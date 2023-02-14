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Болгарский эксперт рассуждает, почему ВС РФ перестали применять гиперзвуковые ракеты «Кинжал» в спецоперации на Украине

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Болгарский эксперт рассуждает, почему ВС РФ перестали применять гиперзвуковые ракеты «Кинжал» в спецоперации на Украине

Болгарский эксперт Бойко Николов рассуждает, почему ВС РФ, произведя несколько пусков в первые месяцы спецоперации на Украине, перестали применять гиперзвуковые ракеты «Кинжал» для нанесения ударов по объектам противника. По его мнению, тому могут быть несколько причин.


Для начала эксперт сообщает о технических характеристиках аэробаллистической ракеты, полученным из открытых источников, называя «Кинжал», «действительно, очень быстрым». Скорость ракеты варьируется в пределах 10-12 Махов. Сбить её практически невозможно имеющимися средствами ПВО. Заявленная дальность полета «Кинжала» при пуске с самолета-носителя МиГ-31К составляет 2000 км, а при пуске с Ту-22М3М — 3000 км.

Так почему российское Минобороны отказалось от применения столь эффективного оружия, способного беспрепятственно поразить любую цель на Украине в ходе спецоперации? А главное, начнет ли ВС РФ вновь использовать «Кинжалы» в СВО, и если да, то когда? Вот как на эти вопросы сам себе отвечает Николов.

Версия первая. Ракеты слишком дорогие, чтобы применять их по малозначительным разрозненным целям противника. Предполагается, что в силу сложности изготовления, в России произведено от силы три или четыре десятка «Кинжалов», их якобы просто берегут на случай вступления в военное противостояние с НАТО. Для ударов по украинским объектам, как пишет болгарский эксперт (или - «эксперт») проще и дешевле использовать «Искандеры» и «Калибры».

Далее, пишет автор, у ВКС РФ якобы не хватает самолетов-носителей, чтобы оснастить их большим количеством гиперзвуковых ракет. Программа модернизации МиГ была продлена, не все гладко и с Ту-22М3М. Эта версия спорная, уточняет «Калибры», и вообще, никто не знает, сколько всего таких ракет в наличии у российской армии. Проблем для Николова в том, что не знает о количестве в первую очередь он сам...

Касательно возобновления использования «Кинжалов» ВС РФ, болгарский «эксперт» обращает внимание, что военная кампания на Украине переходит в новую активную стадию. В Киеве и на Западе открыто заявляют о подготовке российской армией к новому масштабному наступлению. Подтверждается это и участившимися тренировочно-разведывательными полетами МиГ-31К, способными нести «Кинжалы», и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, базирующихся на аэродромах в Белоруссии.

Все это, считает автор, говорит о том, что российское командование готово к повторному применению «Кинжалов» в ходе спецоперации на Украине. Вот только на этот раз, уверен Николов, полетят гиперзвуковые ракеты уже не по складам и подобным объектам. Цели будут выбраны более значимые и серьезные.
Автор:
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кинжал_(гиперзвуковой_ракетный_комплекс)
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26 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:46
    0
    Да, мечом-кладенцом если рубить, то голову, заокеанской гидры.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 17:19
      0
      После пусков кинжалов , вна Украину срочно были доставлены оборудование и эксперты из США. Видать хотели получше изучить. Но фиг им, а не данные кинжалов!
    2. Гималайский
      Гималайский Сегодня, 17:22
      0
      Главное на своё копьё - самотык не напороться
  2. Canecat
    Canecat Сегодня, 16:47
    +3
    Цели будут выбраны более значимые и серьезные.

