Начальник штаба ОДКБ заявил об отсутствии необходимости участия стран альянса в спецоперации на Украине

В настоящее время нет необходимости участия стран, входящих в состав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в специальной военной операции на Украине. Об этом заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.По словам генерала, ему ничего неизвестно о возможности применения вооруженных сил стран ОДКБ в спецоперации. Если же говорить о личном мнении, добавил Сидоров, то он необходимости в участии в спецоперации стран альянса не видит.Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявлял, что Россия не просила помощь для проведения спецоперации у стран ОДКБ. По словам главы российского дипломатического ведомства, Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для решения целей, поставленных в рамках специальной военной операции.Пожалуй, единственной страной ОДКБ, чьи военные возможности так или иначе задействованы при проведении специальной военной операции, является Белоруссия. Однако и уровень ее интегрированности с Россией гораздо больше, чем у других стран ОДКБ: Белоруссия входит в Союзное государство с Россией.Сейчас на территории республики находится значительный контингент российских вооруженных сил. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее неоднократно заявлял, что его страна не будет участвовать в спецоперации личным составом своих вооруженных сил, поскольку российская армия и так справляется с поставленными задачами самостоятельно.В то же время, Лукашенко обратился к странам ОДКБ с предложением определиться по вопросу о специальной военной операции на Украине, а не пытаться делать вид, что эта ситуация их не касается.