В тени Бисмарка: кайзер Вильгельм I, солдат на троне

Период германской истории 1870–1880-х годов часто называют «эрой Бисмарка» или «эпохой Бисмарка», и может возникнуть впечатление, что эти два десятилетия являются лишь одной из глав биографии «железного канцлера». Отто фон Бисмарк действительно сыграл огромную роль в истории Германии, недаром один из самых известных биографов Бисмарка назвал своего героя «магом власти» [2].
В глазах потомков, да и современников, фигура императора (кайзера) Вильгельма I оказалась в тени Отто фон Бисмарка. Вильгельму I приписывают весьма характерное высказывание:
«Нелегко быть императором при Бисмарке» [1].
Не только император, но и все немецкое общество оказалось в тени «железного канцлера». Тем не менее история Германии данного периода достаточно яркая и содержит множество других не менее достойных имен. Это в первую очередь глава генерального штаба Хельмут (Гельмут) фон Мольтке и военный министр Альбрехт фон Роон. Всех их объединяло то, что свои таланты они раскрыли как раз в эпоху правления Вильгельма I Фридриха Людвига Гогенцоллерна.
При этом кайзеру Вильгельму I посвящено не так уж много книг, гораздо меньше, чем его внуку Вильгельму II. В прошлом году издательство «Евразия» выпустило работу известного историка-германиста Николая Анатольевича Власова «Кайзер Вильгельм I», в которой он небезынтересно изложил биографию германского императора ‒ автор данной статьи позаимствовал очень много фактического материала из данного труда, который, безусловно, заслуживает того, чтобы с ним ознакомиться.
«После смерти своего деда Вильгельм II заявил, что именно прусский король был творцом германского единства, а все остальные, включая Бисмарка, были пигмеями, инструментами в его руках. Эти слова вызвали во всей Германии бурю возмущений и насмешек…
В то же время по сегодняшний день широко распространено противоположное толкование, в рамках которого Вильгельм I предстает лишь бессильной марионеткой в руках гениального политика, капризным стариком, который только мешал Бисмарку проводить свою линию. Такая картина искажает прошлое отнюдь не в меньшей степени[1]»,
В то же время по сегодняшний день широко распространено противоположное толкование, в рамках которого Вильгельм I предстает лишь бессильной марионеткой в руках гениального политика, капризным стариком, который только мешал Бисмарку проводить свою линию. Такая картина искажает прошлое отнюдь не в меньшей степени[1]»,
‒ пишет Николай Власов.
В данном материале мы постараемся ответить на вопрос ‒ какую роль действительно играл Вильгельм I в объединении Германии, а также во внутренней и внешней политике Пруссии и Второго рейха.
Первый солдат королевства Пруссия
Будущий император Вильгельм появился на свет 22 марта 1792 года в весьма неспокойное для Европы время. В 1789 году во Франции началась революция, которая по времени совпала с серьезным кризисом международных отношений и усугубила его.
Когда мальчику исполнилось четыре года, его воспитателем был назначен теолог Дельбрюк. Человек умеренно консервативных взглядов, Дельбрюк тем не менее являлся сторонником новых педагогических теорий, в частности, модного в те годы филантропизма. В основе этого течения лежали представления о том, что детей необходимо, во-первых, обучать с учетом их наклонностей, а во-вторых, учить тому, что действительно пригодится в жизни. Поэтому вместо древнегреческого и латыни принцы штудировали современные языки, математику, историю и географию [1].
Однако важнейшей из всех наук для принца, который не должен был наследовать престол (он был вторым сыном кронприца Фридриха Вильгельма), по умолчанию являлась военная. Это было характерно для многих царских дворов Европы, где младшие отпрыски посвящали свою жизнь службе в армии. Уже в 9-летнем возрасте Вильгельм стал проходить специальную военную подготовку.
1 февраля 1807 года он был формально принят на военную службу в прусскую армию, но о какой-либо реальной службе 10-летнего Вильгельма речи не шло. Однако его военной подготовке уделялось большое внимание [1]. Говоря об учебе Вильгельма, следует отметить, что он считался дисциплинированным и прилежным учеником, но не слишком одаренным и понятливым. Интерес принца к учебе так же оставлял желать лучшего.