    Неужели по Банковой? )))
    Заявление экперта из серии, я знаю тайну Книжалов, но я ее ни кому не скажу, сами все увидите... а я потом скажу что предупреждал. laughing
    1. ОлесяiЛеся
      ОлесяiЛеся Сегодня, 16:49
      +1
      Если знать расположения подземных укрытий под банковой ( а наши скорее всего знают) - то тогда кинжал и нужен. А на остальные объекты и бомбы подойдут.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 17:03
      +6
      Цитата: Canecat
      Заявление эксперта из серии, я знаю тайну Книжалов, но я ее ни кому не скажу

      "Болгарский военный эксперт" звучит как "кенийский конькобежец".
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 17:08
        +1
        Цитата: Zoldat_A
        Цитата: Canecat
        Заявление эксперта из серии, я знаю тайну Книжалов, но я ее ни кому не скажу

        "Болгарский военный эксперт" звучит как "кенийский конькобежец".

        Аха точно ..Эксперт блин нашелся..Россия еще с болгарами поговорит по "душам"! ..
  3. ОлесяiЛеся
    ОлесяiЛеся Сегодня, 16:48
    +3
    Мне очень нравится когда они бесятся и в панике что не знают сколько у России что осталось и в наличии. А Кинжалы ещё пригодятся, у них другое предназначение, пусть пока штампуются и копятся. Если не ошибаюсь, то применили кинжал ещё в ферале того когда в начале на подземный бетонированный бункер на западной окраине. Вот для этого кинжалы и нужны.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 17:10
      0
      Цитата: ОлесяiЛеся
      Если не ошибаюсь, то применили кинжал ещё в ферале того когда в начале на подземный бетонированный бункер на западной окраине. Вот для этого кинжалы и нужны.

      Точно влетел как в форточку и не одна ПВО даже не успела среагировать ..
      Пока время не пришло и цели для них нет..Но это пока !
  4. Sergej1972
    Sergej1972 Сегодня, 16:48
    0
    Исходя из того, что болгарский эксперт сам толком не владеет достоверной информацией, как и подавляющее большинство пользователей ВО, его рассуждения имеют право на существование. Он же не приходит к однозначным выводам. А с тем, что говорится в последних двух абзацах данного материала, по моему, вообще нельзя не согласиться.
  5. paul3390
    paul3390 Сегодня, 16:49
    +1
    Не - в таракана можно конечно и гранату бросить, но зачем, когда гораздо проще и дешевле тапком? what
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:50
    +1
    Целей нет. Банально нет целей - куда ими долбать? По ВВП пустых аэродромов?! Приемлемая цель - авианосец или склад вон - ОТРК, и то, только в том случае, что он заглубленный был
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 17:05
      0
      А ещё вариант: если "Кинжалы" сейчас оснащаются ядерными БЧ как последний неотразимый аргумент в случае войны с Польшей (то есть уже напрямую с НАТО). Именно поэтому носители "Кинжалов" базируются в Беларуси, поражать неперехватываемыми ядерными зарядами наступающие на Беларусь польско-американские силы и стратегические объекты по всей территории Польши.
  7. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:51
    +2
    Раз оставляем в живых бандеровское руководство то в самом деле-по каким целям эти ракеты?Проще и дешевле использовать те же ракеты от "Искандеров","Балов"итд.Эта штуковина может накрыть медным тазом бункерного в Киеве,но увы..
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 17:08
      0
      Толку из пушки по воробьям бить? Мосты можно было бы сложить на Днепре, но если "Кинжалов" всего полсотни боеготовых, то лучше поберечь их для мостов через Вислу.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 17:14
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Раз оставляем в живых бандеровское руководство то в самом деле-по каким целям эти ракеты?

