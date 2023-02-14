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Основатель ЧВК «Вагнер»: «Бахмут завтра не будет взят, идет тяжелое сопротивление»

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Основатель ЧВК «Вагнер»: «Бахмут завтра не будет взят, идет тяжелое сопротивление»

В настоящее время в Артемовске (Бахмуте) складывается довольно сложная ситуация. Как ответил в своем Telegram-канале изданию «Глас народа» основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, ВСУ подтягивают все новые и новые резервы в город по всем направлениям.


По утверждению Пригожина, ежедневно 300-500 новых украинских солдат подходят к Артемовску. Также усиливается и артиллерийский огонь. На севере города идут тяжелейшие бои и никаких предпосылок для окружения противника на данном направлении пока нет, отметил Пригожин.

Основатель ЧВК «Вагнер» опроверг информацию, распространенную ранее СМИ о том, что на севере Артемовска заблокированы около полутора тысяч украинских военнослужащих. Пригожин высказал недоумение по поводу того, откуда вообще берутся сведения о каком-то окружении украинских формирований.

Бахмут завтра не будет взят, потому что идет тяжелое сопротивление и перемалывание, работает мясорубка

- подчеркнул Пригожин в своем ответе.

Основатель ЧВК «Вагнер» также подчеркнул, что нет никакого смысла распространять несбывшиеся обещания и деморализовывать окружающих подобными заявлениями. Он пригласил всех желающих взять автоматы и бежать на «окруженного» противника, если им так хочется видеть его поверженным.

Напомним, что ранее военкоры также сообщали об окружении гарнизона ВСУ в селе Парасковиевка, расположенном в непосредственной близости от северных окраин Артемовска.
Автор:
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18 комментариев
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  1. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 16:38
    +5
    вот такой вот "оперативный контроль"... belay
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 16:46
      +3
      вот такой вот "оперативный контроль"

      А главное - огневой. Мышь не просочится.
  2. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 16:39
    +9
    К сожалению, Пригожин один из немногих, кто говорит правду.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:46
      +5
      Ну,так лучше горькая правда,чем сладкая ложь...
    2. Моторист
      Моторист Сегодня, 17:12
      0
      Цитата: Чёрный
      К сожалению, Пригожин один из немногих, кто говорит правду.

      А может быть такое быть, что это сказано для того, чтобы не было вопросов, почему нет пленных?
    3. termos
      termos Сегодня, 17:14
      0
      +1, Пригожин вообще сейчас с МО в контрах, ибо его, по ходу, не особо радует, что он из немногих представителей элит, которые что-то делают, а паркетные генералы продолжают жестко тупить. Большинство чиновников так и вообще кто в уютных креслах сидит, кто за границей отдыхает, кто по ящику жирной пачкой маячит под бравуру на тему рекордных надоев и покосов. И Вагнер показывает намного более эффективный результат с учетом тех скудных возможностей, что имеет по сравнению с МО. В любом случае, чем больше про*бов со стороны МО будет, тем меньше недовольных явно не станет. Уже и Сладков, или как там его, по поводу того же Угледара матом высказывался. Хотя он, судя по фоткам с Клоунашенковым, явно не в контрах с МО.
  3. ОлесяiЛеся
    ОлесяiЛеся Сегодня, 16:44
    0
    Парасковьевку надо окружать тоже до конца. Пусть это будет не завтра, а послезавтра или на следующей недели, но Артёмовск будет освобождён. :) Всегда читаю подтверждения Пригожина после всех публикаций, а потом уже ставить точку - это последняя инстанция.
  4. Altmann
    Altmann Сегодня, 16:46
    -2
    Кому можно доверять? Я прочитал это на российском сайте, и чешская газета тоже подхватила репортаж. Задача узла обороны — сковать как можно больше украинских солдат в случае возможного нападения российской армии? Если да, то это блестящий военный ход. Посмотрим, а Россия побеждает и побеждает. Другого пути нет. am
  5. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 16:49
    +1
    Я все больше доверяю Пригожину и Вагнеру. Он говорит правду, а не то, что люди хотят слышать, и его бойцы сражаются с лучшими результатами и большим профессионализмом.
  6. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 16:50
    -6
    Наконец-то посыпалась правда как горох из дырявого мешка.

    Никакого преимущества Вооружённые Силы РФ над ВСУ не имеют - ни в численности, ни в количестве основных единиц военной техники, ни в связи, ни в мотивации.

