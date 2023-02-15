Современные отечественные аэростаты военного назначения



Аэростат ВАЛ - самый крупный из нынешних отечественных образцов. Фото ДКБА

История вопроса



Привязной аэростат "Вега-04" с радиотехнической аппаратурой. Фото Концерн "Вега"



Изделие "Дозор" с аппаратурой наблюдения. Фото "Ростех"

Привязные аэростаты



Аэростат-ретранслятор. Кадр из т/п "Военная приемка", т/к "Звезда"

Свободнолетящие аэростаты



Процесс запуска свободного аэростата АН-С1. Кадр из т/п "Военная приемка", т/к "Звезда"

С определенными перспективами



Наземные средства комплекса - станция выработки водорода, газгольдеры и т.д. Кадр из т/п "Военная приемка", т/к "Звезда"

В прошлом аэростаты и стратостаты разных типов активно использовались для решения различных задач военного характера. В дальнейшем такие летательные аппараты уступили свое место другой технике, но полностью от них отказываться не стали. Так, в распоряжении российской армии до сих пор имеется определенный парк аэростатов с разными возможностями и функциями. Последние события над Северной Америкой показали, что сохранение и развитие этого парка было правильным решением.Русская армия начала применять аэростаты еще в начале XX в. Сначала это были привязные воздушные шары, служившие наблюдательными пунктами для разведки и корректировки огня. Такая техника активно использовалась в ходе Русско-японской и Первой мировой войн. В годы Великой Отечественной войны привязные аэростаты продолжили использоваться в качестве наблюдательных пунктов. Также получили большое распространение аэростаты заграждения.В пятидесятых годах, вскоре после начала Холодной войны, вероятный противник начал использовать свободнолетящие аэростаты / стратостаты для ведения разведки над территорией СССР. В ответ на это в нашей стране начались работы по созданию собственной техники такого рода. К разработке нового поколения аэростатов были привлечены несколько научных и проектных организаций.Специально для испытаний и отработки техники был сформирован Воздухоплавательный научно-испытательный исследовательский центр ВВС (ВНИИЦ ВВС) в г. Вольск (Саратовская обл.) Сейчас эта организация входит в состав 929-го Государственного летно-испытательного центра им. В.П. Чкалова.Силами нескольких организаций создавались аэростаты разного назначения. Это были пилотируемые и автоматические аппараты для работы на разных высотах, оснащенные тему или иными приборами. Аэростаты разных моделей могли вести разведку наземных объектов, собирать данные о погоде, нести бомбовое вооружение или агитационные материалы и т.д.Активное развитие направления продолжалось до семидесятых-восьмидесятых годов. Регулярно создавались, испытывались и принимались на вооружение новые образцы аэростатов с разными функциями. Также разрабатывались новые полезные нагрузки и наземная техника обеспечения. В составе ВВС развертывались новые подразделения для эксплуатации аэростатов.В девяностых годах воздухоплавательное направление, как и армия в целом, подверглось сокращениям. Были расформированы все аэростатные подразделения, а в 1999 г. временно прекратил свое существование и ВНИИЦ. Однако вскоре его сформировали вновь, и работы продолжились. При этом резкое сокращение ресурсов и возможностей ударило по темпам работ.К настоящему времени основная часть организационных и иных проблем была решена. Центр в Вольске продолжает работу, проводит различные исследования и помогает промышленности в разработке перспективных летательных аппаратов. С середины прошлого десятилетия обсуждалась возможность запуска полномасштабной программы развития аэростатов с заделом на отдаленное будущее.Привязные аэростаты, несмотря на кажущуюся архаичность, сохраняют значительный потенциал и пригодны для решения различных задач. При этом применение современных материалов и компонентов позволяет повышать технические и рабочие характеристики, а также осваивать новые функции.Как и в прошлом, современные привязные аэростаты строятся на основе баллона-оболочки каплевидной формы с хвостовыми стабилизаторами. При этом баллон может выполняться как из тканей, так и из полимерных материалов, отличающихся более выгодным сочетанием массы и прочности. Заправка аэростата осуществляется водородом, получаемым при помощи специальных станций, в т.ч. в мобильном исполнении.