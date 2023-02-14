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Генерал СВР Украины в отставке Богдан: Венгрия ожидает удобного момента, чтобы захватить украинское Закарпатье

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Генерал СВР Украины в отставке Богдан: Венгрия ожидает удобного момента, чтобы захватить украинское Закарпатье

Венгрия имеет планы на присоединение украинского Закарпатья, поэтому не будет поддерживать Киев поставками оружия. Для Будапешта проигрыш Украины - это большой шанс прирасти новыми территориями. С таким заявлением выступил отставной генерал Службы внешней разведки Украины Василий Богдан.


У Венгрии свои планы, она идет собственным курсом, ожидая удобного момента для захвата Закарпатья. Поэтому Будапешт не оказывает Украине военной поддержки и вообще ставит палки в колеса всем начинаниям НАТО в попытках остановить "российскую агрессию". По словам генерала, глава Венгрии Виктор Орбан чуть ли не в открытую говорит о необходимости присоединения Закарпатья к Венгрии для защиты этнических венгров.

(...) Орбан идет тем же путем, чтобы в удобный момент, когда возникнет, как они считают, критическая ситуация для Украины, снова прибрать к рукам Закарпатье и таким образом вернуться к тем временам, когда Венгрия имела соответствующие территории (...)

- заявил Богдан.

Вообще же генерал "наехал" на весь Запад, который, по его мнению, недостаточно помогает Украине. Богдан убежден, что на Западе желают затянуть конфликт и договориться с Россией за спиной Украины. А если это не так, то США и их союзники должны гораздо активнее снабжать ВСУ вооружениями и передавать украинской армии все необходимое, особенно то, что она запрашивает.

Но, почему-то, то, что мы просим – ни танки, ни дальнобойные ракеты, ни соответствующие боеприпасы, ни самолеты F-16, ни ПВО и ПРО до этого времени в необходимом количестве не предоставляется

- добавил генерал.
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30 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:52
    +7
    Богдан?Это не тот,который стоя на коленях отдавал шашку(честь)какому то дятлу-заштатнику?
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 16:06
      +2
      Тот вроде раза в три потолще был, нет? what
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 16:11
        0
        Он похудел. Пайки сала урезали в связи с ограничением поставок. lol Печалька ему.
        1. Чёрный
          Чёрный Сегодня, 16:19
          +2
          Генерал СВР Украины в отставке Богдан: Венгрия ожидает удобного момента, чтобы захватить украинское Закарпатье
          генерал-очевидность laughing ...кто бы подсказал этому дятлу, что там ещё румыны с поляками оттяпать жирные кусочки грезят....впрочем при нынешнем киевском режиме это перспектива очень недалёкого будущего...
        2. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 16:23
          0
          Цитата: Nexcom
          Он похудел. Пайки сала урезали в связи с ограничением поставок. Печалька ему.

          От кормушки мальца оторвали, тут и не только похудеешь, но и в запой можно удариться.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:06
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Богдан?Это не тот,который стоя на коленях отдавал шашку(честь)какому то дятлу-заштатнику?

      Это тот Василий Богдан, который 29 ноября 1918 года. пригрозил «дать России по морде» в ответ на операцию ФСБ РФ в Керченском проливе, в ходе которой были арестованы нарушившие границу РФ корабли ВМСУ. По этому поводу имеется стихотворение,
      "Ответ Богдану":

      Василь решил России врезать:
      «По морде я России дам,
      Я генерал внешней разведки,
      Зовут меня Василь Богдан».

      Ну, то что хамство есть в народе,
      Об этом в мире знают все,
      Но чтоб хамил крупный «разведчик»,
      То это нонсенс ведь везде.

      Да и потом, в такую «морду»,
      Твой «кулачок» не в силах дать,
      Она настолько необъятна,
      Что не тебе с ней воевать.

      Ты «прихлебатель» возле власти,
      Себя решил всем показать
      И как «шестёрка» в группе зеков,
      Желаешь преданность сыграть.

      И коль: «В семье не без урода»,
      Как говорит у нас народ,
      Хочу я, чтоб в семье славянской,
      Был бы один такой .
  2. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 15:53
    +2
    сомнительно, проблем больше у Венгрии образуется
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 15:54
      +4
      Польша даже прогноз погоды по стране передает с учетом Львова и прочих городов - генерала это не смущает...

      Украина просто разменная монета, а жители - добровольное мясо для пушек... при этом они до сих пор надеются на Запад!!!! Во, как мозг можно загадить!!!
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 16:12
        +1
        Собственно - все, окромя свидомитов, понимают, что нонешняя Цэгабония - искусственно слеплена из разных кусков, общего друг с другом имеющие очень мало.. Такое образование могло существовать в составе империи, способной нивелировать все противоречия, но сама по себе - ни в коем случае.. До поры до времени всю эту массу населения удерживала вместе Великая Цэгабонская Мечта - попасть в ЕС, где их тут же начнут откармливать, причём абсолютно на халяву. Но чем больше осознаётся вся иллюзорность данного построения - тем меньше собственно и причин оставаться в одном квазигосударственном образовании.. Ибо ничего другого ихние набольшие предложить населению в принципе не способны.
        1. Single-n
          Single-n Сегодня, 16:31
          0
          До поры до времени всю эту массу населения удерживала вместе Великая Цэгабонская Мечта - попасть в ЕС, где их тут же начнут откармливать, причём абсолютно на халяву.

          Именно эта мечта и станет причиной развала. Если какие то куски смогут отдельно попасть в ЕС,то они фактически осуществят мечту:) Я вообще когда услышал лозунги майдауна понял что это приговор. Нельзя строить страну с мечтой о том как из нее свалить. У нас это тоже есть. Но не в таких масштабах. Хотя среди "елитки" это розовая и влажная мечта уже лет 50. Еще молодежь потянулась к сожалению. А вна Украине это стало основной идеей страны.
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 16:25
        0
        Цитата: Курильщик
        Польша даже прогноз погоды по стране передает с учетом Львова и прочих городов - генерала это не смущает...

        Значит Богдана поляки прикормили. Всё он видит и всё понимает.
    2. APASUS
      APASUS Сегодня, 15:59
      +4
      Цитата: Constantin N
      сомнительно, проблем больше у Венгрии образуется

      В чем проблемы ? Венгрия вводит войска для сохранения порядка в случае падения киевского режима и все . Вывод этих войск может растянутся на долгие года или вообще не произойти .
      Все ждут падения режима ,как только Зелибоба бежит в Лондон ,рванут охранять своих не только венгры
  3. ian
    ian Сегодня, 15:55
    +5
    Основная, чисто национальная мысль- "Дайте нам всего побольше. А то, что уже дали- то не то. Или то, но мало."
  4. Severomor
    Severomor Сегодня, 15:57
    +1
    Для Будапешта проигрыш Украины - это большой шанс прирасти новыми территориями

    Теперь уж точно присоединят. Там уже давно все с паспортами и ждут.... . Будем на горнолыжные курорты "Угорщины" ездить )))
  5. Волк
    Волк Сегодня, 16:02
    +4
    А Богдан что сказал о намерениях Хазаров Польше ? И что будет с РУСИНАМИ В ЗАКАРПАТЬЕ?
    1. Волк
      Волк Сегодня, 16:04
      +3
      РУСИНИ ОДИНИ ОТ СЛАВЯНОВ НЕ ИМЕЮТ СВОЕ ГОСУДАРСТВО НИТИ РЕСПУБЛИКУ , КРОМЕ ЭТОГО ОНИ РУСИ !!!
      1. Волк
        Волк Сегодня, 16:05
        +6
        Как сделана ДНР и ЛНР так должна быт и РУСИНСКА НР
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 16:14
          +1
          Держитесь Братья-Сербы!!! Не продавайтесь Западу!
      2. Охотовед 2
        Охотовед 2 Сегодня, 16:21
        0
        Цитата: Волк
        РУСИНИ ОДИНИ ОТ СЛАВЯНОВ НЕ ИМЕЮТ СВОЕ ГОСУДАРСТВО НИТИ РЕСПУБЛИКУ , КРОМЕ ЭТОГО ОНИ РУСИ !!!

        Приветствую Друже hi ! Совершенно с тобой согласен, обязательно нужно создать Русинскую Народную Республику и даже не одну! Причём лучше всего это сделать на территории США, так как там проживает Русинов приблизительно столько же сколько и на украине, потом в Словакии (за антироссийскую деятельность) там самое большое количество Русинов и наконец на Украине! drinks Референдумы провести поможем!
  6. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:04
    +2
    Венгрия прям разбежалась забирать себе "лысые Карпаты" и несколько миллионов потенциальных безработных, прошли те времена , когда бились за землю, сейчас бьются за ресурсы и чернозем , которых в избытке в Харьковской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях, что же касается Херсона, Одессы и Николаева , так это -Черное море , которое по праву должно называться Русским. Оставят на Западной Украине "государство Украина" , которое будет платить по долгам , американцам и их сателитам. Государство это будет чтить героев ВОВ и прекрасно общаться на русском и украинском языках.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:08
    0
    А это тот идиот ,который хотел создать базы Човнов ВМС краины в Бердянске и Мариуполе в 2018г.И Россия добровольно отдаст Крым из за этого.Кстати у него ничего не сбывается из за его запредельной русофобии.
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:10
    0
    Тем временем немцы начали допетривать, что с обучаемыми ими украми чтось не то

    Украинские военные приступили к обучению управлению танками Leopard 2 на территории Германии. В этой связи Бундесвер разместил на объектах присутствия военнослужащих ВСУ, известных своей "тягой" к фашистской идеологии, вот такие объявления:
    "Уважаемые обучающиеся из Украины!
    В Германии за демонстрацию свастики или другой символики, связанной с фашизмом (знаки СС), можно получить наказание до трех лет лишения свободы или крупный денежный штраф."

