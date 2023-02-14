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Американское издание: Вера Запада в президента Украины Зеленского может пошатнуться в случае сдачи Артемовска

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Американское издание: Вера Запада в президента Украины Зеленского может пошатнуться в случае сдачи Артемовска

Если группировка ВСУ (вооруженных сил Украины) в Артемовске (Бахмуте) будет окружена и сдаст город, то это приведет к большому удару по восприятию действующей украинской власти на Западе. К такому выводу пришли авторы американского издания The Wall Street Journal (WSJ).


Как утверждает американское издание, вера Запада в президента Украины Владимира Зеленского может пошатнуться в случае сдачи Артемовска. Именно поэтому Зеленский отдал приказ ни в коем случае не оставлять Артемовск. Но из-за этого распоряжения украинские войска несут в городе и на подступах к нему огромные потери, совершенно диспропорциональные стратегическому значению Артемовска.

Американское издание утверждает, что сейчас на фронте наблюдается критический для Украины момент. Он связан с тем, что Вооруженные силы Российской Федерации наконец получили долгожданное пополнение за счет прошедших подготовку мобилизованных военнослужащих. Теперь российская армия начала двигаться вперед.

Если падет Артемовск, то российские войска смогут быстро развернуть наступление на следующие крупные городские центры Донецкой Народной Республики, которые все еще остаются под контролем украинских формирований – на Краматорск и Славянск. Кроме того, можно ожидать продвижения российских войск и на южном направлении.

Такая обстановка на фронте и заставляет суетиться киевский режим, а также его западных покровителей, которые активизировали количество всевозможных встреч и собираются насытить Украину новыми вооружениями, военной техникой и дополнительными боеприпасами.
Использованы фотографии:
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10 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:11
    +2
    Не нужно нести пургу, выйдет пара тройка статей, что этот город не представлял оперативного интереса, тактически выиграно время для обустройства обороны на новом рубеже, в конце - все вернем.....
    1. withoutreverse
      withoutreverse Сегодня, 15:38
      0
      Не думаю что это их заботит.. Зеленский и украинцы всего лишь инструмент в их руках.как можно верить, или не верить в инструмент? Попользовался, и бросил.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:16
    +1
    Американское издание: Вера Запада в президента Украины Зеленского может пошатнуться в случае сдачи Артемовска
    . Да ладно... сдадут/спишут это брак и тудже найдут/возьмут другой, следующий.
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:16
    +1
    Рано или поздно Украину все равно сольют и сдача Бахмута никак на это решение влиять не будет , а сливать ее начнут, как только рентабельность от данного проекта пойдет по отрицательной шкале.
  4. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 15:19
    +1
    Если падет Артемовск, то российские войска смогут быстро развернуть наступление на следующие крупные городские центры Донецкой Народной Республики, которые все еще остаются под контролем украинских формирований – на Краматорск и Славянск. Кроме того, можно ожидать продвижения российских войск и на южном направлении.

    А кто сомневается, что Артемовск падет? А хо. хлы опять выкрутятся , мол он не представлял ценности в стратегическом плане!
  5. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 15:22
    +2
    Вера Запада в президента Украины Зеленского может пошатнуться в случае сдачи Артемовска

    Я думаю, что Запад веру в зеленского уже потерял. А сейчас украинская армия начинает нести поражения , а для боеспособности армии это очень критично.
  6. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 15:27
    +1
    Смотрю на фото, как эти здоровые лбы и один мальчонка, на пузике ручонки держат и не то смеяться, не то плакать. Вы же не в "Театре юного зрителя" играете, не то Золушку, не то Зелюшку.
    Или это "кокс" смехотворящий.
  7. Шмель_3
    Шмель_3 Сегодня, 15:31
    +1
    Американское издание: Вера Запада в президента Украины Зеленского может пошатнуться в случае сдачи Артемовска
    Не понятно. Вроде о сдаче Артемовска речь не идет. Бросают и бросают резервы. Так что вера в Зеленского не пропадет. Основная задача запада - истощение РФ. Их поддержка будет идти до последнего.
    Вроде, прагматичные люди, неужели они реально верят в победу Украины и возврате всех долгов?
  8. Дедок
    Дедок Сегодня, 15:32
    +1
    Американское издание: Вера Запада


    а Вера Запада - это имя и фамилия?
  9. Denis812
    Denis812 Сегодня, 15:35
    +1
    "Может пошатнуться"

    А может и нет...
    Западу до лампочки на конкретный нас.пункт. Его интересует сама способность режима наносить удары по войскам РФ.
    Пока может - ну ок, надо поддерживать.
    Когда не сможет, ну ок, мы доиграли.

    Но в любом случае, США уже выиграли кусок этой битвы.
    Мы убили сотню тысяч украинцев (думаю больше).
    Мы убили десяток тысяч европейцев (поляки, англичане и прочие)
    Мы не торгуем с ЕС больше.

    Кто в выигрыше? США.