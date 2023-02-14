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Военкор Сладков высказал мнение по поводу перспективы участия срочников в СВО

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Военкор Сладков высказал мнение по поводу перспективы участия срочников в СВО

Военкор Александр Сладков высказал свое мнение по поводу возможности участия российских военных срочной службы в СВО на Украине.


Напомним, что еще в начале спецоперации президент РФ Владимир Путин заявил, что срочники в ней участия принимать не будут. Собственно говоря, так и есть по сей день.

Между тем, различные эксперты время от времени обсуждают данную тему и высказывают свои «за» и «против» отправки солдат срочной службы на Украину. Так, буквально в начале января с призывом разрешить срочникам участвовать в боевых действиях выступил телеведущий Владимир Соловьев.

В целом, не против подобной инициативы и военкор Александр Сладков, о чем он написал в своем ТГ-канале.

По мнению эксперта, необходимо вернуть набор срочников в спецназ, а также десантные и пехотные полки. Из них затем пополнять воинские подразделения в СВО.

Кроме того, военкор считает, что со срочниками-добровольцами можно было бы заключать контракт на их 12-м месяце службы. Как выразился Сладков, многие из современных молодых ребят являются идейными и хотят защищать Родину, так же, как и во времена его молодости каждый третий юноша хотел отправиться воевать за свою страну в Афганистан.

В то же время, со слов военкора, гипотетическая отправка срочников на Украину «по списку» является не самой лучшей идеей.
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Использованы фотографии:
vk.com/mil
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39 комментариев
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 15:11
    -7
    Так уже вроде можно срочников отправлять на войну, после 3 месяцев службы оформляй контракты и отправляй сколько в плане написано.
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 15:35
      +3
      В статье какая то галиматья...
      типа:
      Кроме того, военкор считает, что со срочниками-добровольцами можно было бы заключать контракт на их 12-м месяце службы.
      етить ...так сейчас только призовут и добровольно принудительно контракт суют под нос... парень так сходил осенью 21 года на срочку - один из первых заходил на Харьковском направлении - умений ноль, умудрились потеряться, не смогли настроить рацию, попали под раздачу - сейчас до сих пор на излечении...инвалид

      а это что по тексту:
      как и во времена его молодости каждый третий юноша хотел отправиться воевать за свою страну в Афганистан.
      Что за чушь !!!
  2. lubesky
    lubesky Сегодня, 15:12
    +18
    Так, буквально в начале января с призывом разрешить срочникам участвовать в боевых действиях выступил телеведущий Владимир Соловьев.

    Сына его модельная с подиума лондонского тоже пойдёт на срочку, а потом в зону СВО?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:23
      +2
      Исключительно в части тылового обеспечения. Хотя и там свидомиты обстрелами могут накрыть. Дядьку Батутного вообще не пожалели ниразу - юбилей не юбилей. Пзнули по ним и все. Накрыли. Дядько потом много лечился, осколки дружбанам своим зарубежным высылал - типа бачьте хлопци иностранные шо свидомиты працують....
    2. Альф
      Альф Сегодня, 15:23
      +5
      Цитата: lubesky
      Так, буквально в начале января с призывом разрешить срочникам участвовать в боевых действиях выступил телеведущий Владимир Соловьев.

      Сына его модельная с подиума лондонского тоже пойдёт на срочку, а потом в зону СВО?


      Да как Вы смеете, это же сын самого главного пропагандиста...Правда, вид и место работы у него такой п-стический...
      1. lubesky
        lubesky Сегодня, 15:26
        +3
        Цитата: Альф
        Да как Вы смеете

        Простите коллега, пальцы быстрее мозга - я и сам уже понял, что ЭТО - другое... Причём "это" во всех смыслах контекста wassat
        1. Альф
          Альф Сегодня, 15:32
          +1
          Цитата: lubesky
          Цитата: Альф
          Да как Вы смеете

          Простите коллега, пальцы быстрее мозга - я и сам уже понял, что ЭТО - другое... Причём "это" во всех смыслах контекста wassat