    Так что вопрос кто и что захватывает, оккупирует и про геноцид интересно
  9. тоже-врач
    тоже-врач Сегодня, 16:10
    -1
    Украинское закарпатье - это наследие коммунистического режима. Надо отдать.
  10. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 16:14
    0
    снова прибрать к рукам Закарпатье и таким образом вернуться к тем временам, когда Венгрия имела соответствующие территории (...)

    Интересно, а с каких это пор, эти территории стали украинскими ? Может какой то документ имеется на них у Украины. Всё незаконно приобретенное нужно возвернуть прежним хозяевам.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 16:26
      0
      Цитата: tihonmarine
      Всё незаконно приобретенное нужно возвернуть прежним хозяевам.

      Вспоминается, что на польских картах 17 века до Белой Церкви была Польша, а восточнее - "незаселенные земли"... Если так, то Канада опухнет возить бандерложцев к себе, "на историческую родину"))) Ну не в Польшу же им? И не на незаселенные земли - верно?
  11. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 16:30
    0
    Какой наивный генерал... Впрочем мне интересно не его бормотание а то, что станет ли раздел бывшей Украины прецедентом? Или как во все прежние времена - всяким Венгриям, Румыниям, Словакиям, Польшам прости господи, откусывать куски будет МОЖНО, а России и Беларуси НИЗЗЗЗЗЗЯЯЯ!!! Или чтобы создать нормальный прецедент нам придётся всем европейским "партнёрам" по очереди рыло чистить для правильного понимания ситуёвины?
  12. Expert
    Expert Сегодня, 16:32
    0
    не знаю насчёт Венгрии, а вот у Польши, Румынии, Молдавии и, возможно, Чехии такие планы очевидны.
    В Генштабе Чехии допустили частичную мобилизацию
    Начальник Генштаба Чехии Ржегка: при конфликте в Европе понадобится частичная мобилизация.

    По словам генерала, конфликт на Украине привел к переменам в мышлении западного общества, которое стало допускать возможность возникновения войны в Европе. Страны НАТО, включая Чехию, ныне пересматривают свои стратегические документы, готовится и корректировка стратегии обороны и безопасности.
    По мнению Ржегки, общественность теперь допускает возможность длительного военного конфликта на значительной территории против сильного противника. "Это, естественно, требует совершенно иного подхода к обороне и совершенно иного подхода к созданию возможностей армии", - подчеркнул начальник чешского генштаба.
  13. Altmann
    Altmann Сегодня, 16:33
    0
    Подкарпатская Русь (русин и украинец. Подкарпатська Русь — Подкарпатская Русь или Закарпатье — Закарпатье, венгерское Kárpátalja, румынское Закарпатье, польское Закарпатье, немецкое Karpatenukraine) — термин, обозначающий историческую территорию, которая располагалась на месте сегодняшней украинской Закарпатской области. Со строго исторической точки зрения это обозначение одной из пяти, а затем четырех самоуправляющихся стран Чехословакии в 1919–1939 годах, территория которой имела несколько иные границы и которая была присоединена к Чехословакии после распада Венгрии. .
    Название Подкарпатская Русь, или Подкарпатскорусская Земь, стало использоваться после подписания Трианонского договора в 1920 году, когда были окончательно установлены границы Чехословакии с Венгрией. До этого не было точно известно, какая часть русинской территории будет присоединена к Чехословакии. am
  14. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 16:37
    0
    Общая численность русинов и их потомков в мире оценивается русинскими организациями в 1,5 млн человек.
    Территория проживания русинов.
    Так же, как Приднестровье.
    Стоит отметить, что Закарпатские русины добиваются независимости от Украины с момента распада СССР. 1 декабря 1991 года, одновременно с референдумом о независимости Украины, прошел Закарпатский областной референдум, на котором 78% принявших в нем участие высказалось за придание области статуса «специальной самоуправной территории».
    - «Наш народ-русин - Руси-сын. Наша русскость не моложе Карпат», - писали в 1944 году «православные комитеты» Закарпатья Сталину, прося включить регион в состав СССР. И жалуясь на галичан...
    2014
    Премьер непризнанной республики Подкарпатская Русь Петр Гецко: Закарпатью с бандеровской Украиной не по пути! Подкарпатская Русь ждет помощи от России.
  15. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:46
    0
    Он не заметил главную гиену Европы: Польшу, а ещё там есть Румыния, та просто падальщик...