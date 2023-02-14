Власти Молдавии объявили о временном закрытии воздушного пространства страны на фоне украинского конфликта

В настоящее время Молдавия временно закрыла свое воздушное пространство. Это сделано по соображениям безопасности, сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на представителей Международного аэропорта Кишинева.Как уточняется в сообщении, полеты приостановлены до 16:00 по местному времени (17:00 по Москве). Пассажиров авиарейсов в аэропорту попросили сохранять спокойствие и следить за регулярным обновлением информации на специальных информационных панелях.Молдавские авиакомпании рассчитывают, что в ближайшее время полеты самолетов возобновятся. Однако, учитывая, что такое приостановление полетов происходит на фоне событий на Украине, не исключены и дальнейшие подобные действия молдавских властей в обозримом будущем. Скорее всего, воздушное пространство страны будут закрывать еще не раз.Напомним, что ранее молдавское правительство пыталось обвинять Россию в неких недружественных действиях. Но даже США не увидели каких-либо угроз со стороны РФ Молдавии в настоящий момент.Не получаются пока и украинские провокации с падением ракет на молдавской территории, а вот полетам гражданских самолетов работа ПВО Украины действительно угрожать может. Поэтому решение о закрытии воздушного пространства может быть вполне оправданным с точки зрения безопасности полетов.Отметим, что с начала специальной военной операции ВС РФ на Украине киевский режим пытается втянуть Молдавию в вооруженное противостояние России. Пока стране удается эти попытки пресекать, даже несмотря на нахождение у власти абсолютно прозападного правительства.