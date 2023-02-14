В районе Купянска Харьковской области в результате удара уничтожен пункт управления РЭБ ВСУ - Минобороны

Воздушные силы ВСУ потеряли очередной вертолет, в Харьковской области уничтожен пункт управления РЭБ, наступление подразделений ВС России продолжается. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
Воздушные силы Украины потеряли очередной вертолет Ми-8, снова отличились наши летчики истребительной авиации. Украинскую винтокрылую машину наш истребитель настиг в районе населенного пункта Славянка ДНР, а в районе Черевковки, это практически пригород Славянска, в ходе воздушного боя наш истребитель уронил на землю украинский МиГ-29. Подробностей, как всегда, никаких.
В Харьковской области уничтожен пункт управления РЭБ ВСУ, располагавшийся в районе Моначиновки Купянского района. Чем по нему прилетело не сообщается, скорей всего работала артиллерия по полученным координатам, хотя возможен и удар РСЗО, линия фронта там не далеко. Сообщений о применении высокоточного оружия не было, хотя исключать удар ОТРК "Искандер" тоже нельзя, как и применение штурмовой авиации. В общем, вариантов много, а информации от Минобороны - ноль, так что одни предположения.
По основным направлениям без каких-либо больших изменений, наступление продолжается, противник сопротивляется. Отмечается, что наши начали продвижение в сторону Купянска, российские войска взяли под контроль село Лиман Первый, развивая наступление в сторону Синьковка, Масютовка и Гряниковка, идут ожесточенные бои. Эта информация не из сводки, в ней уже традиционные сведения, что на Купянском направлении войска "Западной" группировки нанесли поражение ВСУ в районах Новоселовское ЛНР, Двуречная, Табаевка, Песчаное и Берестовое Харьковской области. Уничтожено до 70-и украинских военнослужащих, пять пикапов, три автомобиля и САУ "Гвоздика".
На Красно-Лиманском войска группировки "Центр" продолжают бои и артиллерийские удары в районах Терны, Красный Лиман ДНР, Стельмаховка ЛНР и Серебрянского лесничества. Потери противника: до 100 военнослужащих, три броневика, два автомобиля, гаубица Д-30, РСЗО "Град".
На Донецком направлении в ходе наступательных действий "Южной" группировки войск уничтожено свыше 60-и военнослужащих ВСУ, четыре автомобиля, четыре гаубицы "Мста-Б", РСЗО "Град". В районе Авдеевки уничтожен ангар с военной техникой 110-й механизированной бригады ВСУ.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях бои идут в районе Угледара, артиллерия работает по позициям ВС0 в районе Левадное и Орехов Запорожской области. Потери противника: 40 убитых и раненых, один танк, три броневика, гаубицы "Мста-Б" и Д-30. В районе Малиновки Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена гаубица "Мста-Б". В районах населенных пунктов Антоновка Херсонской области и Веселое Днепропетровской области уничтожены два склада боеприпасов.