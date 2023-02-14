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Евросоюз включил Россию в список стран, признанных налоговыми убежищами

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Евросоюз включил Россию в список стран, признанных налоговыми убежищами

Группа Кодекса поведения Совета ЕС провела анализ нового законодательства РФ, принятого в прошлом году, и усмотрела в нем нарушения общеевропейских и международных норм налогообложения, касающихся создания специальных режимов для международных холдинговых компаний.


На этом основании Евросоюз принял решение включить Российскую Федерацию в так называемый «список некооперативных юрисдикций для целей налогообложения». В переводе с чиновничьего языка это означает, что Россия признана налоговым убежищем. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Совета Евросоюза.

Помимо России, в список стран, которые по мнению еврочиновников нарушают международное налоговое право, попали Британские Виргинские острова, Коста-Рика и Маршалловы Острова, давно считающиеся оффшорными налоговыми зонами. Теперь в список государств, которые в Евросоюзе считают налоговыми убежищами, входит шестнадцать юрисдикций. Из списка, в связи с выполнениями требований ЕС, были исключены Барбадос, Ямайка, Северная Македония и Уругвай.

Кроме того, диалог с Россией по вопросам, связанным с налогообложением, остановился после российской агрессии против Украины

— особо подчеркнуто в заявлении Совета ЕС.

Ситуация с включением России в очередной «черный список» выглядит как минимум довольно странно. Ведь Евросоюз по собственной инициативе в течение прошлого года провел колоссальную работу, дабы обнулить практически все договоренности и взаимодействие с РФ в сфере международного права. Более того, попытки Брюсселя после незаконного ареста российских ЗВР в обход всех международных норм найти способ передачи денег третьему государству, даже не входящему в ЕС, делает Брюссель и страны ЕС де-факто величайшими нарушителями международных правовых норм.

Мы просим все перечисленные страны улучшить свою правовую базу и работать в направлении соответствия международным стандартам налогообложения

— прокомментировала ситуацию с обновлением списка «нарушителей международного налогового права» министр финансов Швеции Элизабет Свантессон.

После принятия таких антироссийских мер функционерами ЕС возникает ощущение, что в Брюсселе только и заняты тем, как что-то еще придумать против России на фоне украинского кризиса, а на деле, лишь оправдать существование чиновничьего аппарата и освоить бюджет. Тем более, что из опубликованного на сайте Совета ЕС документа совершенно не понятно, какие последствия возникают для стран, попавших в список «налоговых убежишь». И почему бы тогда в него не внести США после принятия там закона о снижении инфляции, дающего огромные льготы нерыночного характера иностранным компаниям в ущерб экономике Европы?
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Использованы фотографии:
Сайт Совета ЕС
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6 комментариев
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  1. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 16:40
    +7
    Вот это поворот. Россия, мать всея офшоров laughing
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:01
      +1
      Да неужели??Вот деньжищи то потекут рекой.. what А если серьезно,то есть особые экономические зоны.А что,ЕС хочет упрощенное для них налогообложение?А не пошли вы...
  2. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 17:00
    +2
    Я чего-то недопонял - европоды хохотун-травы обкурились или в параллельном мире живут? Если где-то в мире есть налоговое законодательство дебильнее, чем в России, о считайте меня папой римским. Вообще-то за налоговой халявой бегут ИЗ России, а все буржуи, решившиеся ЧЕСТНО вести бизнес в России тихо сходят с ума, так как умом Россию не понять. В общем, эти инфузории уже всю свою фантазию в отношении России истратили и перешли на откровенный и лютый бред fool
    1. Johnson Smithson
      Johnson Smithson Сегодня, 17:14
      0
      Вообще-то за налоговой халявой бегут ИЗ России

      и куда бегут?
      где например в ЕС ИП может платить только 6% налогов?
  3. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 17:14
    0
    Евросоюз включил Россию в список стран, признанных налоговыми убежищами

    Интересно, а наши алихархи знают об этом? laughing Даже сейчас, несмотря на все наложенные санкции, только ленивый не выводит свои финансы из России - даже ЦБ разрешил официально по 1 млн долл на обычного человека в месяц выводить belay
    Короче, "а пацаны то и не знают" fellow
    Ну а серьезно - они там в своей виртуальной реальности живут ))) Ну или жесткая насмешка над нами - хоть так, да пнуть нас
  4. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 17:20
    0
    Мы просим все перечисленные страны улучшить свою правовую базу и работать в направлении соответствия международным стандартам налогообложения

    Кем вы можете просить, вассалы не имеют права просить, они должны исполнять (что они и делают) волю своего сюзерена. Вассал должен знать только три слова - "есть, исполним, виноват."