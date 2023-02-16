Вместо буксируемых орудий

Горит в сердцах у нас любовь к земле родимой,
Мы в смертный бой идем за честь родной страны.
Пылают города, охваченные дымом,
Гремит в седых лесах суровый бог войны.
Марш артиллеристов. Текст В. Гусева
Мы в смертный бой идем за честь родной страны.
Пылают города, охваченные дымом,
Гремит в седых лесах суровый бог войны.
Марш артиллеристов. Текст В. Гусева
Военная техника возможного завтра. Итак, читаем статьи на ВО и видим, что очень многие военные специалисты поют осанну нашей ствольной артиллерии в СВО (хотя есть и те, кто подмечает недостатки), указывая на то, что именно она наносит главные потери вооруженным силам противника и перемешивает с землей его укрепления.
С российской стороны используются следующие калибры: 100, 120, 122, 152, 203, 240 мм и… все. У противной стороны имеются ещё и 105-мм орудия, присланные в порядке военной помощи, и традиционные 155-миллиметровые, и те же самые 203-мм «Пионы». Орудия «там» самые разные, самый настоящий паноптикум. И шведские, и французские, и немецкие, и знаменитые «три топора» из Штатов, одним словом, чего у ВСУ только нет.
Шведская САУ «Арчер» («Лучник») – одна из самых на сегодня современных САУ на автомобильном шасси
Какие-то орудия очень современные, например, шведские «Арчер» и французские «Цезарь», другие – явно попали на поле боя прямиком из музея либо со склада, но все равно худо-бедно стреляют.
Вообще-то, если задуматься, то при том, каким образом сегодня происходят военные действия, задействовать в них можно было бы даже мортиры времен Крымской войны! Или какой-нибудь аналог американской 330-мм мортиры «Диктатор», непременную участницу Гражданской войны 1861–1865 гг. А что?
Привозишь такую мортиру на позицию, сгружаешь из кузова грузовика на землю, наводишь на цель и… бабах, ядром килограмм так под двести километров на пять, вот только дымный порох в заряде следовало бы заменить на бездымный, а заряд в ядре – на гексоген, ну и поставить современный ударный взрыватель. Действие было бы поистине разрушительным, а вот ответного огня ей можно было бы и не бояться. Вернее – людей увести, а мортиру на позиции можно и оставить, потому что… как еще такую литую из бронзы уничтожишь? Разве что прямым попаданием, а это уже редкость большая. Правда, можно лафет покорежить, ну так ведь он же простой, как сибирский валенок и заменить его не сложно. Вроде бы, кажется, нелепо, но почему нет – как говорится, и дешево, другое дело – где такие мортиры сегодня взять.
«Арчер» ведет огонь
Или вот еще… Разрабатывалась же у нас 406-мм самоходная пушка «Конденсатор» на шасси ленинградского котинского тяжелого танка. Должна была стрелять атомным снарядом, но потом удалось уменьшить калибр таких боеприпасов, и актуальность свою, так же как миномет «Ока» калибра 420-мм, это орудие потеряло. Хорошо, что хоть по Красной площади эти пушки успели пройти, вселяя страх и ужас в сердца военных атташе других стран там присутствовавших.
Ствол у нее был очень уж длинный. А будь он у нее покороче? Вполне можно было бы использовать такую вот САУ для обстрела неприятельских укреплений. И ведь ничем снаряд такого орудия не перехватишь и не собьешь, а уж его ударная сила была бы намного больше, чем у того же 240-мм миномета «Тюльпан».
203-мм орудие «Малка» обладает большой дальнобойностью, а ее снаряды – разрушительной силой. Но… неужели нельзя заменить в ней ствол калибра 203 мм на калибр… ну, скажем, 210 мм? Такие орудия в прошлом в Российской армии были. И дальнобойность такого орудия, естественно, будет выше, чем у 203-миллиметрового. А ведь сегодня именно от дальнобойности орудий зависит очень много, и чем она больше, тем лучше. А уж если снабдить такое мощное орудие управляемым снарядом, то лучшего средства для контрбатарейной борьбы и придумать невозможно.
152-мм гаубица 2А65 «Мста-Б». Музей артиллерии и войск связи, Санкт-Петербург
Совершенно очевидно, что если дело и дальше пойдет так, как сейчас, то буксируемой артиллерии придет конец.
Вспомним хотя бы нашу 122-мм гаубицу Д-30. Пока все три ее станины раздвинешь, пока колеса вывесишь, пока в обратном порядке все это же сделаешь, пока к автомобилю её прицепишь… А тут уже и ответные снаряды противника засвистели! Ведь радиолокационные станции сегодня засекают артиллерийские позиции очень быстро и точно. И те же колесные САУ могут прибыть в район нанесения ответного удара намного скорее, чем буксируемые орудия смогут свои позиции покинуть.