          Да ладно Вам...Сейчас ножкой шаркну... laughing Но вот, что характерно, минусаторы уже объявились.... Поправлю.
    3. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 15:25
      0
      Были в нашей истории руководители, чьи сыновья на войне погибали. А сейчас... Мельчаем.
  3. 30 вис
    30 вис Сегодня, 15:12
    +6
    Что может уметь и знать солдат срочной службы , прослуживший два месяца ? Да и пол года тоже ? После полутора лет службы юноша становиться воином .
  4. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 15:14
    +6
    Не думаю, что будет много желающих среди 19-20 летних идти на убой. К сожалению это реалии нашего государства. Отсутствие какой либо патриотической идеологии и течений, сладкая мирная жизнь с айфонами и прочим изменило нашу молодежь за эти "российские годы".
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 15:16
      -3
      Не думаю, что будет много желающих среди 19-20 летний идти на убой.
      Кто спрашивать будет?
      1. Евгений Иванов_5
        Евгений Иванов_5 Сегодня, 15:22
        0
        Вот после такого подхода власть получит новые демонстрации протестов, суды и разборки с комитетами солдатских матерей. Служить и тем более воевать должны те кто склонен к насилию или больше не могут в нормальной жизни устроиться. Всем остальным, поверьте, есть чем заняться. Срочников в армии воообще быть не должно в принципе. Воевать они не в состоянии так зачем на них миллиарды тратить в пустую.
        1. Trapp1st
          Trapp1st Сегодня, 15:31
          0
          Вот после такого подхода власть получит новые демонстрации протестов, суды и разборки с комитетами солдатских матерей.
          Вам пример одной соседней страны, ни о чем не говорит ?
        2. Пулково1942
          Пулково1942 Сегодня, 15:31
          0
          так зачем на них миллиарды тратить в пустую.

          Вот вы и ответили на вопрос, зачем нужна срочная служба в стране без идеологии) Только миллиарды тратят не впустую, где им надо - там оседают laughing
        3. Альф
          Альф Сегодня, 15:33
          0
          Цитата: Евгений Иванов_5
          Срочников в армии воообще быть не должно в принципе.

          А резерв на случай потерь где брать ?
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 15:30
        0
        Срочников с самого карантина начинают обрабатывать насчет контракта.Я не знаю,много ли будет желающих.Но против будет естпственно боььше.Результат отсутствия идеологии,патриотического воспитания
    2. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 15:30
      0
      достаточно идут на контракт и в СВО, убеждают ну и основная масса идет из за денег, на гражданке они никогда столько не заработают и поэтому идут на контракт
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 15:33
        -1
        на гражданке они никогда столько не заработают
        Да ну, Вы сейчас серьезно? Для здорового парня с головой 100к-200к это деньги ?)))
  5. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 15:14
    +4
    Отслужат срочную, научатся обращаться с оружием, и желающие вперед! На контрактную службу! А отправлять всех поголовно нельзя!
    1. Krivobokoff
      Krivobokoff Сегодня, 15:19
      +3
      Конечно нельзя. Что это вообще за армия такая которая участвует в БД, армия вообще не для этого
      1. Arzoo
        Arzoo Сегодня, 15:23
        0
        Конечно нельзя. Что это вообще за армия такая которая участвует в БД, армия вообще не для этого
        Полностью согласен. Не для того армия создавалась. Кто потом на параде будет маршировать?
      2. ваш вср 66-67
        ваш вср 66-67 Сегодня, 15:34
        0
        Цитата: Krivobokoff
        Конечно нельзя. Что это вообще за армия такая которая участвует в БД, армия вообще не для этого

        Да какая армия??? Чему можно научить несмышленого 18-летнего пацана, еще не оторвавшегося от мамкиной титьки за год! Вы хоть посмотрите вокруг себя на этих ребят призывного возраста! Во время моей службы призыв был один раз в год и с 19 лет. Меня призвали в 19,5 лет, и то первый год службы было все в диковинку, и мы радовались всякому новому открытию в армии! И поверьте, нас не гоняли строевой, все время шло на обучение. С утра 7 уроков в классах, обед, личное время 45 минут и опять в классы, на самоподготовку!
        А вы сейчас этих 18-летних пацанов называете армией!
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 15:29
      0
      Цитата: ваш вср 66-67
      Отслужат срочную, научатся обращаться с оружием, и желающие вперед!

      Во-во. После года - еще туда-сюда, хоть чему пока в теории научатся, куда их после КМБ отправлять, да и не горит покуда - танки Гудериана толпами по России не шарахаются, нафига эти вопли про военные рельсы и всеобщую мобилизацию?! Даже не понимают, что коль к этому нас подталкивает усиленно Запад, то это явно в ЕГО интересах и никак не в НАШИХ.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 15:40
        0
        нафига эти вопли про военные рельсы и всеобщую мобилизацию?!
        Что бы богатые богатели, а бедные беднели.
  6. Пулково1942
    Пулково1942 Сегодня, 15:18
    -1
    РФ Владимир Путин заявил, что срочники в ней участия принимать не будут

    Самое смешное, что Херсонская, Запорожская области и ЛДНР официально Россия (на бумаге), а срочников из регионов там нет. Вот эта двойственность до добра не довела и не доведёт.
    гипотетическая отправка срочников на Украину «по списку» является не самой лучшей идеей

    Зачем тогда в России срочная служба, если одних можно отрывать от семей и работы, а других нельзя.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:26
      +1
      А у нас у начальства отпрысков никого не забрали - они все резко в Казакстан и Узбекистан рванули в командировки длительные. Ага. Нет а как Вы хотели по другому то? А забрали простых работников. Все как и должно быть у либеров поганых.