События 1813–1815 гг. в Германии получили название Освободительных войн и, как отмечает историк Николай Власов, стали одной из самых мифологизированных страниц истории. Естественно, мифами окутано и участие в войне принца Вильгельма. Впоследствии ему приписывались различные воинские подвиги ‒ к примеру, в одном из сражений юноша якобы поднял в атаку и повел за собой солдат русского Калужского полка [1].
В реальности все было несколько иначе: большую часть времени Вильгельм пробыл в штаб-квартире союзных армий. Тем не менее один раз принцу все-таки удалось побывать под пулями. 27 февраля 1814 года в сражении при Бар-сюр-Об король отправил своего сына с поручением к одному из генералов, находившемуся в гуще боя. Вильгельм не только выполнил свою миссию, но и поучаствовал в атаке. За участие в кампании Вильгельм получил Железный крест 1-го класса и российский орден Святого Георгия 4-й степени (в России к молодому принцу постепенно стали относиться как к своему человеку в Берлине), и был произведен в майоры.
Современники отмечали спокойный характер и строгую выправку молодого принца, его практический ум и неизменную вежливость в общении с окружающими. Его внешность соответствовала характеру ‒ высокий (188 сантиметров) с правильными, благородными чертами лица. У Вильгельма имелись все качества, необходимые прусскому офицеру, единственное, чего он был лишен ‒ это полководческого таланта [1].
Будь он отпрыском обычного дворянского рода, Вильгельм мог бы стать прекрасным командиром батальона, полка, дивизии и даже армейского корпуса. Доверять ему управление армией было бы явной ошибкой, к счастью, он сам это прекрасно понимал и никогда не стремился играть в великого военачальника [1].
В 27 лет Вильгельм занял должность командира III армейского корпуса, которая считалась высшей в прусской армии мирного времени. Стоит отметить, что армия Пруссии формировалась по территориальному принципу, все королевство было разделено на 8 корпусных округов, в которых дислоцировались соответствующие корпуса.
Принц воспринимал свою должность очень серьезно и стремился внести свой вклад в развитие прусской армии. В 1837 году он был назначен командиром Гвардейского корпуса. Практически одновременно с этим он становится главой комиссии по выработке воинского устава прусской армии. В следующем году он был назначен генеральным инспектором VII и VIII армейских корпусов, а еще через год V и VI корпусов.
Таким образом, Вильгельм становится первым солдатом королевства, самым высокопоставленным военным деятелем в династии Гогенцоллернов.
Вильгельм на пути к королевскому титулу
Фридрих Вильгельм IV
Отпраздновав свой 60-летний юбилей, принц Пруссии Вильгельм считал, что все самое главное в его жизни уже позади и впереди его ждет лишь закат, старость и медленное угасание. Однако судьба распорядилась иначе.
В июле 1857 года у короля Фридриха Вильгельма IV, старшего брата принца Вильгельма, случился первый удар (иначе говоря ‒ инсульт). Фридрих Вильгельм IV выбыл из строя на две недели. В октябре последовал новый, еще более сильный инсульт ‒ король несколько дней находился без сознания и при дворе уже стали обсуждать его возможную смерть [1].
В итоге Фридрих Вильгельм IV все-таки пришел в себя, однако было понятно, что выполнять свои обязанности он уже не сможет. В такой ситуации следовало назначать регента, и согласно закону им мог стать только принц Вильгельм [1].
Учитывая, что между братьями существовали серьезные политические разногласия, король и его сторонники всячески оттягивали момент принятия решения. В Берлине закипела политическая борьба, весь двор был окутан сетью интриг. В конечном счете, глава правительства Отто фон Мантейфель после долгих размышлений решил поддержать притязания Вильгельма на регентство. 7 октября 1858 года Фридрих Вильгельм IV слабеющей рукой подписал указ, которым назначал своего младшего брата регентом.
После назначения Вильгельм первым делом распустил кабинет Мантейфеля, находящегося у власти 8 лет, и отправил его самого в отставку. На все посты в кабинете министров были назначены новые фигуры. Вильгельм целенаправленно назначал на министерские посты людей, пользовавшихся его личным доверием, учитывал он и популярность кандидатов в обществе [1]. Одновременно с назначением нового кабинета прошли и выборы в нижнюю палату прусского парламента, которые завершились убедительной победой умеренных либералов.
