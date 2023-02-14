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Власти Молдавии объявили о временном закрытии воздушного пространства страны на фоне украинского конфликта

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Власти Молдавии объявили о временном закрытии воздушного пространства страны на фоне украинского конфликта

В настоящее время Молдавия временно закрыла свое воздушное пространство. Это сделано по соображениям безопасности, сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на представителей Международного аэропорта Кишинева.


Как уточняется в сообщении, полеты приостановлены до 16:00 по местному времени (17:00 по Москве). Пассажиров авиарейсов в аэропорту попросили сохранять спокойствие и следить за регулярным обновлением информации на специальных информационных панелях.

Молдавские авиакомпании рассчитывают, что в ближайшее время полеты самолетов возобновятся. Однако, учитывая, что такое приостановление полетов происходит на фоне событий на Украине, не исключены и дальнейшие подобные действия молдавских властей в обозримом будущем. Скорее всего, воздушное пространство страны будут закрывать еще не раз.

Напомним, что ранее молдавское правительство пыталось обвинять Россию в неких недружественных действиях. Но даже США не увидели каких-либо угроз со стороны РФ Молдавии в настоящий момент.

Не получаются пока и украинские провокации с падением ракет на молдавской территории, а вот полетам гражданских самолетов работа ПВО Украины действительно угрожать может. Поэтому решение о закрытии воздушного пространства может быть вполне оправданным с точки зрения безопасности полетов.

Отметим, что с начала специальной военной операции ВС РФ на Украине киевский режим пытается втянуть Молдавию в вооруженное противостояние России. Пока стране удается эти попытки пресекать, даже несмотря на нахождение у власти абсолютно прозападного правительства.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia / Konstantin von Wedelstaedt. Gallery page http://www.airliners.net/
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13 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:48
    0
    Украинское мясо совершенно явно кончается. Военкоматы не справляются с отловом, и слишком много коррумпированных свидомитов разбежалось по куршавелям и Майями, не торопясь слушать классическую музыку в "фортеции бахмуте" которая к тому же, все равно не имеет стратегического значения. Пришла пора гнать на восточный фронт новых любителей кружевных трусов и европейских свобод. Белые господа готовят на эту роль, Молдавию, Польшу и Румынию.
    1. Denis812
      Denis812 Сегодня, 17:03
      +3
      Цитата: голос_разуma
      Украинское мясо совершенно явно кончается.

      Да? А какие признаки этого Вы можете озвучить?

      Вот для меня признак один - массовая нехватка ЛС на фронте. А пока такого нет.
      Есть много криков со стороны украинцев про нехватку ЛС, но по сути нигде масштабных прорывов нет, котлов нет. Есть оборона. Да, "мы ломим, гнутся шведы". Но давим за счёт технологии и опыта, а вовсе не из-за превосходства в ЛС вовсе.
    2. frruc
      frruc Сегодня, 17:10
      0
      голос_разуma ....Украинское мясо совершенно явно кончается.

      Сомневаюсь, что кончается. Моб. потенциал огромен, еще возьмутся за ограниченно годных, затем за негодных к в/службе, далее- домохозяйки и подростки.
      работа ПВО Украины действительно угрожать может.

      Опыт показывает, что это действительно так.
  2. Canecat
    Canecat Сегодня, 16:49
    +3
    В настоящее время Молдавия временно закрыла свое воздушное пространство. Это сделано по соображениям безопасности

    Лучше бы президента поменяли из соображений безопасности.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 17:04
      +1
      Цитата: Canecat
      В настоящее время Молдавия временно закрыла свое воздушное пространство. Это сделано по соображениям безопасности

      Лучше бы президента поменяли из соображений безопасности.

      Да походу к этому идет что то Санда и К почуяли ..Ведь Россия по любому коридор к Приднестровью будет пробивать
    2. Denis812
      Denis812 Сегодня, 17:10
      0
      Да как можно. Женщину, почти лесбиянку, которая против РФ поменять на кого-то???
      Да Вы я посмотрю вообще не в тренде :)
    3. frruc
      frruc Сегодня, 17:16
      0
      Молдаване жутко хотят в Европу, отправлять свои фрукты и вино в РФ. А обратно получать дешевый газ и топливо.
  3. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 17:00
    -1
    Будут штрафовать наши Калибры и Искандеры за незаконный пролёт?
    1. фа2998
      фа2998 Сегодня, 17:11
      0
      Цитата: DefenderofTruth
      Будут штрафовать наши Калибры и Искандеры за незаконный пролёт?

      Шутить могут все.Только как снабжать наши войска в Приднестровье? Там только по воздуху,наземный только по Украине. request recourse
  4. Denis812
    Denis812 Сегодня, 17:00
    0
    Закрытие воздуха происходит если либо ожидается, либо выполняется пролёт недружественных воздушных средств.
    Ну или кто-то сверхважный летит
    Вряд ли Путин туда летит.
    Потому считаю, что что-то должно полететь или уже летит через Молдову.
  5. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:05
    +1
    Видимо в предверье полетов диких украинцев на ф16, решили от греха подальше закрыть для гражданских небо.
  6. vorobejti
    vorobejti Сегодня, 17:13
    +1
    Возможно, закрытие воздушного пространства Молдавии как то связано с осуществлением новых провокаций в Приднестровье, на территории которого находится военный континент ВС РФ.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 17:20
      0
      Скорее всего так и есть, в Приднестровье можно попасть или через территорию Украины, или Молдовы.