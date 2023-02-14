Основатель ЧВК «Вагнер»: «Бахмут завтра не будет взят, идет тяжелое сопротивление»

В настоящее время в Артемовске (Бахмуте) складывается довольно сложная ситуация. Как ответил в своем Telegram-канале изданию «Глас народа» основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, ВСУ подтягивают все новые и новые резервы в город по всем направлениям.
По утверждению Пригожина, ежедневно 300-500 новых украинских солдат подходят к Артемовску. Также усиливается и артиллерийский огонь. На севере города идут тяжелейшие бои и никаких предпосылок для окружения противника на данном направлении пока нет, отметил Пригожин.
Основатель ЧВК «Вагнер» опроверг информацию, распространенную ранее СМИ о том, что на севере Артемовска заблокированы около полутора тысяч украинских военнослужащих. Пригожин высказал недоумение по поводу того, откуда вообще берутся сведения о каком-то окружении украинских формирований.
Бахмут завтра не будет взят, потому что идет тяжелое сопротивление и перемалывание, работает мясорубка
- подчеркнул Пригожин в своем ответе.
Основатель ЧВК «Вагнер» также подчеркнул, что нет никакого смысла распространять несбывшиеся обещания и деморализовывать окружающих подобными заявлениями. Он пригласил всех желающих взять автоматы и бежать на «окруженного» противника, если им так хочется видеть его поверженным.
Напомним, что ранее военкоры также сообщали об окружении гарнизона ВСУ в селе Парасковиевка, расположенном в непосредственной близости от северных окраин Артемовска.