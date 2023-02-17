В тени Бисмарка: кайзер Вильгельм I, солдат на троне

«Нелегко быть императором при Бисмарке» [1].

«После смерти своего деда Вильгельм II заявил, что именно прусский король был творцом германского единства, а все остальные, включая Бисмарка, были пигмеями, инструментами в его руках. Эти слова вызвали во всей Германии бурю возмущений и насмешек…

В то же время по сегодняшний день широко распространено противоположное толкование, в рамках которого Вильгельм I предстает лишь бессильной марионеткой в руках гениального политика, капризным стариком, который только мешал Бисмарку проводить свою линию. Такая картина искажает прошлое отнюдь не в меньшей степени[1]»,

Первый солдат королевства Пруссия

Вильгельм на пути к королевскому титулу



Фридрих Вильгельм IV



Альбрехт фон Роон



Эдвин фон Мантейфель

«Студент Оскар Бекер выстрелил в прогуливавшегося монарха, однако пуля лишь поцарапала его шею. Злоумышленника схватили, и на допросе он заявил, что решился на покушение, поскольку прусский король не выполнил свою миссию по объединению Германии [1]».

Вильгельм I ‒ эффективный управленец



Кайзер Вильгельм и Бисмарк

«Этот день считается одним из самых переломных в судьбе Германии. Вся немецкая история второй половины XIX века оказалась в тени могучей фигуры Отто фон Бисмарка. Войны Бисмарка, «бисмарковское объединение», империя Бисмарка… Многие авторы задавшись целью написать об этой эпохе, на третьей странице сбиваются на рассказ о жизни и деятельности «железного канцлера». Знаменитый немецкий публицист Себастьян Хаффнер в своей книге о прусской истории даже назвал соответствующую главу «Король Бисмарк I [1]»,



Бисмарк, Роон и Мольтке

«Говорят, что короля делает свита. Не менее справедливо высказывание о том, что главное качество хорошего руководителя ‒ умение сформировать успешную команду. В этом смысле Вильгельм I был в высшей степени эффективным менеджером. Он сумел приблизить к себе и назначить людей, которые смогли добиться ошеломляющих успехов и придать блеск его царствованию.

Когда в 1866 году, после победоносного завершения войны с Австрией, возвращающиеся домой войска торжественно вступили в Берлин, позади короля скакали рядом три человека: Бисмарк, Мольтке и Роон. Именно эти трое сыграли ключевую роль в успехах минувшего десятилетия. Все они были ставленниками Вильгельма...

При этом королю хватило мудрости не мешать своим помощникам, не строить из себя великого полководца, политика и дипломата. И это, безусловно, было его достоинством [1]»,

Солдат на троне

(в качестве заключения)

«Вильгельм I, король Бисмарка на всю жизнь, был гораздо более сильным властелином, чем Фридрих Вильгельм III, хотя титул «Великий», которым его внуки пытались наградить его посмертно, тем не менее, никогда не пристал к нему…

Можно назвать его вторым королем-солдатом Пруссии: душой и телом он был настоящим солдатом, опытным кадровым офицером. Благодаря ему была проведена войсковая реформа в Пруссии, без которой, возможно, войны Бисмарка прошли бы гораздо менее удачно и не столь гладко.

В такой же степени личной заслугой короля является назначение на должность невзрачного, однако выдающегося и способного начальника Генерального штаба Мольтке.

Наконец, подчинение командования войсками Генеральному штабу – это исключительно прусский рецепт успеха, который был введен при Вильгельме I, и он еще долго был передовым в военном деле.

И кроме своей в целом более чем выдающейся военной компетентности, Вильгельм I обладал еще крепким здравым смыслом, большим политическим жизненным опытом ‒ когда он стал королем, ему было 64 года, ‒ и сильным монархическим чувством собственного достоинства. Он был чем угодно, но только не призрачным королем [3]»,

«Бывший генерал, носивший изо дня в день военную форму, он в роли главы государства ощущал себя в первую очередь военачальником [4]»,

«Как Вы могли даже подумать о том, что я могу согласиться с этой мыслью! Самое большое мое счастье – жить одновременно с Вами и находиться с Вами в прочном согласии. Ваше имя стоит в прусской истории выше имени любого другого государственного деятеля. И такого человека я должен отправить в отставку? Никогда! [6]»

Использованная литература:

[1]. Власов Н. А. Кайзер Вильгельм I. ‒ СПб: Евразия, 2022.

[2]. Власов Н. А. Отто фон Бисмарк. Путь к вершинам власти. ‒ СПб: «Евразия», 2019.

[3]. Хаффнер Себастьян. Пруссия без легенд / Preußen ohne Legende, Hamburg, 1979.

[4]. Зайер Г. Вильгельм I ‒ германский император / Шиндлинг А., Циглер В. Кайзеры. Ростов-на-Дону, 1997.

[5]. Власов Н. А. Германия Бисмарка. Империя в центре Европы. ‒ СПб: Наука, 2018.

[6]. Schmidt R. Otto von Bismarck. Realpolitik und Revolution. Stuttgart, 2004.