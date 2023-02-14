Военкор Сладков высказал мнение по поводу перспективы участия срочников в СВО

Военкор Александр Сладков высказал свое мнение по поводу возможности участия российских военных срочной службы в СВО на Украине.
Напомним, что еще в начале спецоперации президент РФ Владимир Путин заявил, что срочники в ней участия принимать не будут. Собственно говоря, так и есть по сей день.
Между тем, различные эксперты время от времени обсуждают данную тему и высказывают свои «за» и «против» отправки солдат срочной службы на Украину. Так, буквально в начале января с призывом разрешить срочникам участвовать в боевых действиях выступил телеведущий Владимир Соловьев.
В целом, не против подобной инициативы и военкор Александр Сладков, о чем он написал в своем ТГ-канале.
По мнению эксперта, необходимо вернуть набор срочников в спецназ, а также десантные и пехотные полки. Из них затем пополнять воинские подразделения в СВО.
Кроме того, военкор считает, что со срочниками-добровольцами можно было бы заключать контракт на их 12-м месяце службы. Как выразился Сладков, многие из современных молодых ребят являются идейными и хотят защищать Родину, так же, как и во времена его молодости каждый третий юноша хотел отправиться воевать за свою страну в Афганистан.
В то же время, со слов военкора, гипотетическая отправка срочников на Украину «по списку» является не самой лучшей идеей.