Д-30 на Ближнем Востоке
То есть, скорее всего, место буксируемых артиллерийских орудий займут высокомобильные САУ на автомобильных шасси. Приехал, пострелял и опять уехал – вот тактика, которой уже сегодня придерживаются артиллеристы СВО, а уж в недалеком будущем она, вне всякого сомнения, станет доминантной.
Ну и, разумеется, тут очень многое зависит от скорострельности. При ручном заряжании: снаряд – гильза с зарядом – выстрел, высокую скорость стрельбы развить невозможно. А между тем именно она позволяет накрыть цель сразу большим количеством снарядов даже из одного орудия и сразу же нанести противнику серьезные потери. 12 выстрелов в минуту, и никак не меньше, то есть по пять секунд на выстрел максимум – такова сегодня должна быть скорострельность современных орудий калибра 152/155 мм. Ну и понятно, что физические возможности расчету такого просто не позволяют.
Снаряды 155-мм калибра. Вот в таком виде их транспортируют на большие расстояния, при этом отверстие для взрывателя завинчивается пробкой с ручкой!
Вот так их снаряжают взрывателями…
А вот так переносят к орудию!
Слишком тяжелые снаряды, и в целом заряжание вручную не может не происходить медленно. Значит – нужно, опять же, отказываться от буксируемых и заряжаемых вручную артиллерийских систем в пользу орудий с автоматизированным заряжанием, подобно, опять-таки, шведскому орудию «Бандканон», появившемуся еще начале шестидесятых годов прошлого века. Тогда только лишь реактивные системы залпового огня могли выстреливать свой боекомплект с такой быстротой, потому что 14-зарядный магазин этого орудия опустошался всего за 48 секунд (около 3,5 секунды между выстрелами), что до сих пор является своеобразным рекордом среди ствольных артиллерийских систем.
Кстати, на все операции по перезарядке контейнера-магазина требовалось не более двух минут, после чего орудие могло свой огневой налет повторить, а уже после этого покинуть огневую позицию, спасаясь от ответного огня.
Заряжение у М777 картузное, то есть в металлическую гильзу пороховые заряды вставляются по отдельности.
Американская гаубица M777A2 на стрельбах в Паджу, Республика Корея, 2013 г.
Но «Бандканон» – это уже день вчерашний. А вот какое орудие может стать в недалеком будущем заменой существующим буксируемым системам?
А было так, что в начала 2000-х в США взялись за разработку нового самоходного орудия специально для своей любимой морской пехоты, использовав для этого шасcи бронеавтомобиля LAV-25. Главной его особенностью был упор казенной части орудия в землю, то есть в этом плане оно напоминало наш 240-мм миномет «Тюльпан». Там имелась опорная плита, а на корпуса машины – мощная лапа манипулятора, которая ставила орудие на землю. Проект начали разрабатывать, но принять это орудие по многим причинам на вооружение так и не удалось.
САУ «Цезарь»
САУ PzH2000
Но… в свете опыта спецоперации данный проект выглядит более чем здраво, хотя и нуждается в некотором усовершенствовании.
Посмотрите на рисунок. Перед нами боевая бронированная машина, в кормовой части которой крепится 155-мм орудие с люлькой и противооткатными механизмами, опирающееся при стрельбе на массивную оребренную металлическую плиту. Опускается вместе со стволом на землю при помощи телескопического манипулятора. Корпус БА при стрельбе поднимается так, что опирается лишь на передние колеса, что должны было добавлять этой САУ устойчивости при стрельбе. Вот только заряжаться она должна была вручную, и, видимо, было это не вполне удобным делом, поскольку расчет располагался от орудия по обе стороны, а вот позади него находиться не мог – там была машина!
А что если этот проект несколько развить и усовершенствовать?
Снабдить орудие магазином на 12–14 (6–7 кассет) снарядов, наподобие всё тех же шведских орудий «Бандканон» и «Арчер».
А дальше так: машина прибывает на позицию, орудие ставится в боевое положение и затем в автоматическом режиме расстреливает весь боекомплект, скажем, за одну минуту. Потом орудие вместе с опорой «закидывается на спину», и САУ на полной скорости уходит подальше от ответного огня. Нужно лишь автоматизировать все процессы, связанные с ведением огня, рассчитать прочность опорной плиты и наиболее выгодную форму, а также усилие, нужное манипулятору, и, опять же, его прочность – и… все!
Гипотетическое cамоходное 155-мм автоматическое орудие на шасси LFV-25. Иллюстрация А. Шепса
Кстати, удлинив ствол этого орудия, можно получить весьма и весьма дальнобойную систему.
Вспомните, под какими углами знаменитая «Парижская пушка» стреляла по Парижу? Больше 52 градусов! Потому что ее снаряд при этом поднимался очень высоко и совершал свой полет в сильно разряженных слоях атмосферы. Вот такая же ситуация может иметь место и в данном случае, и получится так, что мы одним выстрелом убьем сразу же двух зайцев!
Конечно, решающее слово должны будут сказать специалисты, но чисто гипотетически идея представляется вполне здравой.