      Можно много рассуждать о причинах того, что наши "жалеют" киевскую "знать".
      Мне наиболее вероятной кажется та же причина, что, говорят, была у Сталина, julf он отазался в конце войны от идеи уничтожения Гитлера.
      Недопущение героизации.
      Всем известна смерть Гитлера - вот и Зеленскому лично пару бочек бензина пришлю, если у него нету. Пусть самовыпилится.
      А бункер на Банковой смешать с чернозёмом без киевской верхушки - цель понятная, но исключительно с идеологическим смыслом, а не с военным.
  8. usm5
    usm5 Сегодня, 17:00
    -3
    А пора уже по какому-нибудь объекту США (например по базе в Сирии), чтобы не чувствовали себя в безопасности или по базе США в Японии. Заодно и китайским товарищам поможем.
  9. PVV66
    PVV66 Сегодня, 17:04
    +1
    Трудно не согласиться, с разумными рассуждениями. Зачем по мухам из пушки палить. Кинжал ракета дорогая и цель для нее должна быть соответствующая.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 17:06
      -2
      а с учетом отсутствия данных от спутниковой разведки, и с учетом сохранения верхушки окраены - имеем очередную парадную вундерваффе sad
  10. Див Дивыч
    Див Дивыч Сегодня, 17:05
    -1
    Перестали применять, чтобы не изучали по обломкам, да и накопить запас ракет не помешает.

    А Украинская противовоздушная оборона пока более дешевыми средствами преодолевается.
    Гиперзвук - это американскую ПВО преодолевать, Украине такую защиту не дадут, так как дорого. Им только ржавые и подлежащие списанию дают.
  11. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 17:07
    0
    Хорошо быть британским учёным, а болгарским экспертом ещё лучше - можно балоболить в своё удовольствие И не нести за это никакой ответственности, а ещё тебя будут перепечатывать всякие солидные и не очень издания, комментаторы будут копья ломать и свистульками меряться. Короче - все при деле, а что и как будет на самом деле и почему сейчас так а не иначе - писями по воде виляно...
  12. agoran
    agoran Сегодня, 17:07
    0
    Бла-бла.
    Где болгарские перчики, огурчики, лечо ну, и говенный СелчновБряг?
  13. 9PA
    9PA Сегодня, 17:10
    -1
    Задолбало это все, давайте уже ужасный конец. Путин, предлагаю тебе ударить ядерной бомбой по саудовской Аравии, один хрен у них выбор будет между плохим и ужасающим
  14. Andy_nsk
    Andy_nsk Сегодня, 17:11
    -1
    Заявленная дальность полета «Кинжала» при пуске с самолета-носителя МиГ-31К составляет 2000 км, а при пуске с Ту-22М3М — 3000 км.

    Странно, у МиГ-а скорость выше, чем у Ту-шки, по логике дальность полёта должна быть выше при пуске с бОльшей начальной скоростью request
  15. Denis812
    Denis812 Сегодня, 17:19
    0
    Кинжалы применялись просто для практики.
    Нет таких целей на Украине, где не сработали бы Калибры и прочее, что много дешевле.
  16. sot
    sot Сегодня, 17:20
    0
    Я еще летом размышлял о снижении применения Искандеров в баллистической версии и Кинжалов. И пришел к достаточно очевидному выводу:
    Применение тактического ядерного оружия возможно только с помощью артилерии, крылатых ракет и баллистических ракет. Свободно падающие бомбы мы и в конвенциональном исполнении не можем использовать в стратегической глубине в силу работающей украинской ПВО.
    Артилерия даст слабый результат в применении только по войскам. Тогда как нам требуется разрушение мостов, тоннелей, автодорог и железных дорог (восстановление их функционирования до снижения уровня излучения будет невозможно), портов, аэродромов, НПЗ.
    Крылатые ракеты всем хороши, кроме невысокой вероятности преодоления ПВО. И риск попадания ядерной боеголовки в руки бандернутым существует. Понятно, что они ее без сомнений используют в наших городах.
    Остаются только Искандеры для ближней дальности и Кинжалы для поражения на всю глубину.
    Сбить их крайне сложно и вероятность поражения цели максимальна.
    Накопление необходимого количества Кинжалов и Искандеров для полного уничтожения украинской инфраструктуры двойного назначения и потребовало паузы в применении указанных средств, на мой взгляд.