия достигает 8 км. Но есть ли на том же Донбассе с его бесчисленными агломерациями открытые площади сопоставимой протяжённости для актуального подобного рода танковой стрельбы? Или его пушку планируют использовать в варианте САУ или обычной артиллерии?
Собственно говоря, Challenger 2 однозначно не станет легкой целью для наших танков в случае прямого столкновения. Но и говорить о каких-то очевидных преимуществах британца тоже не приходится.
Об истории создания Challenger 2: