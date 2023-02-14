Генерал СВР Украины в отставке Богдан: Венгрия ожидает удобного момента, чтобы захватить украинское Закарпатье

Венгрия имеет планы на присоединение украинского Закарпатья, поэтому не будет поддерживать Киев поставками оружия. Для Будапешта проигрыш Украины - это большой шанс прирасти новыми территориями. С таким заявлением выступил отставной генерал Службы внешней разведки Украины Василий Богдан.
У Венгрии свои планы, она идет собственным курсом, ожидая удобного момента для захвата Закарпатья. Поэтому Будапешт не оказывает Украине военной поддержки и вообще ставит палки в колеса всем начинаниям НАТО в попытках остановить "российскую агрессию". По словам генерала, глава Венгрии Виктор Орбан чуть ли не в открытую говорит о необходимости присоединения Закарпатья к Венгрии для защиты этнических венгров.
(...) Орбан идет тем же путем, чтобы в удобный момент, когда возникнет, как они считают, критическая ситуация для Украины, снова прибрать к рукам Закарпатье и таким образом вернуться к тем временам, когда Венгрия имела соответствующие территории (...)
- заявил Богдан.
Вообще же генерал "наехал" на весь Запад, который, по его мнению, недостаточно помогает Украине. Богдан убежден, что на Западе желают затянуть конфликт и договориться с Россией за спиной Украины. А если это не так, то США и их союзники должны гораздо активнее снабжать ВСУ вооружениями и передавать украинской армии все необходимое, особенно то, что она запрашивает.
Но, почему-то, то, что мы просим – ни танки, ни дальнобойные ракеты, ни соответствующие боеприпасы, ни самолеты F-16, ни ПВО и ПРО до этого времени в необходимом количестве не предоставляется
- добавил генерал.