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Начальник штаба ОДКБ заявил об отсутствии необходимости участия стран альянса в спецоперации на Украине

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Начальник штаба ОДКБ заявил об отсутствии необходимости участия стран альянса в спецоперации на Украине

В настоящее время нет необходимости участия стран, входящих в состав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в специальной военной операции на Украине. Об этом заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.


По словам генерала, ему ничего неизвестно о возможности применения вооруженных сил стран ОДКБ в спецоперации. Если же говорить о личном мнении, добавил Сидоров, то он необходимости в участии в спецоперации стран альянса не видит.

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявлял, что Россия не просила помощь для проведения спецоперации у стран ОДКБ. По словам главы российского дипломатического ведомства, Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для решения целей, поставленных в рамках специальной военной операции.

Пожалуй, единственной страной ОДКБ, чьи военные возможности так или иначе задействованы при проведении специальной военной операции, является Белоруссия. Однако и уровень ее интегрированности с Россией гораздо больше, чем у других стран ОДКБ: Белоруссия входит в Союзное государство с Россией.

Сейчас на территории республики находится значительный контингент российских вооруженных сил. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее неоднократно заявлял, что его страна не будет участвовать в спецоперации личным составом своих вооруженных сил, поскольку российская армия и так справляется с поставленными задачами самостоятельно.

В то же время, Лукашенко обратился к странам ОДКБ с предложением определиться по вопросу о специальной военной операции на Украине, а не пытаться делать вид, что эта ситуация их не касается.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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26 комментариев
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 15:49
    +6
    Начальник штаба ОДКБ заявил об отсутствии необходимости участия стран альянса в спецоперации на Украине
    Все страны ОДКБ пошлют генерал-полковника Анатолия Сидорова по одному известному маршруту с предложением по участвовать в войне, так что думать необходимо это или нет, заниматься профанацией.
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 16:22
      -2
      дк китайцы и индусы в шоке что РФ не отвечает сша и нато и ес и как сво ведет скора наши союзники пошлют подальше РФ ! это мое мнение личное !
    2. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 16:24
      +1
      С такими партнёрами по ОДКБ ( за исключением белорусов) и врагов не надо.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 16:29
        -1
        Тут бы сначала со своими "рулями" разобраться, этой очень странной ВО. А уж потом можно пенять и на партнёров по ОДКБ. С такой СВО, не будет удивительно, если партнёры по ОДКБ пошлют нас куда подальше.
        1. Владимир М
          Владимир М Сегодня, 17:15
          0
          Граждане минусующие, вы хотите что бы кто то из ОДКБ нас поддержал в СВО, когда у нас самих, цели этой самой СВО постоянно меняются?
  2. Комментарий был удален.
  3. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 15:51
    +9
    Лукашенко обратился к странам ОДКБ с предложением определиться по вопросу о специальной военной операции на Украине, а не пытаться делать вид, что эта ситуация их не касается.
     Это Лукашенко правильное предложение выдвинул,ОДКБ,обязана определиться политически.
  4. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 15:52
    +3
    Надо прорабатывать вопрос привлечения иранцев, сирийцев, корейцев.
    1. ian
      ian Сегодня, 15:59
      +7
      Цитата: Pavel57
      Надо прорабатывать вопрос привлечения иракцев, сирийцев, корейцев.

      Потому как на них надежды к сожалению больше, чем на казахов, армян и таджиков... Эти всегда тянут только на себя.
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 16:15
      +3
      Сирийцам дома дел невпроворот, иракцы - я бы не доверил им фланги, не говоря уж про спину прикрыть, а вот помощью северокорейских строителей стоит воспользоваться! Да и персам надо дать возможность потренировать своих воинов, технику испытать. Пора с Ираном потеснее завязываться - на Каспии через казахов беда может случится...
  5. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 15:55
    +2
    . об отсутствии необходимости участия
    . Очень интересны вопрос!!! Вообще для начала надо бы им определиться с другим вопросом: " на чьей стороне участвовать? "
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 16:20
      +1
      Цитата: Novichek)
      Очень интересны вопрос!!! Вообще для начала надо бы им определиться с другим вопросом: " на чьей стороне участвовать? "

