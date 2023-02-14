Генерал СВР Украины в отставке Богдан: Венгрия ожидает удобного момента, чтобы захватить украинское Закарпатье

(...) Орбан идет тем же путем, чтобы в удобный момент, когда возникнет, как они считают, критическая ситуация для Украины, снова прибрать к рукам Закарпатье и таким образом вернуться к тем временам, когда Венгрия имела соответствующие территории (...)

Но, почему-то, то, что мы просим – ни танки , ни дальнобойные ракеты, ни соответствующие боеприпасы, ни самолеты F-16, ни ПВО и ПРО до этого времени в необходимом количестве не предоставляется