Вильгельм являлся сторонником умеренных преобразований. Регент считал, что к делу реформ нужно подходить аккуратно и вдумчиво, совершенствуя существующую систему, а не перестраивая ее. «Медленно и осмысленно» ‒ таким был неофициальный девиз первых лет его правления [1].
Только в одном аспекте он требовал радикальных перемен ‒ это был вопрос военных реформ. Меры по усилению армии он начал принимать сразу после того, как взял власть в свои руки. В частности, по его приказу вся прусская пехота была вооружена винтовками системы Дрейзе. При этом значительная часть военных специалистов выступала против системы Дрейзе, ибо все остальные европейские армии отказались у себя от введения казнозарядных игольчатых винтовок, поэтому решение регента было достаточно смелым. Однако кампания 1866 года продемонстрировала, насколько серьезное преимущество получила прусская пехота благодаря новому оружию [1].
Кроме того, Вильгельм собирался увеличить размер армии мирного времени, который не менялся со времен Наполеоновских войн, несмотря на то, что население Пруссии выросло. В необходимости реформ его убедили события 1848–1850 годов, активная работа в этом направлении началась практически сразу после революции.
Альбрехт фон Роон
Ближайшим помощником Вильгельма в этой области постепенно стал Альбрехт фон Роон. С этим офицером принц познакомился во время Баденской кампании 1849 года. В течение следующего десятилетия Роон занимал различные штабные и командные должности в соединениях, дислоцировавшихся в западных провинциях Пруссии, и благодаря этому находился в постоянном тесном контакте с Вильгельмом. Некоторые историки называют его ближайшим и, возможно, даже единственным настоящим другом регента [1].
Летом 1858 года Роон по поручению Вильгельма подготовил меморандум о военной реформе, который был взят за основу дальнейших планов. Идея Роона была проста и очевидна: необходимо покончить с химерическим строением прусской армии и сделать ее единообразной. Для этого нужно резко расширить призывной контингент и количество линейных соединений, а также увеличить срок пребывания в резерве [1].
Помимо военной реформы, регент подготовил целый ряд внутриполитических преобразований. Речь шла о введении гражданского брака, либерализации экономического законодательства, отмене налоговых привилегий дворянства, реформе местного самоуправления [1].
Эдвин фон Мантейфель
При этом ошибочно считать, что регент в эти годы находился под влиянием либерального окружения. Примером обратного может служить фигура Эдвина фон Мантейфеля, двоюродного брата бывшего главы правительства. Сделав успешную карьеру при Фридрихе Вильгельме IV, он смог заручиться и доверием его младшего брата. Мантейфель быстро стал одним из главных сподвижников регента, активно поддерживая назначение Альбрехта фон Роона военным министром.
Однако были вопросы, которые Вильгельм никак не мог решить ‒ во-первых, это вопрос объединения Германии, чего желали германские националисты, а во-вторых, это принятие военной реформы, которую все никак не могли согласовать в парламенте. Ландтаг отказался одобрить необходимые для этого расходы. Реформа в итоге была проведена явочным порядком, что окончательно завело ситуацию в тупик.
2 января 1861 года Фридрих Вильгельм IV скончался, и Вильгельм официально стал королем. Вильгельму I было уже 63 года ‒ возраст весьма почтенный по меркам того времени. 18 октября состоялась его торжественная коронация. Проходила она не в Берлине, а в Кёнигсберге. Именно там, в старой столице герцогства Пруссия, в 1701 году короновался первый король ‒ Фридрих I.
Выбор города стал актом глубоко символическим ‒ Вильгельм не только подчеркивал династическую преемственность, но и давал понять, что он станет продолжателем старой прусской традиции [1].
В то же время политический кризис в стране нарастал. Из-за того, что прусская политика не добилась никаких результатов в вопросе объединения Германии, разочарование в лагере националистов стремительно нарастало.
Как отмечает Николай Власов, более чем ощутимым признаком этого разочарования националистов стало покушение на Вильгельма I, состоявшееся 14 июля 1861 года в Баден-Бадене, где король находился на отдыхе.
«Студент Оскар Бекер выстрелил в прогуливавшегося монарха, однако пуля лишь поцарапала его шею. Злоумышленника схватили, и на допросе он заявил, что решился на покушение, поскольку прусский король не выполнил свою миссию по объединению Германии [1]».
