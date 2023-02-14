Израильские правоохранители: Проходящие митинги и забастовки стали самыми массовыми за всю историю страны

Десятки тысяч жителей Израиля принимают участие в массовых акциях протеста, которые проходят в Иерусалиме и Тель-Авиве. Израильтяне протестуют против предложенной правительством Биньямина Нетаньяху реформы, касающейся юридической системы страны. Рассмотрение соответствующего законопроекта законодательной комиссией израильского парламента (Кнессета) должно состояться уже в ближайшие дни.
Также сообщается о проходящей по всей стране массовой забастовке, в которой участвуют, по разным оценкам, до миллиона израильских граждан (то есть, каждый десятый).
Предполагается, что первая часть предложенной израильским министром юстиции Яривом Левиным реформы, в случае одобрения в парламенте, обеспечит контроль правительства над функционированием отборочной комиссии судей, а так же приведет к ограничению органами судебного надзора Верховного суда влияния на базовые законы страны.
Протестующие выступают против стремления властей Израиля урезать полномочия Верховного суда и полностью контролировать отбор судей.
Многотысячные митинги протеста проходят в городах Израиля с конца прошлого года. Израильтяне протестуют против политики, проводимой правительством Биньямина Нетаньяху, возглавившего государство в декабре прошлого года.
Многие израильские государственные учреждения и частные компании разрешили своим сотрудникам принять участие в массовых общенациональных забастовках. Однако, власти страны пытаются всячески препятствовать протестующим. В частности, министерство образования Израиля заявило о приостановке выплат зарплат не вышедшим на работу преподавателям, не пришедших на занятия учащихся и студентов запишут в прогульщики.
Нетаньяху утверждает, что изменения в законодательстве позволят контролировать судей, злоупотребляющих своими полномочиями и оказывающих влияние на политическую жизнь страны. Однако, по мнению ряда оппозиционно настроенных израильских политических экспертов, Нетаньяху стремится обезопасить себя от уголовных дел, связанных с обвинениями в коррупции и злоупотреблении доверием.
По оценкам правоохранителей, эти протесты являются самыми массовыми за всю историю страны. По словам организаторов этих акций, протестующие выступают против попыток властей страны совершить "попытки опасной революции, направленной на разрушение израильской демократии".
На фоне массовых акций протеста президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что страна находится на грани коллапса и необходимо предотвратить возможность парализации функционирования органов власти.
Однако, несмотря на массовые протесты и заявления Герцога, правительство Нетаньяху не планирует отказываться от планов реформирования судебной системы Израиля.