К аэростату могут подвешиваться разнообразные полезные нагрузки. Так, было разработано несколько вариантов воздушных ретрансляторов с теми или иными возможностями. К примеру, в восьмидесятых появились аэростаты-ретрансляторы серии «Выпь», а в начале прошлого десятилетия концерн «Вега» разрабатывал комплекс «720» / ПАК-РТ / «Мультипликация». Аэростаты для этих комплексов создавались Долгопрудненским конструкторским бюро автоматики (ДКБА).Аэростат может быть удобной платформой для современных средств разведки. Так, известно, что в Сирии для охраны российских объектов применялись привязные аэростаты с оптико-электронными станциями. Такой летательный аппарат способен нести дежурство сутками или неделями и следить за местностью с наиболее выгодного ракурса.Ранее сообщалось, что Воздухоплавательный центр в Вольске проводил исследования по теме применения аэростатов в ПВО. Хорошие результаты показало заграждение в виде полимерной сети, поднимаемой в воздух несколькими аэростатами. Такая система предназначается для перехвата крылатых ракет, летящих на малой высоте.Также разрабатываются, производятся и используются различные свободнолетящие аэростаты. Существует достаточно широкая номенклатура подобных изделий, отличающихся размерами, грузоподъемностью, летными характеристиками и т.д. Аэростаты разных типов используются в разных сферах, для чего получают разную нагрузку – от простейших устройств до сложных многокомпонентных систем.Так, наименее крупные и самые простые в эксплуатации «воздушные шары» получают нагрузку в виде простейшего отражателя и предназначены для ведения метеорологической разведки в интересах артиллерии или других родов войск. Полноразмерные воздушные платформы, в свою очередь, несут разведывательные или исследовательские комплексы.Ведущую роль в разработке свободных аэростатов сохраняет Центр в Вольске. Основным разработчиком и производителем таких устройств является ДКБА. В разное время оно выпускало широчайшую линейку оболочек, вспомогательной аппаратуры и средств для них.Заказчик получал аэростаты с объемом оболочки от 300-325 куб. м до 1800 тыс. куб. м. Полезная нагрузка – от 5-6 до 800-900 кг. В зависимости от конфигурации оболочки и параметров заполнения, возможен подъем нагрузки на высоту от 6 до 40-45 км.Самым крупным из ныне выпускаемых является «высотный аэростат-лаборатория» ВАЛ. Он получает оболочку объемом 180 тыс. куб. м и заправляется 1950 куб. м водорода. Полезный вес изделия – почти 1800 кг. На подвеску приходится 1400 кг, в т.ч. 900кг полезной нагрузки. Аэростат оснащен средствами электропитания, системой управления и связи. Также имеется система перевозки и сброса балласта. Без балласта аэростат поднимается на высоту более 33 км. Продолжительность полета в теплое время года – до 13 сут.Аэростаты обоих основных классов имеют объективные ограничения и в большинстве ситуаций проигрывают другой технике. В то же время, они не лишены очевидных преимуществ. При этом все еще существуют ситуации, в которых подобный летательный аппарат способен полностью использовать свои сильные стороны и обойти технику иных классов.Главным преимуществом аэростата является способность пребывать в воздухе в течение длительного времени – полет длится дни или даже недели. В это время аппарат может оставаться на месте, лететь по ветру или даже выполнять некоторые маневры, перестраиваясь из одного воздушного течения в другое. Однако активный полет исключается из-за отсутствия силовой установки. Кроме того, используемый принцип создания подъемной силы ограничивает грузоподъемность.В связи со специфическим соотношением характеристик и возможностей аэростаты / стратостаты не могут быть универсальными воздушными платформами для решения широкого круга задач. В то же время, они хорошо справляются с определенной работой, не требующей особо высокой грузоподъемности, маневренности и т.д. Прежде всего, они стали удобной платформой для приборов сбора информации и разведки.Аэростаты нескольких типов, привязные и свободные, до сих пор состоят на снабжении российской армии и находят применение в разных операциях и мероприятиях. Кроме того, создаются новые образцы такого рода и комплексы на их основе. Масштабы производства и применения таких летательных аппаратов в последние десятилетия серьезно сократились, однако отказываться от них пока не планируют.Очевидно, что нынешние процессы эксплуатации и развития получат продолжение. Промышленность разработает новые баллоны и средства для подвески на них, а вооруженные силы будут осваивать эту технику и применять ее в разных целях. Последние события над Северной Америкой показывают, что аэростаты пока не устарели морально и могут представлять интерес для армии – если правильным образом использовать их преимущества.