    На Донбассе идет просто банальная мясорубка как в Вердене времен первой мировой войны.

    На широкие страгетические наступления какие проводила РККА в 1943 - 1944 годах Вооружённые Силы РФ впомине не способны - нет ни мотивации у солдат, ни квалификации у генералов, ни государственной воли у Верховного.

    Если ничего не изменится в сторону мобилизации экономики РФ на военные рельсы, мобилизации хотя 2 миллионов человек на ТВД, на широкие наступления и не будет чётко поставлена задача - выйти на трассу Киев - Одесса на всем её протяжении - то поражение России в этой войне на истощение неизбежно.
    21 февраля 2023 года Верховный обязан произнести: "всё - для фронта, всё - для победы!"
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 16:55
      +3
      21 февраля 2023 года Верховный обязан произнести: всё - для фронта, всё - для победы!"

      вы сами себе противоречете, о какой победе могут быть разговоры когда нет преимущества ... нато 30 лет совершенствовало свою технику, мы пользуемся заделом 80х годов... в такой ситуации пусть лучше объявит что: "мы победили, не оказались в изоляции и выдержали санкции, идем по домам", уж лучше "лапша на уши", чем гибель десятков тысяч наших сограждан...
      1. DefenderofTruth
        DefenderofTruth Сегодня, 17:07
        -1
        Срочная МОБИЛИЗАЦИЯ нужна всего - экономики, СМИ, населения, госаппарата и чёткая ВОЛЯ первого лица, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами РФ на ПОБЕДУ над врагом, а не на очередной тухлый и позорный временный договорняк, а не на "переговоры с дорогими нацистскими партнёрами без предварительных условий"!

        На ТВД уже к лету 2023 года численность сил СВО должна быть не менее 2 миллионов человек, чтобы проводить глубокие охваты группировок ВСУ, какие проводила на Украине РККА в 1943 - 1944 годах.

        1. Владимир80
          Владимир80 Сегодня, 17:13
          +1
          когда у финансовой власти в конце марта 2022г. оставили агентов мвф ("запада") ситуация прояснилась наполовину, после концертов/колес обозрения/азова в турции прояснилась и другая половина обстановки...
    2. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 17:01
      -4
      После АЗОВСТАЛИ то? ню .ню. Только полное интеллектом обделенное так и чувствует...ибо мыслить только человек может.
  7. pexotinec
    pexotinec Сегодня, 17:10
    -1
    Пригожин констатирует правду на своем направлении. Военкоры трактуют свою, не забываем и о информационной войне.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 17:16
      -1
      Какая война ? Между Пригожиным и нашими военкорами?
  8. km-21
    km-21 Сегодня, 17:11
    0
    Пора расставаться с иллюзиями о нашей несокрушимой мощи. Мы слишком долго уничтожали свою былую мощь, чтобы надеяться на то, что в одночасье можно все исправить. Впереди долгая и упорная борьба за выживание. Хуже всего то, что мы до сих пор не осознали всю глубину наших проблем, и все еще надеемся, что как-нибудь само рассосется. И пока мы не поймем, что ради спасения Родины придется предельно мобилизовать всю нашу жизнь, нас будут медленно но неуклонно убивать.
  9. ved_med12
    ved_med12 Сегодня, 17:16
    +1
    Цитата: DefenderofTruth
    Наконец-то посыпалась правда как горох из дырявого мешка.

    Никакого преимущества Вооружённые Силы РФ над ВСУ не имеют - ни в численности, ни в количестве основных единиц военной техники, ни в связи, ни в мотивации.

    На Донбассе идет просто банальная мясорубка как в Вердене времен первой мировой войны.

    На широкие страгетические наступления какие проводила РККА в 1943 - 1944 годах Вооружённые Силы РФ впомине не способны - нет ни мотивации у солдат, ни квалификации у генералов, ни государственной воли у Верховного.

    Если ничего не изменится в сторону мобилизации экономики РФ на военные рельсы, мобилизации хотя 2 миллионов человек на ТВД, на широкие наступления и не будет чётко поставлена задача - выйти на трассу Киев - Одесса на всем её протяжении - то поражение России в этой войне на истощение неизбежно.
    21 февраля 2023 года Верховный обязан произнести: "всё - для фронта, всё - для победы!"

    Даоткуда вы беретесь, ущербные такие???? жертв ,как в 43-м желаете,? десятки и сотни тысячь,в том числе и мирного населения?
    Идите, возьмите автомаат, и на передовую!!!!!