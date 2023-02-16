Вместо буксируемых орудий

Горит в сердцах у нас любовь к земле родимой,

Мы в смертный бой идем за честь родной страны.

Пылают города, охваченные дымом,

Гремит в седых лесах суровый бог войны.

Марш артиллеристов. Текст В. Гусева



Шведская САУ «Арчер» («Лучник») – одна из самых на сегодня современных САУ на автомобильном шасси



«Арчер» ведет огонь



152-мм гаубица 2А65 «Мста-Б». Музей артиллерии и войск связи, Санкт-Петербург



Д-30 на Ближнем Востоке



Снаряды 155-мм калибра. Вот в таком виде их транспортируют на большие расстояния, при этом отверстие для взрывателя завинчивается пробкой с ручкой!



Вот так их снаряжают взрывателями…



А вот так переносят к орудию!



Заряжение у М777 картузное, то есть в металлическую гильзу пороховые заряды вставляются по отдельности.



Американская гаубица M777A2 на стрельбах в Паджу, Республика Корея, 2013 г.



САУ «Цезарь»



САУ PzH2000



Гипотетическое cамоходное 155-мм автоматическое орудие на шасси LFV-25. Иллюстрация А. Шепса