Вильгельм I ‒ эффективный управленец
Кайзер Вильгельм и Бисмарк
Назначив либеральное министерство, Вильгельм I вовсе не собирался отказываться от своих монарших прерогатив. Одной из них являлось руководство вооруженными силами; армия традиционно считалась личным доменом короля. Либеральное большинство парламента, однако, не было согласно с этой точкой зрения [2].
«Военный конфликт» между короной и парламентом превратился в «конституционный», в вопрос о том, кому принадлежит власть в государстве. В 1862 году внутриполитический кризис достиг своего пика. Вильгельм I расстался со своими прежними либеральными симпатиями, которые и без того были не слишком глубокими, и все чаще задумывался о назначении главой правительства человека с «железной рукой» [2]. И одним из главных кандидатов на этот пост был Отто фон Бисмарк.
Немалую роль в этом назначении сыграл старый друг Вильгельма, военный министр Альбрехт фон Роон ‒ именно он агитировал монарха назначить главой правительства опытного и энергичного дипломата Бисмарка.
Бисмарк и сам в эти месяцы развернул активную деятельность, направленную на то, чтобы возглавить правительство. В письмах и донесениях он убеждал своих берлинских адресатов в том, что именно он является тем человеком, который сможет справиться с кризисом [2]. 22 сентября король вызвал Бисмарка к себе в Бабельсберг. В ходе последовавшей беседы дипломат продемонстрировал готовность защищать интересы короны и свою уверенность в успехе, и в итоге убедил монарха назначить его главой правительства Пруссии.
«Этот день считается одним из самых переломных в судьбе Германии. Вся немецкая история второй половины XIX века оказалась в тени могучей фигуры Отто фон Бисмарка. Войны Бисмарка, «бисмарковское объединение», империя Бисмарка… Многие авторы задавшись целью написать об этой эпохе, на третьей странице сбиваются на рассказ о жизни и деятельности «железного канцлера». Знаменитый немецкий публицист Себастьян Хаффнер в своей книге о прусской истории даже назвал соответствующую главу «Король Бисмарк I [1]»,
‒ пишет историк Николай Власов.
Он отмечает, что на это есть как минимум две причины.
С одной стороны, Бисмарк был действительно масштабной фигурой, и значение его личности в германской истории огромно.
С другой ‒ после отставки «железный канцлер» оказался крайне успешен в создании себе нерукотворного памятника ‒ легенды о мудром, непогрешимом политике, который в одиночку спас Пруссию от кризиса и поставил ее во главе Германии. Фундамент этой легенды Бисмарк заложил в своих мемуарах [1].
Исходя из мемуаров Бисмарка, следует, что Вильгельм I был человеком по-своему неплохим, но в основном болтался под ногами у «железного канцлера» и мешал ему плодотворно работать.
Нельзя сказать, что характеристика, которую Бисмарк давал своему королю, не имеет совсем ничего общего с реальностью. Выдающийся политик весьма точно подметил некоторые черты характера Вильгельма I: его офицерский менталитет, страх ответственности в критических ситуациях. Однако в общем картина получается довольно однобокой. Если бы прусский король действительно отличался столь слабым характером, Бисмарк не продержался бы на своем посту и года [1].
Вильгельм I вплоть до своей смерти был главной и по сути единственной опорой Бисмарка. В прусской, а затем и германской системе глава правительства назначался монархом и зависел только от него. Утраты доверия со стороны венценосца было достаточно для того, чтобы отправить в отставку сколь угодно популярного и влиятельного политика ‒ «железному канцлеру» самому удалось убедиться в этом на склоне своих лет [1].
При этом на первых порах парламент, и общественное мнение были настроены резко против Бисмарка, в придворных кругах у «бешеного юнкера» имелись влиятельные противники. Стоило Вильгельму I заколебаться ‒ и Бисмарка ждал бы крах. И все это ‒ на фоне острого политического кризиса, противостояния между королем и ландтагом, зашедшего в тупик [2].
