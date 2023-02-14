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Asia Times: США ослабляют НАТО из-за попыток победить Россию

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Asia Times: США ослабляют НАТО из-за попыток победить Россию

Уже почти год, как страны НАТО опустошают свои арсеналы, чтобы оказать военную поддержку Киеву. Однако подобное не может не сказаться на обороноспособности альянса в целом и отдельных его членов в частности.


Как пишет издание Asia Times, политика американских властей способствует ослаблению Североатлантического альянса.

По словам американского аналитика Брэндона Вайхерта, стремление Соединённых Штатов во что бы то ни стало нанести поражение России, ведёт к тому, что НАТО слабеет.

Аналитик отметил, что при отсутствии фактической конфронтации, политика Вашингтона скорее привела к подрыву собственной мощи и сил альянса, нежели ослаблению России.

Вашингтон даже близко не сломил российскую армию

- написал Вайхерт в своей статье для Asia Times.

Вайхерт напомним, что Вашингтон заявил о необходимости поддержки Украины, не входящей в альянс, для его сохранения.

По мнению аналитика, США нужно меньше уделять внимание Украине и больше заниматься укреплением восточного фланга НАТО, если в Вашингтоне не хотят, чтобы случилась геополитическая катастрофа.

Чтобы США вышли из нынешнего затруднительного положения, они должны отказаться от поддержки Киева

- отметил Вайхерт.
Автор:
Использованы фотографии:
uk.usembassy.gov
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10 комментариев
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  1. primaala
    primaala Сегодня, 14:54
    +4
    НАТО (под контролем сионистов) умудрились Европу поставить на колени...мдаауж, что значит иметь в руках рулетку ФРС.
    всех подлецов подмяли..
    1. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 14:57
      +2
      НАТО (под контролем сионистов)
      К сожалению нет, были бы под контролем сионистов - воевали бы с Ираном и от нас бы отцепились. Увы. Сионисты, к сожалению, их не обуздали.
    2. Denis812
      Denis812 Сегодня, 15:17
      +2
      Странная статья.
      США разумеется стремятся удержать Европу. Им это блестяще удалось, кстати. Европа лет на *цать полностью под американцами снова. Никакого влияния РФ.
      Однако это то, чего американцы уже добились.

      А чего они хотят - это очень просто. Желательна конценциональная война на территории Европы.
      Ровно так же, как было во Второй Мировой. Только теперь весь ЕС и НАТО против нас.
      Я даже могу предположить, что США будут удерживать Японию, Австралию и прочих от создания нам военной угрозы с Востока, чтобы мы не почувствовали себя загнанными в угол и воевали только в Европе и желательно только обычными силами.
      Впрочем, если РФ сожжёт с помощью ЯО пару аэродромов или баз или даже городов - то даже лучше для США.

      США не боятся войны в Европе. Они, во-первых, почему-то думают, что они её могут выиграть.
      Во-вторых, война в Европе разрушительна для Европы. А США территориально не будет задета. Так думают в США.
  2. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 14:56
    +3
    Asia Times: США ослабляют НАТО из-за попыток победить Россию

    США просто завоевывают рынок оружия, разрушая ВПК Европы.
  3. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 14:58
    +2
    Чтобы США вышли из нынешнего затруднительного положения, они должны отказаться от поддержки Киева
     И не только,по большому счёту,оставить территории бывшего СССР в покое.
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:04
    +2
    США ослабляют НАТО ? Это только кажется. На самом деле США добиваются 100% замещению вооружения и боеприпасы в блоке ,на американские образцы.Получив монополию ,под тему борьбы с русскими ,американцы не плохо заработают в последствии . Предполагаю что они,скоро развяжут еще один серьезный конфликт
    1. Artemion3
      Artemion3 Сегодня, 15:12
      0
      И я о том же, вот, кстати интересно, как матрасы умудрились потерять рынки сбыта в Греции, Финляндии, Швеции, позволив им приобретать Леопарды вместо Абрамсов.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:12
    +1
    Asia Times: США ослабляют НАТО из-за попыток победить Россию
    . Да ладно, кто на ту НАТОшку посягает? Где, когда?
    А так, полосатики, по любому, из любой ситуации хотят поиметь ВЫГОДУ! И они смогут взять "своё", скорее всего. МАЛАСЫ!
  6. bars042
    bars042 Сегодня, 15:24
    +1
    и больше заниматься укреплением восточного фланга НАТО, если в Вашингтоне не хотят, чтобы случилась геополитическая катастрофа

    Во во, но нет пророка в их отечестве, а потом такие (типа а, нас за что):

    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 15:33
      0
      История и география, очень полезные предметы/науки... но некоторые считают не так.