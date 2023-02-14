Минобороны РФ: Киев готовит масштабную провокацию по обвинению России в якобы «радиационном заражении» территории Украины

При этом, в ходе продвижения лживой информации западным СМИ предписано игнорировать под любыми предлогами» факт официального опровержения представителями МАГАТЭ и Пентагона 9 марта 2022 г. заявления министра иностранных дел Украины Д.Кулебы о якобы "сбое в системе охлаждения Чернобыльской АЭС" и "утечке радиации"

Киев готовит новую провокацию в отношении российских военных, на этот раз режим Зеленского намерен обвинить Россию в грубом нарушении обязательств о ядерной безопасности во время проведения специальной военной операции. Об этом заявили в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию.Согласно заявлению, Украина при помощи некоторых европейских стран, в частности Норвегии, готовит масштабную информационную провокацию, желая обвинить российских военных в неких действиях на территории Чернобыльской АЭС в феврале-апреле прошлого года, которые якобы привели к радиоактивному заражению "значительных территорий Украины". Для этого Киев готовит "весомые доказательства" в виде сфальсифицированных с помощью норвежских специалистов документов, в которых подтверждается "воздействии радиации на население севера и северо-запада Киевской области".Цель данной провокации - убедить не присоединившиеся к антироссийским санкциям страны, что Россия готова на все ради уничтожения свободной и демократической Украины, а также изъять замороженные российские активы и создать "международный трибунал".Для реализации этого плана Киев в начале января направил запрос в Европейский координационный центр по реагированию на бедствия и катастрофы на поставку Украине 66 тысяч комплектов специальной защитной одежды, 20 млн гражданских противогазов, а также приборов химической разведки, дозиметров и широкой номенклатуры антидотов. Все это должно убедить ООН, что заражение территории действительно произошло и виноваты в этом российские военные, которые якобы "растащили радиоактивные предметы" из зоны отчуждения по всей "оккупированной" территории Украины.Провокация готовится при помощи западных спонсоров Киева, уже выделены средства на серию публикаций в западных СМИ по данной теме. Одновременно информация об этом будет распространяться на специальном сайте, ориентированном на страны Азии, Африки и Латинской Америки.- говорится в сообщении.