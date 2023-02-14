Вашингтон даже близко не сломил российскую армию

Чтобы США вышли из нынешнего затруднительного положения, они должны отказаться от поддержки Киева

Уже почти год, как страны НАТО опустошают свои арсеналы, чтобы оказать военную поддержку Киеву. Однако подобное не может не сказаться на обороноспособности альянса в целом и отдельных его членов в частности.Как пишет издание Asia Times, политика американских властей способствует ослаблению Североатлантического альянса.По словам американского аналитика Брэндона Вайхерта, стремление Соединённых Штатов во что бы то ни стало нанести поражение России, ведёт к тому, что НАТО слабеет.Аналитик отметил, что при отсутствии фактической конфронтации, политика Вашингтона скорее привела к подрыву собственной мощи и сил альянса, нежели ослаблению России.- написал Вайхерт в своей статье для Asia Times.Вайхерт напомним, что Вашингтон заявил о необходимости поддержки Украины, не входящей в альянс, для его сохранения.По мнению аналитика, США нужно меньше уделять внимание Украине и больше заниматься укреплением восточного фланга НАТО, если в Вашингтоне не хотят, чтобы случилась геополитическая катастрофа.- отметил Вайхерт.