Благоприятная международная ситуация позволила главе прусского правительства вскоре добиться объединения Германии. Сначала в конце 1863 года обострился шлезвиг-гольштейнский вопрос ‒ один из «замороженных конфликтов» тогдашней Европы. Северогерманские герцогства принадлежали на основе личной унии датскому монарху, однако не были частью Дании. Гольштейн и южная часть Шлезвига были населены преимущественно немцами, северный Шлезвиг – датчанами. Конфликт обострился из-за желания Дании интегрировать хотя бы Шлезвиг в свой состав.
Когда датчане отказались пойти на какие-либо уступки, две великие германские державы ‒ Австрия и Пруссия ‒ договорились о «принуждении к миру» северных соседей. Официальной целью Берлина и Вены было восстановление статус-кво. В итоге 1 августа был подписан предварительный мирный договор, по которому датский король отказывался от всех прав на Шлезвиг и Гольштейн.
На повестку дня встал вопрос о дальнейшей судьбе герцогств. Гаштейнская конвенция 1865 года не разрешила австро-прусских противоречий. Уже зимой в обеих столицах стали готовиться к возможной войне. Решение о подготовке войны с Австрией было одобрено Вильгельмом с большим сомнением, даже 25 мая, когда армии обеих сторон были мобилизованы и конфликт казался неизбежным, монарх заявил своим соратникам, что главным для него является вопрос сохранения мира [1].
Дело в том, что война между немцами (а представление об австрийцах как отдельной нации сформировалось только в XX веке) воспринималась как братоубийственная, гражданская и была исключительно непопулярной в обществе [2].
Во время этой краткосрочной войны в полной мере проявил себя Хельмут (Гельмут) фон Мольтке, который сначала в 1857 году стал исполняющим обязанности шефа генерального штаба, а год спустя был утвержден на этой должности. Произошло это благодаря Вильгельму I. Мольтке буквально осыпал короля меморандумами с призывами начать мобилизацию и приступить к развертыванию войск. Совместными усилиями Бисмарк и Мольтке убедили кайзера в необходимости провести мобилизацию и начать войну.
2 июня Вильгельм I отдал распоряжение, в соответствии с которым все его приказы, как главнокомандующего, должны были передаваться в войска через шефа генерального штаба. Мольтке таким образом назначался главным военным советником короля. На практике это означало, что он становился фактически главнокомандующим на фронте (подробнее о карьере Мольтке читайте в материале «Главным объектом операций должна являться не территория, а армия противника»: военное наследие Хельмута фон Мольтке-старшего).
Бисмарк, Роон и Мольтке
«Говорят, что короля делает свита. Не менее справедливо высказывание о том, что главное качество хорошего руководителя ‒ умение сформировать успешную команду. В этом смысле Вильгельм I был в высшей степени эффективным менеджером. Он сумел приблизить к себе и назначить людей, которые смогли добиться ошеломляющих успехов и придать блеск его царствованию.
Когда в 1866 году, после победоносного завершения войны с Австрией, возвращающиеся домой войска торжественно вступили в Берлин, позади короля скакали рядом три человека: Бисмарк, Мольтке и Роон. Именно эти трое сыграли ключевую роль в успехах минувшего десятилетия. Все они были ставленниками Вильгельма...
При этом королю хватило мудрости не мешать своим помощникам, не строить из себя великого полководца, политика и дипломата. И это, безусловно, было его достоинством [1]»,
Когда в 1866 году, после победоносного завершения войны с Австрией, возвращающиеся домой войска торжественно вступили в Берлин, позади короля скакали рядом три человека: Бисмарк, Мольтке и Роон. Именно эти трое сыграли ключевую роль в успехах минувшего десятилетия. Все они были ставленниками Вильгельма...
При этом королю хватило мудрости не мешать своим помощникам, не строить из себя великого полководца, политика и дипломата. И это, безусловно, было его достоинством [1]»,
‒ пишет Николай Власов. И с этим сложно не согласиться.
Солдат на троне
(в качестве заключения)
«Вильгельм I, король Бисмарка на всю жизнь, был гораздо более сильным властелином, чем Фридрих Вильгельм III, хотя титул «Великий», которым его внуки пытались наградить его посмертно, тем не менее, никогда не пристал к нему…
Можно назвать его вторым королем-солдатом Пруссии: душой и телом он был настоящим солдатом, опытным кадровым офицером. Благодаря ему была проведена войсковая реформа в Пруссии, без которой, возможно, войны Бисмарка прошли бы гораздо менее удачно и не столь гладко.
В такой же степени личной заслугой короля является назначение на должность невзрачного, однако выдающегося и способного начальника Генерального штаба Мольтке.
Наконец, подчинение командования войсками Генеральному штабу – это исключительно прусский рецепт успеха, который был введен при Вильгельме I, и он еще долго был передовым в военном деле.
И кроме своей в целом более чем выдающейся военной компетентности, Вильгельм I обладал еще крепким здравым смыслом, большим политическим жизненным опытом ‒ когда он стал королем, ему было 64 года, ‒ и сильным монархическим чувством собственного достоинства. Он был чем угодно, но только не призрачным королем [3]»,
Можно назвать его вторым королем-солдатом Пруссии: душой и телом он был настоящим солдатом, опытным кадровым офицером. Благодаря ему была проведена войсковая реформа в Пруссии, без которой, возможно, войны Бисмарка прошли бы гораздо менее удачно и не столь гладко.
В такой же степени личной заслугой короля является назначение на должность невзрачного, однако выдающегося и способного начальника Генерального штаба Мольтке.
Наконец, подчинение командования войсками Генеральному штабу – это исключительно прусский рецепт успеха, который был введен при Вильгельме I, и он еще долго был передовым в военном деле.
И кроме своей в целом более чем выдающейся военной компетентности, Вильгельм I обладал еще крепким здравым смыслом, большим политическим жизненным опытом ‒ когда он стал королем, ему было 64 года, ‒ и сильным монархическим чувством собственного достоинства. Он был чем угодно, но только не призрачным королем [3]»,
‒ пишет немецкий историк Себастьян Хаффнер. Характеристика, которую он дает кайзеру, как нельзя более соответствует исторической действительности.
Вильгельм I, ставший первым германским императором, в 1871 году был уже весьма пожилым человеком ‒ ему исполнилось 74 года. На прусский престол он попал лишь в связи с бездетностью своего старшего брата. В молодые годы его никогда не готовили к тому, чтобы встать во главе страны; как и все младшие принцы в династии Гогенцоллернов, он воспитывался для военной карьеры [5].
Вильгельм I был приверженцем старых монархических традиций, и особое внимание уделял именно армии, считая ее своим личным доменом.
«Бывший генерал, носивший изо дня в день военную форму, он в роли главы государства ощущал себя в первую очередь военачальником [4]»,
‒ пишет о нем Гельмут Зайер.
Вильгельм I не был марионеткой в руках Бисмарка (как это иногда представляют), однако был искренне привязан к нему и приходил в ужас при мысли о необходимости расстаться с ним. Это в дальнейшем позволяло «железному канцлеру» не раз шантажировать императора своей отставкой [5].
«Как Вы могли даже подумать о том, что я могу согласиться с этой мыслью! Самое большое мое счастье – жить одновременно с Вами и находиться с Вами в прочном согласии. Ваше имя стоит в прусской истории выше имени любого другого государственного деятеля. И такого человека я должен отправить в отставку? Никогда! [6]»
‒ так отреагировал Вильгельм на просьбу Бисмарка об отставке в 1869 году.
Историк Николай Власов справедливо отмечает, что Вильгельм I был солдатом на троне, человеком, изначально предназначенным для военной карьеры, но ставшим в итоге одним из самых могущественных монархов Европы.
В завершение следует отметить, что кайзер Вильгельм I Фридрих Людвиг Гогенцоллерн сыграл огромную роль в германской истории, и эпоха его правления, без преувеличения, стала одной из самых ярких в истории Германии.
Использованная литература:
[1]. Власов Н. А. Кайзер Вильгельм I. ‒ СПб: Евразия, 2022.
[2]. Власов Н. А. Отто фон Бисмарк. Путь к вершинам власти. ‒ СПб: «Евразия», 2019.
[3]. Хаффнер Себастьян. Пруссия без легенд / Preußen ohne Legende, Hamburg, 1979.
[4]. Зайер Г. Вильгельм I ‒ германский император / Шиндлинг А., Циглер В. Кайзеры. Ростов-на-Дону, 1997.
[5]. Власов Н. А. Германия Бисмарка. Империя в центре Европы. ‒ СПб: Наука, 2018.
[6]. Schmidt R. Otto von Bismarck. Realpolitik und Revolution. Stuttgart, 2004.