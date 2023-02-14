Американское издание: Вера Запада в президента Украины Зеленского может пошатнуться в случае сдачи Артемовска

Если группировка ВСУ (вооруженных сил Украины) в Артемовске (Бахмуте) будет окружена и сдаст город, то это приведет к большому удару по восприятию действующей украинской власти на Западе. К такому выводу пришли авторы американского издания The Wall Street Journal (WSJ).Как утверждает американское издание, вера Запада в президента Украины Владимира Зеленского может пошатнуться в случае сдачи Артемовска. Именно поэтому Зеленский отдал приказ ни в коем случае не оставлять Артемовск. Но из-за этого распоряжения украинские войска несут в городе и на подступах к нему огромные потери, совершенно диспропорциональные стратегическому значению Артемовска.Американское издание утверждает, что сейчас на фронте наблюдается критический для Украины момент. Он связан с тем, что Вооруженные силы Российской Федерации наконец получили долгожданное пополнение за счет прошедших подготовку мобилизованных военнослужащих. Теперь российская армия начала двигаться вперед.Если падет Артемовск, то российские войска смогут быстро развернуть наступление на следующие крупные городские центры Донецкой Народной Республики, которые все еще остаются под контролем украинских формирований – на Краматорск и Славянск. Кроме того, можно ожидать продвижения российских войск и на южном направлении.Такая обстановка на фронте и заставляет суетиться киевский режим, а также его западных покровителей, которые активизировали количество всевозможных встреч и собираются насытить Украину новыми вооружениями, военной техникой и дополнительными боеприпасами.