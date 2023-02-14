Глава Пентагона Остин Ллойд пообещал помощь США и союзников в подготовке ВСУ к весеннему контрнаступлению

Все страны со всего мира продолжают наращивать усилия и обдумывать новые решения. Вместе эта контактная группа четко заявляет, что мы будем поддерживать Украину в ее борьбе. Мы поможем Украине перейти в контрнаступление весной

Соединенные Штаты и их союзники подготовят украинскую армию к весеннему контрнаступлению, обеспечив ее необходимым вооружением и техникой. С таким заявлением выступил глава Пентагона Ллойд Остин на заседании очередного "Рамштайна".Запад продолжит подготовку ВСУ к запланированному на весну этого года контрнаступлению. Заключаться это будет в поставках вооружений и боеприпасов, а также обучении украинских военных. Что конкретно будут поставлять спонсоры режима Зеленского, Ллойд не сказал, но ранее заявлялось, что акцент будет сделан на бронетехнике, артиллерии и системах ПВО.- заявил глава Пентагона, явно переборщив с заявлением про "все страны со всего мира".Также стали известны все страны, которые поставят Украине танки немецкого производства. В новую коалицию вошли: Германия, Польша, Испания, Португалия, Норвегия, Дания и Нидерланды, а также Канада, т.е. всего восемь стран. Теперь можно посчитать, сколько примерно танков получит Киев к весеннему наступлению.Германия передаст 14 танков Leopard 2A6, Польша тоже 14 танков, но Leopard 2A4, Норвегия передаст танки Leopard 2A4NO, но количество не названо, всего у норвежцев на вооружении 32 таких танка. Дания и Португалия будут передавать танки Leopard первой серии, первая поставка будет не раньше середины лета. Канада передаст четыре ОБТ Leopard 2A4, Испания - от 4 до 6 танков Leopard 2A4, Португалия - три Leopard 2. Прибавьте сюда еще 14 танков Challenger 2 от Британии и примерно 60 танков Т-72 и PT-91 Twardy от Польши. Все это должно оказаться на Украине до начала контрнаступления.