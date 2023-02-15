Военное обозрение
Войти Регистрация

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

3
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
Памятник воину-интернационалисту в Ижевске. Фото wikipedia.org


Сегодня в России отмечается памятна дата, посвященная нашим соотечественникам, отдавшим свою жизнь, защищая интересы своей Родины за ее пределами.

Как уже многие успели догадаться, приурочена эта дата ко дню вывода советских войск из Афганистана. Между тем, боевые действия, в которых участвовали россияне за рубежом, не ограничиваются вышеупомянутой 10-летней войной.

Стоит отметить, что после окончания Второй Мировой войны, воины-интернационалисты армии СССР и российские военные успели принять участие в более, чем 30 вооруженных конфликтах за пределами своей страны. За все это время в зарубежных операциях были задействованы порядка 1,5 млн. наших соотечественников.

Еще в прошлом году, в этот день, последней военной миссией за пределами России считалась Сирийская операция, начавшаяся в 2015 году. В 2017-м окончилась ее активная фаза.

В то же время, 24 февраля 2022 года началась СВО на Украине, которая продолжается и сегодня. Текущий конфликт по своим масштабам, как минимум не уступает, а в некоторых моментах и превосходит Афганскую войну.

При этом в данном случае, России помимо Украины, хоть и не напрямую, но противостоят еще порядка 50 стран. Таким образом, воины, сегодня участвующие в СВО, защищают не просто интересы нашей Родины, но и ее право на существование в современном мире.

Напоследок стоит добавить, что ведение боевых действий на территории противника является крайне сложной задачей. Ведь опасность в данном случае может таиться в каждой развалине, за каждым кустом и даже в любом из, казалось бы, мирных домов, как это было в Афганистане.

В то же время, российские военные с честью выполняют свою миссию и, не жалея своих жизней, защищают мирное небо и спокойный сон тех, кто ждет их дома.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
3 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ж-12
    Ж-12 Сегодня, 04:46
    -1
    Уважение и почёт нашим воинам. Вы сила и опора на которой стоит страна. Лучшие люди Отечества!
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 05:37
      0
      Вечная память погибшим войнам! Часто гуляем с супругой у Монумента Славы в Новосибирске. Количество фамилий погибших поражает.
  2. север 2
    север 2 Сегодня, 06:08
    0
    Сравнивать участие армии России в нынешней СВО на исконно русских землях на территории России с участием СА в войне в Афганистане , неправильно и очень опасно .
    Неправильно потому , что СВО идёт на той собственно исконно русской земле , которую от России отчуждали как раз в 1991 году именно те , кто предали воинов СА и результаты их борьбы в Афганистане ,и в угоду американцам в том же1991 году вывели Советские войска из Афганистана . Все эти жертвы советских солдат и офицеров , которые сложили головы в Афганистане , оказались напрасными и бессмысленными . Тем более Советских солдат предали, когда до победы в Афганистане СА было уже рукой подать...
    А опасно потому , что до сих пор эти не прокляты не только за лишения СА победы в Афганистане и превращение погибших в Афганистане в бессмысленные жертвы , но они не прокляты до сих пор и за разрушение великой страны и что именно из за них преступлений сейчас российским солдатам приходятся возвращать России исконно русские земли .
    Я голову склоняю перед теми , кто до конца выполнили приказ Родины . А тех кто их предал и и кто предал Советскую Родину , про тех забывать тоже нельзя , что бы и ныне предателей не нашлось и что бы войска не вывели и из исконно русских земель , подписав какие не будь
    договорённости