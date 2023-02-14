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Уволенных за коррупцию заместителей министра обороны Украины назначат на новые должности

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Уволенных за коррупцию заместителей министра обороны Украины назначат на новые должности

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что его уличенные в коррупции и впоследствии лишившиеся своих должностей заместители будут назначены советниками.


В частности, по словам Резникова, бывший первый заместитель главы минобороны Украины генерал-полковник Иван Руснак и заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Олег Гайдук останутся в системе министерства. Их назначат на должности советников министра, где они продолжат работать над приоритетными задачами в качестве экспертов.

Ранее украинской генпрокуратурой были выдвинуты обвинения в коррупции ряду лиц из высшего руководства оборонного ведомства страны. В частности, в махинациях при совершении закупок продовольствия для ВСУ были уличены несколько заместителей министра обороны Резникова.

По информации, опубликованной украинскими СМИ, высшим руководством минобороны Украины осуществлялись закупки продуктов питания для вооруженных сил страны по ценам, в несколько раз превышающим их стоимость в розничных магазинах Киева. По данным следствия, в результате махинаций, связанных с госзакупками для воинских частей, заместителями Резникова удалось незаконно завладеть бюджетными средствами на сумму, эквивалентную 350 миллионам долларов.

Однако, все уличенные в масштабной коррупции должностные лица украинского минобороны не понесут никакого наказания, а всего лишь перейдут на другие высокие должности. Лишнее доказательство того, что все громкие разговоры о снятии с должностей заводились лишь по причине подготовки поездки Зеленского в Лондон, Париж и Брюссель.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia/Vadim Chuprina
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16 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 14:59
      +3
      и в РФ такое есть увольняют за коррупцию а патом берут в другие ведомства

    2. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 15:02
      +1
      Ну могли бы хоть одного замминистра посадить ,,для приличия,, как у нас Улюкаева и все, гуляй рванина дальше.Нет, не братья они нам , ну ни разу,))
      laughing
      1. Arzoo
        Arzoo Сегодня, 15:05
        +3
        У нас нужно было бы Сердюкова посадить, этак лет на пожизненное.
        1. Альф
          Альф Сегодня, 15:30
          +1
          Цитата: Arzoo
          У нас нужно было бы Сердюкова посадить, этак лет на пожизненное.

          "Своих не сдаем".
  2. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 14:56
    0
    Никто и не сомневался, что так и будет. В 404 коррупция тотальная.
  3. withoutreverse
    withoutreverse Сегодня, 14:56
    +6
    Ну прям все как у нас. Ордена надеюсь тоже выдали?
    1. bars042
      bars042 Сегодня, 14:59
      +5
      Ну прям все как у нас

      Братский народ! (ц)
  4. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 15:00
    +4
    будут назначены советниками.
     Обычное дело,проворовался,на новое место работы,это традиция,общая..
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:01
    +2
    Может им реформатора Сердюкова подарить даром ?
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:01
    +6
    Хотелось бы иронизировать, да зеркало под рукой оказалось.
  7. Joker62
    Joker62 Сегодня, 15:03
    0
    Цитата: withoutreverse
    Ну прям все как у нас. Ордена надеюсь тоже выдали?

    Медаль/Орден "Я Вор" за коррупцию - еще не успели узаконить чубатые в своем Раде...
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:14
    +2
    Уволенных за коррупцию заместителей министра обороны Украины назначат на новые должности
    . Свои, без них никаких делов...
  9. Я_Ков
    Я_Ков Сегодня, 15:20
    0
    Цитата: APASUS
    Может им реформатора Сердюкова подарить даром ?

    У них своих, как в Бразилии донов Педров laughing
  10. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 15:21
    +1
    Однако, все уличенные в масштабной коррупции должностные лица украинского минобороны не понесут никакого наказания, а всего лишь перейдут на другие высокие должности.


    Как и везде..
  11. Альф
    Альф Сегодня, 15:26
    +1
    все уличенные в масштабной коррупции должностные лица украинского минобороны не понесут никакого наказания, а всего лишь перейдут на другие высокие должности.

    Узнав об этом, Сердюков улыбнулся...
  12. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 15:29
    0
    уличенные в коррупции и впоследствии лишившиеся своих должностей заместители будут назначены советниками.

    Ну что же, все по украински логично -"Раньше воровали больше, на новых должностях будут воровать меньше".