      Учитывая то что Украина давно вышла из ОДКБ то ваш вопрос - не вопрос! Вопрос пойдут ли эти "воины" в бой за правое дело, ну, окромя братов сябров, к ним это не относится...
      1. Sergej1972
        Sergej1972 Сегодня, 16:36
        0
        А разве Украина когда-либо участвовала в ОДКБ?
  6. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 15:56
    +3
    Из всех стран ОДКБ с тактической и стратегической целью России нужна только Беларусь. Надеюсь, что помощь остальных стран-участниц не потребуется, тем более, что у них своих проблем хватает, и как бы нам не пришлось им помогать, после украинской, и возможно польской и прибалтийской кампаний. А пока всё правильно, и как говорил Александр Васильевич Суворов - всяк солдат должен знать свой маневр.
  7. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 16:03
    +3
    По словам генерала, ему ничего неизвестно о возможности применения вооруженных сил стран ОДКБ в спецоперации. Если же говорить о личном мнении, добавил Сидоров, то он необходимости в участии в спецоперации стран альянса не видит.
    А если только возникнет ,так ОДКБ сразу и разбежится. Правда Белоруссия останется, ей , пока Батька у власти, бежать не куда.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 16:11
      +1
      так ОДКБ сразу и разбежится.
      ОДКБ создавался как ответ элит СНГ, цветным революциям, не для воин.
      1. Sergej1972
        Sergej1972 Сегодня, 16:37
        0
        Организация была создана за несколько лет до начала "цветных революций".
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 16:23
      0
      Цитата: Fitter65
      А если только возникнет ,так ОДКБ сразу и разбежится. Правда Белоруссия останется, ей , пока Батька у власти, бежать не куда.

      Без Батьки Белоруссия давно бы уже никуда не бегала - не на чем было бы...
    3. Станислав_Шишкин
      Станислав_Шишкин Сегодня, 16:59
      0
      Цитата: Fitter65
      Белоруссия останется, ей , пока Батька у власти, бежать не куда.
      Батьке как и Путину бежать некуда: их жизнь и благополучие их детей зависят от победы над врагом. Больше в ОДКБ таких не знаю, но и солидарность мусульман нельзя списывать со счетов.
  8. Normann
    Normann Сегодня, 16:05
    0
    Тут надо понимать - пока обладает, а потом, что случится потом и кто будет союзником, реальным, а не фигуральным, покажет время.
  9. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 16:11
    +5
    Статус "СВО" не даёт вмешиваться. Хорошо это или плохо, покажет только время. Из реальных союзников, у России, только Беларусь, Сирия, Северная Корея, некоторые страны востока. Те кто реально может поставить под ружьё свою армию. А про ОДКБ можно сказать просто "Не друг и не враг, а просто так". Организация от которой ни холодно, ни жарко на политической мировой арене.
    1. spirit
      spirit Сегодня, 16:31
      0
      Корея не в счёт, это сателлит Китая. Что им разрешат то и будут делать.Без них им крышка
      1. Sergej1972
        Sergej1972 Сегодня, 16:39
        +2
        Нет, это не так. КНДР не была и не является сателлитом КНР. У этих двух стран масса различий и во внутренней, и во внешней политике. Самое главное, что Китай и КПК не имеют возможности влиять на кадровую политику КНДР и ТПК.
  10. Karabin
    Karabin Сегодня, 16:20
    +2
    Начальник штаба ОДКБ заявил об отсутствии необходимости участия стран альянса в спецоперации на Украине

    Страны альянса, включая РФ , поставляют в бывшую украину от солярки до боеприпасов, а начштаба этого недоразумения рассуждает об участии
  11. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:23
    +2
    Лукашенко обратился к странам ОДКБ с предложением определиться по вопросу о специальной военной операции на Украине, а не пытаться делать вид, что эта ситуация их не касается.

    Молодец, Григорич. Этот вопрос висит в воздухе, а пора бы уже "союзникам" и определиться за "красных" они аль за "белых"!
  12. _просто
    _просто Сегодня, 17:03
    0
    Необходимости участия стран ОДКБ... Давайте посмеёмся вместе. Тут даже вопроса не должно стоять: "А будут ли?"
  13. МоеИмя
    МоеИмя Сегодня, 17:09
    0
    Были бы это настоящие союзники- они помогали бы нам тем или иным способом. Вместо этого казахстан например даже помогал украине с поставками. После огласки -перестал.
    Нет смысла обращаться к ним за помощью- поскольку они все равно откажутся. Поэтому делаем хорошую мину при плохой игре.