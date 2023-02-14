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Challenger 2: Достоинства и недостатки британского танка, который планируют поставить Украине

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Challenger 2: Достоинства и недостатки британского танка, который планируют поставить Украине

В январе текущего года британский премьер Риши Сунак пообещал передать Киеву танки Challenger 2. Пока речь идет о 14 единицах.


Конечно, вышеупомянутое количество едва ли можно назвать «товарным». Полтора десятка британских ОБТ глобально для ВСУ ничего не изменят. Но все же, актуальным остается вопрос, смогут ли «Челленджеры» доставить проблемы бронетехнике ВС РФ.

О достоинствах и недостатках


Если речь идет о танках Т-62М или даже Т-72Б3, у Challenger 2 с ними проблем не возникнет. Другое дело Т-90М.

Конечно, с учетом количества танков, которые собирается поставить Британия, встреча один на один маловероятна. Но все же, не стоит исключать и такого сценария.

Итак, если говорить о маневренности, то «Челленджер-2» сильно уступает нашему танку. Британец почти на 15 тонн тяжелее Т-90М, в связи с чем он крайне неповоротлив. Кроме того, скорость по «пересеченке» у Т-90 составляет 50 км/ч против 40 км/ч у Challenger 2.

Другое дело бронезащита. Challenger 2 является одним из самых тяжелых танков НАТО. Его корпус и башня защищены многослойной, строго засекреченной, броней «Дорчестер». Есть возможность установки динамической защиты ROMOR, а также решетчатых экранов. Впрочем, комплекты динамической и активной защиты «Реликт» и «Афганит» у Т-90М несколько уравнивают шансы машин.

Что касается пушки, здесь имеется преимущество у нашего танка и то, в ближнем бою. Суть в автомате заряжания, который есть в Т-90М и которого нет у Challenger 2. В итоге, на перезарядку пушки российского танка уходит около 4 секунд, в то время, как ручное заряжание британца требует минимум 8 секунд и зависит от степени обученности и усталости заряжающего.

Зато на дальней дистанции 120-мм нарезной пушке L30E4, установленной на «Челленджер», равных нет. Эффективная дальность стрельбы HESH-снарядом из этого орудия достигает 8 км. Но есть ли на том же Донбассе с его бесчисленными агломерациями открытые площади сопоставимой протяжённости для актуального подобного рода танковой стрельбы? Или его пушку планируют использовать в варианте САУ или обычной артиллерии?

Собственно говоря, Challenger 2 однозначно не станет легкой целью для наших танков в случае прямого столкновения. Но и говорить о каких-то очевидных преимуществах британца тоже не приходится.

Об истории создания Challenger 2:

Автор:
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6 комментариев
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  1. Касатик
    Касатик Сегодня, 19:18
    +2
    Не читал, но осуждаю. Мы лучше всех знаем, как определять вкус на цвет. Не было ни одного реального боя с участием этих двух машин, все взято из рекламных буклетов, но аналитики уже навалились и разгромили.
  2. Третий район
    Третий район Сегодня, 19:38
    0
    Не недостатки этих танков надо обсуждать а то как сделать , чтобы эти танки не попали на фронт. Тем более что всё для этого есть. Нет только одного
    - политической воли . Чтобы послать лесом всех друзей торгашей.
  3. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 19:41
    +1
    Все эти "ура-оптимизм" вроде должны были несколько поубавиться, но адепты "Киев-за-три-дня" упорно продолжают называть черное-серым.
    Ситуацию в позитивном ключе можно обозначить только с того угла, что наше пока еще преимущество в воздухе дает нам возможность выводить эти машины из строя . В остальном -ничего хорошего. Западная школа танкостроения продолжила линию логики немецкой (в какой-то мере) , ,в которой танк рассматривался как высокозащищенное прециссионное оружие ,а не скоростная гонялка . При условии качественно лучшей разведки и целеуказания (да даже при равных) ,подобные машины в обороне могут стать КРАЙНЕ неприятным сюрпризом для наших наступающих сил , а их преимущество в скорости и маневренности в опред.мере нивелируется минными постановками и "джавами" у пехоты.
    Именно как средство усиления обороны эти машины максимально неприятны, и именно в этом качестве их гомеопатические (пока) кол-ва уже могут стать для нас крайне неудобным фактором.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:59
    0
    Шерманы прогрывали Тиграм однако победили именно они.
    1. kot423
      kot423 Сегодня, 20:08
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Шерманы прогрывали Тиграм однако победили именно они.

      Угу... Ведь это матрасные Шерманы ВОВ выиграли, да что там, это ведь Шерман колонну танков раздербанил в одиночку, на нем просто для маскировки КВ нарисовали...
      Пы.Сы. Меньше голливудское фуфло смотрите, и больше книг по истории читайте...
  5. ColdWind
    ColdWind Сегодня, 20:03
    0
    Из интересного ЮАРовская «Армата» БМ Falcon I или AB9C4:


    Абрамсы по этой концепции: