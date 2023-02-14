Евросоюз включил Россию в список стран, признанных налоговыми убежищами

Кроме того, диалог с Россией по вопросам, связанным с налогообложением, остановился после российской агрессии против Украины

Мы просим все перечисленные страны улучшить свою правовую базу и работать в направлении соответствия международным стандартам налогообложения

Группа Кодекса поведения Совета ЕС провела анализ нового законодательства РФ, принятого в прошлом году, и усмотрела в нем нарушения общеевропейских и международных норм налогообложения, касающихся создания специальных режимов для международных холдинговых компаний.На этом основании Евросоюз принял решение включить Российскую Федерацию в так называемый «список некооперативных юрисдикций для целей налогообложения». В переводе с чиновничьего языка это означает, что Россия признана налоговым убежищем. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Совета Евросоюза.Помимо России, в список стран, которые по мнению еврочиновников нарушают международное налоговое право, попали Британские Виргинские острова, Коста-Рика и Маршалловы Острова, давно считающиеся оффшорными налоговыми зонами. Теперь в список государств, которые в Евросоюзе считают налоговыми убежищами, входит шестнадцать юрисдикций. Из списка, в связи с выполнениями требований ЕС, были исключены Барбадос, Ямайка, Северная Македония и Уругвай.— особо подчеркнуто в заявлении Совета ЕС.Ситуация с включением России в очередной «черный список» выглядит как минимум довольно странно. Ведь Евросоюз по собственной инициативе в течение прошлого года провел колоссальную работу, дабы обнулить практически все договоренности и взаимодействие с РФ в сфере международного права. Более того, попытки Брюсселя после незаконного ареста российских ЗВР в обход всех международных норм найти способ передачи денег третьему государству, даже не входящему в ЕС, делает Брюссель и страны ЕС де-факто величайшими нарушителями международных правовых норм.— прокомментировала ситуацию с обновлением списка «нарушителей международного налогового права» министр финансов Швеции Элизабет Свантессон.После принятия таких антироссийских мер функционерами ЕС возникает ощущение, что в Брюсселе только и заняты тем, как что-то еще придумать против России на фоне украинского кризиса, а на деле, лишь оправдать существование чиновничьего аппарата и освоить бюджет. Тем более, что из опубликованного на сайте Совета ЕС документа совершенно не понятно, какие последствия возникают для стран, попавших в список «налоговых убежишь». И почему бы тогда в него не внести США после принятия там закона о снижении инфляции, дающего огромные льготы нерыночного характера иностранным компаниям в ущерб экономике Европы?