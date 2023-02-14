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Израильские правоохранители: Проходящие митинги и забастовки стали самыми массовыми за всю историю страны

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Израильские правоохранители: Проходящие митинги и забастовки стали самыми массовыми за всю историю страны

Десятки тысяч жителей Израиля принимают участие в массовых акциях протеста, которые проходят в Иерусалиме и Тель-Авиве. Израильтяне протестуют против предложенной правительством Биньямина Нетаньяху реформы, касающейся юридической системы страны. Рассмотрение соответствующего законопроекта законодательной комиссией израильского парламента (Кнессета) должно состояться уже в ближайшие дни.


Также сообщается о проходящей по всей стране массовой забастовке, в которой участвуют, по разным оценкам, до миллиона израильских граждан (то есть, каждый десятый).

Предполагается, что первая часть предложенной израильским министром юстиции Яривом Левиным реформы, в случае одобрения в парламенте, обеспечит контроль правительства над функционированием отборочной комиссии судей, а так же приведет к ограничению органами судебного надзора Верховного суда влияния на базовые законы страны.

Протестующие выступают против стремления властей Израиля урезать полномочия Верховного суда и полностью контролировать отбор судей.

Многотысячные митинги протеста проходят в городах Израиля с конца прошлого года. Израильтяне протестуют против политики, проводимой правительством Биньямина Нетаньяху, возглавившего государство в декабре прошлого года.



Многие израильские государственные учреждения и частные компании разрешили своим сотрудникам принять участие в массовых общенациональных забастовках. Однако, власти страны пытаются всячески препятствовать протестующим. В частности, министерство образования Израиля заявило о приостановке выплат зарплат не вышедшим на работу преподавателям, не пришедших на занятия учащихся и студентов запишут в прогульщики.

Нетаньяху утверждает, что изменения в законодательстве позволят контролировать судей, злоупотребляющих своими полномочиями и оказывающих влияние на политическую жизнь страны. Однако, по мнению ряда оппозиционно настроенных израильских политических экспертов, Нетаньяху стремится обезопасить себя от уголовных дел, связанных с обвинениями в коррупции и злоупотреблении доверием.

По оценкам правоохранителей, эти протесты являются самыми массовыми за всю историю страны. По словам организаторов этих акций, протестующие выступают против попыток властей страны совершить "попытки опасной революции, направленной на разрушение израильской демократии".

На фоне массовых акций протеста президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что страна находится на грани коллапса и необходимо предотвратить возможность парализации функционирования органов власти.

Однако, несмотря на массовые протесты и заявления Герцога, правительство Нетаньяху не планирует отказываться от планов реформирования судебной системы Израиля.
Автор:
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15 комментариев
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  1. Etwas
    Etwas Сегодня, 19:10
    -5
    Дикари, у нас проще , назначили судей всех уровней и все , они неприкасаемые, далее все радуются))
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 19:18
      +2
      Цитата: Etwas
      Дикари, у нас проще , назначили судей всех уровней и все , они неприкасаемые, далее все радуются))

      Вы уверены в этом ? У нас все обычно хуже ..
      Если два еврея судятся ,то судье минимум пять лет дают строгача .. wink
      Ну а если серьезно , это там не все так просто ..Нетаньяху валят !
      Ну а России до лампочки ,кто там будет ,один черт Дамаск будут постоянно бомбить И Ирану и всему БВ угрожать . А нам сейчас не до них ,пусть бузят Ой вей ..
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 19:31
        -5
        Цитата: LukaNord

        Вы уверены в этом ? У нас все обычно хуже ..
        Если два еврея судятся ,то судье минимум пять лет дают строгача .. wink ..

        Виталя , где ты в своем городе евреев видел ? Тебе не надоело включать нациста при любом упоминании Израиля?
        1. LukaNord
          LukaNord Сегодня, 20:02
          +1
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: LukaNord

          Вы уверены в этом ? У нас все обычно хуже ..
          Если два еврея судятся ,то судье минимум пять лет дают строгача .. wink ..

          Виталя , где ты в своем городе евреев видел ? Тебе не надоело включать нациста при любом упоминании Израиля?