      вы вы, либерда поганая, минусите побольше. я правду говорю. у нас все работники это знают. но возбухнуть ссыкливо - либо на пенсию выкинут либо уволят (в зависимости от возраста). что, правда глаза режет?
  7. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 15:24
    +2
    так же, как и во времена его молодости каждый третий юноша хотел отправиться воевать за свою страну в Афганистан
    Среди люберов что ли рос?! Вспоминаются стихи Летова
    "Нам в тринадцатый вагон.
    «Любера», оставайтесь вон!
    Укрепляйте свои ряды,
    Защищайте Афганистан."
    1. Евгений Иванов_5
      Евгений Иванов_5 Сегодня, 15:33
      +1
      Вот пусть люберы на службу и идут. Среди нормальных адекватных людей таких отморозков мало. И слава богу.
  8. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 15:27
    +1
    Цитата: lubesky

    Сына его модельная с подиума лондонского тоже пойдёт на срочку, а потом в зону СВО?

    Так его самого (Шапиро-Соловьева) можно призвать.
    Сколотить из этого местечкового гламурняка ДШБ, и сбросить в их Гальяно и Версачах прямо на Киев.
    Пусть там лютують своими языками без костей, пока бандеровцы сами не побегут, от той пурги, которую они несут по нашему ТВ и радио.
  9. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:28
    0
    По мнению эксперта, необходимо вернуть набор срочников в спецназ, а также десантные и пехотные полки.
    Сладкова в спецназ по контракту и Соловьева в прапора ему на шею, чтобы погонял..
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:29
      0
      Хорошо сказано - из Соловьева козырный прапорщик получится. laughing good
      Именно прапорщик - никак не выше.
  10. Denis812
    Denis812 Сегодня, 15:29
    +1
    Мне кажется, что срочники вполне себе могут принимать участие в СВО, если захотят.

    Только вопрос должен ставиться по-другому - а НУЖЕН ли этот конкретный срочник на линии боевого соприкосновения?
    Полезен ли он там? Или срочник будет лишь отжирать ресурсы на обучение и прочее?
    Если так, то не надо. Лучше пусть срочник учится в учебке или ещё где и потом, если всё ещё будет готов, то супер, его будут рады видеть на фронте.

    И второе - срочники они все разные. У меня во взводе были пацаны с которыми в разведку пойдёшь и к которым доверия не было. Не потому что плохие ребята, но просто не их это. Нет стержня внутреннего.
    Кто-то может с 16 лет с автоматом бегать и ножом глотки резать, а кто-то нет. Не потому что он плохой человек, а потому что люди разные.

    Так что я бы предложил срочникам давать возможность служить на ЛБС, но после подготовки и проверки.
  11. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 15:29
    +1
    в начале января с призывом разрешить срочникам участвовать в боевых действиях выступил телеведущий Владимир Соловьев.

    Запретить срочникам участвовать в боевых действиях. Телеведущий Владимир Соловьев видимо не подумавши ляпнул. Дело не в патриотизме, а в демографии России.
  12. spirit
    spirit Сегодня, 15:30
    0
    Как выразился Сладков, многие из современных молодых ребят являются идейными и хотят защищать Родину, так же, как и во времена его молодости
    У всех современных ребят сейчас есть гаджет и интернет где они и получают информацию , и большинство из них не смотрит ни твои ни Соловьева передачи с приглашенными пропагад***и и эти люди видят и отношение властей и "Баранов" генералов которые после года операции посылают солдат на убой в лобовые атаки.Так что желающих будет немного, именно нежелание и шум который может подняться и пошатнуть и того дряхлое кресло"бункерного Цезаря" не даёт это сделать.Так бы уже давно послали всех кого только можно.
  13. kasy
    kasy Сегодня, 15:30
    0
    ну вообще-то срочники с погранцами вместе от свиней отбивались уже белгородской области прошлой осенью-зимой, странно что об этом мало говорили
  14. withoutreverse
    withoutreverse Сегодня, 15:36
    +1
    Надо бы спецбатальон из детей кремлевских, и остальных чинуш набрать.. так сказать цвет нации
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:40
      0
      Раньше это было не западло. Сын Фрунзе погиб в бою, сын Микояна - тоже. У всей верхушки сыновья воевали тогда. А сейчас - сидят по кустам.
  15. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 15:37
    0
    У нас все, нет уже кадровиков в тылу ? Давайте разбавлять тыловые части срочниками - это куда лучше,чем кидать вчерашних детей на фронт . А так освободится какое-то кол-во военных по выбору и призванию ,с опытом и.т.д.
  16. Погоны
    Погоны Сегодня, 15:39
    0
    Интересно, почему на сайте так много желающих возобновления мобилизации и одновременно с этим так мало сторонников того, чтобы на СВО отправляли срочников?

    Никто ведь не говорит, что срочников нужно туда с первого дня. Нет.

    Месяц - КМБ, полгода - обучение, и на 5 месяцев - на СВО. А потом или на контракт или домой. Там уже следующие срочники приедут.