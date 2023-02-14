Уволенных за коррупцию заместителей министра обороны Украины назначат на новые должности

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что его уличенные в коррупции и впоследствии лишившиеся своих должностей заместители будут назначены советниками.В частности, по словам Резникова, бывший первый заместитель главы минобороны Украины генерал-полковник Иван Руснак и заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Олег Гайдук останутся в системе министерства. Их назначат на должности советников министра, где они продолжат работать над приоритетными задачами в качестве экспертов.Ранее украинской генпрокуратурой были выдвинуты обвинения в коррупции ряду лиц из высшего руководства оборонного ведомства страны. В частности, в махинациях при совершении закупок продовольствия для ВСУ были уличены несколько заместителей министра обороны Резникова.По информации, опубликованной украинскими СМИ, высшим руководством минобороны Украины осуществлялись закупки продуктов питания для вооруженных сил страны по ценам, в несколько раз превышающим их стоимость в розничных магазинах Киева. По данным следствия, в результате махинаций, связанных с госзакупками для воинских частей, заместителями Резникова удалось незаконно завладеть бюджетными средствами на сумму, эквивалентную 350 миллионам долларов.Однако, все уличенные в масштабной коррупции должностные лица украинского минобороны не понесут никакого наказания, а всего лишь перейдут на другие высокие должности. Лишнее доказательство того, что все громкие разговоры о снятии с должностей заводились лишь по причине подготовки поездки Зеленского в Лондон, Париж и Брюссель.