          Я тебя ждал Арон ,что ты среагируешь .. laughing У вас там сирена включается ? Как вы так резко все видите ? Прям смеюсь от души ..
          Сейчас вроде и уведомление отключили..Как так у вас все оперативно получается ?
          1000 раз отвечаю ,я не нацист Арон ..За это в репу можно получить ...
          Мои деды и прадеды за вас воевали ,чтобы от печей спасти ,пока там многие из вас на ташкенстком фронте отсиживались и в политотделах листовки строчили ..
          Я не против евреев ,а вот Израиль не люблю за вашу кровавую политику все против всех ..Да еще хвастаетесь этим ..
          Ну да ладно ..А вообще анекдот реальный про нашего Судью ))))
          Уж в 90-х это сплошняком было ))))
  2. Mitroha
    Mitroha Сегодня, 19:14
    +5
    Шалом , демократия laughing
    Таки вы против идеи контролировать судей? Я вас умоляю...
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 19:29
      -3
      Цитата: Mitroha
      Шалом , демократия laughing
      Таки вы против идеи контролировать судей? Я вас умоляю...

      Вопрос не в том ,что бы кто то мог контролировать судей, а в том что Верховный Суд взял себе слишком много полномочий.
      1. А Нас Рать
        А Нас Рать Сегодня, 19:47
        +1
        Цитата: Арон Заави
        Вопрос не в том ,что бы кто то мог контролировать судей, а в том что Верховный Суд взял себе слишком много полномочий.

        Но с другой стороны, любая тоталитарная власть начинается с подчинения судебной системы под исполнительную ветвь власти. А поскольку в Израиле исполнительная власть практически не разделена с законодательной, проростая из нее, то это опасный эксперимент. Хоть одна ветвь власти должна оставаться равноценным противовесом. Иначе все пойдет по турецкому сценарию, в лучшем случае - султан, свита и репрессии неугодных. В худшем - по иранскому, теократическая тирания.
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 20:01
          0
          Цитата: А Нас Рать
          Цитата: Арон Заави
          Вопрос не в том ,что бы кто то мог контролировать судей, а в том что Верховный Суд взял себе слишком много полномочий.

          Но с другой стороны, любая тоталитарная власть начинается с подчинения судебной системы под исполнительную ветвь власти. А поскольку в Израиле исполнительная власть практически не разделена с законодательной, проростая из нее, то это опасный эксперимент. Хоть одна ветвь власти должна оставаться равноценным противовесом. Иначе все пойдет по турецкому сценарию, в лучшем случае - султан, свита и репрессии неугодных. В худшем - по иранскому, теократическая тирания.

          Прочитай реформу. Там даже не пахнет такими решениями.
          1. Шимшон
            Шимшон Сегодня, 20:22
            -1
            Зачем им читать ?11,12,13 и walla уже пересказали своими словами.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:37
    +3
    Интересней, что расскажут про вот это:

    А, ну это ж другое, да?
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 19:44
      -2
      Цитата: Bingo
      Интересней, что расскажут про вот это:

      А, ну это ж другое, да?

      Гм. Анексию? К сожалению пока еще даже этим не пахнет.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 20:10
        +1
        Цитата: Арон Заави
        К сожалению пока еще даже этим не пахнет.

        А чем пахнет? Обыкновенным нацизмом, как всегда? А то вон даже в Британии эммигрантам уже давно выдают паспорта с указаным местом рождения - "оккупированая территория Палестины".
        Лечитесь от насморка - с запахами у вас... Свое вечно малиной пахнет, да?
        1. Шимшон
          Шимшон Сегодня, 20:27
          -1
          Иудеи анексировали Иудею ... какое горе(с).
          ( кстати, как это будет по арабски Иудея не вкурсе? а как по арабски: Шомрон, Голан, Иерусалим)
  4. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 20:16
    +1
    Ну все форумчане из Израиля начали хвастаться друг перед другом
    Цитата: А Нас Рать
    Но с другой стороны, любая тоталитарная власть начинается с подчинения судебной системы под исполнительную ветвь власти. А поскольку в Израиле исполнительная власть практически не разделена с законодательной, проростая из нее, то это опасный эксперимент. Хоть одна ветвь власти должна оставаться равноценным противовесом. Иначе все пойдет по турецкому сценарию, в лучшем случае - султан, свита и репрессии неугодных. В худшем - по иранскому, теократическая тирания.

    Не боитесь тут такое писать Насрать(на кого ?)))
    ..Вы же там русскоязычные беглецы ,все агенты КГБ -ФСБ ? Шучу ,но фиг его знает ..

    Интересный вы народ ..
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 20:27
      0
      Цитата: LukaNord
      Интересный вы народ ..

      ...ажно оторопь берет(с)