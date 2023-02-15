День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества



Памятник воину-интернационалисту в Ижевске. Фото wikipedia.org

Сегодня в России отмечается памятна дата, посвященная нашим соотечественникам, отдавшим свою жизнь, защищая интересы своей Родины за ее пределами.Как уже многие успели догадаться, приурочена эта дата ко дню вывода советских войск из Афганистана. Между тем, боевые действия, в которых участвовали россияне за рубежом, не ограничиваются вышеупомянутой 10-летней войной.Стоит отметить, что после окончания Второй Мировой войны, воины-интернационалисты армии СССР и российские военные успели принять участие в более, чем 30 вооруженных конфликтах за пределами своей страны. За все это время в зарубежных операциях были задействованы порядка 1,5 млн. наших соотечественников.Еще в прошлом году, в этот день, последней военной миссией за пределами России считалась Сирийская операция, начавшаяся в 2015 году. В 2017-м окончилась ее активная фаза.В то же время, 24 февраля 2022 года началась СВО на Украине, которая продолжается и сегодня. Текущий конфликт по своим масштабам, как минимум не уступает, а в некоторых моментах и превосходит Афганскую войну.При этом в данном случае, России помимо Украины, хоть и не напрямую, но противостоят еще порядка 50 стран. Таким образом, воины, сегодня участвующие в СВО, защищают не просто интересы нашей Родины, но и ее право на существование в современном мире.Напоследок стоит добавить, что ведение боевых действий на территории противника является крайне сложной задачей. Ведь опасность в данном случае может таиться в каждой развалине, за каждым кустом и даже в любом из, казалось бы, мирных домов, как это было в Афганистане.В то же время, российские военные с честью выполняют свою миссию и, не жалея своих жизней, защищают мирное небо и спокойный сон тех, кто ждет их дома.