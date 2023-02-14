Военное обозрение
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Минобороны РФ: Киев готовит масштабную провокацию по обвинению России в якобы «радиационном заражении» территории Украины

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Минобороны РФ: Киев готовит масштабную провокацию по обвинению России в якобы «радиационном заражении» территории Украины

Киев готовит новую провокацию в отношении российских военных, на этот раз режим Зеленского намерен обвинить Россию в грубом нарушении обязательств о ядерной безопасности во время проведения специальной военной операции. Об этом заявили в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию.


Согласно заявлению, Украина при помощи некоторых европейских стран, в частности Норвегии, готовит масштабную информационную провокацию, желая обвинить российских военных в неких действиях на территории Чернобыльской АЭС в феврале-апреле прошлого года, которые якобы привели к радиоактивному заражению "значительных территорий Украины". Для этого Киев готовит "весомые доказательства" в виде сфальсифицированных с помощью норвежских специалистов документов, в которых подтверждается "воздействии радиации на население севера и северо-запада Киевской области".

Цель данной провокации - убедить не присоединившиеся к антироссийским санкциям страны, что Россия готова на все ради уничтожения свободной и демократической Украины, а также изъять замороженные российские активы и создать "международный трибунал".

Для реализации этого плана Киев в начале января направил запрос в Европейский координационный центр по реагированию на бедствия и катастрофы на поставку Украине 66 тысяч комплектов специальной защитной одежды, 20 млн гражданских противогазов, а также приборов химической разведки, дозиметров и широкой номенклатуры антидотов. Все это должно убедить ООН, что заражение территории действительно произошло и виноваты в этом российские военные, которые якобы "растащили радиоактивные предметы" из зоны отчуждения по всей "оккупированной" территории Украины.

Провокация готовится при помощи западных спонсоров Киева, уже выделены средства на серию публикаций в западных СМИ по данной теме. Одновременно информация об этом будет распространяться на специальном сайте, ориентированном на страны Азии, Африки и Латинской Америки.

При этом, в ходе продвижения лживой информации западным СМИ предписано игнорировать под любыми предлогами» факт официального опровержения представителями МАГАТЭ и Пентагона 9 марта 2022 г. заявления министра иностранных дел Украины Д.Кулебы о якобы "сбое в системе охлаждения Чернобыльской АЭС" и "утечке радиации"

- говорится в сообщении.
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12 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:45
    +4
    Да каких только собак не вешали на нас.Ничего,переживем.Пусть этим озоботятся всякие собчаки,невзоровы и прочая шелупонь..Да,кстати по факту применения химвеществ всуками почему нет реакции нашего МИДа или кто там еще должен
    1. ARIONkrsk
      ARIONkrsk Сегодня, 18:17
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      Да каких только собак не вешали на нас.Ничего,переживем.Пусть этим озоботятся всякие собчаки,невзоровы и прочая шелупонь..Да,кстати по факту применения химвеществ всуками почему нет реакции нашего МИДа или кто там еще должен

      Если бы травили МИДовцев, может была бы.
  2. БойКот
    БойКот Сегодня, 17:47
    +2
    А точно с норвежцами, не с эстонцами?
    в начале января направил запрос в Европейский координационный центр по реагированию на бедствия и катастрофы на поставку Украине 66 тысяч комплектов специальной защитной одежды, 20 млн гражданских противогазов, а также приборов химической разведки
    Год спустя заказывать защиту - это пять!
    1. Михаил Маслов
      Михаил Маслов Сегодня, 18:25
      +1
      Нам уже выдали противогазы и скажу вам это хорошо.Как выяснилось люди даже не знают какой у них размер,как правильно подобрать противогаз.Как им пользоваться и что делать при ЧС.Сейчас и учения проходят регулярно,но этого мало.Причина банальна оказывается в РФ нет нормальной службы оповещения, оповещения о различных угрозах.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 18:40
        +1
        Цитата: Михаил Маслов
        .Причина банальна оказывается в РФ нет нормальной службы оповещения, оповещения о различных угрозах.

        Интересно, но такой службы нигде не. Такая служба ушла в прошлое с развалом СССР.
  3. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 17:47
    +1
    Как обычно, киев готовит масштабную провокацию, а мы что готовим? масштабные жалобы?
  4. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 18:07
    +2
    виноваты в этом российские военные, которые якобы "растащили радиоактивные предметы"

    Своим сталкерам скажите, чтобы меньше за хабаром за Кордон лазили.
  5. ximkim
    ximkim Сегодня, 18:10
    +1
    Чёт выдумывают , или разведка хромает.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:18
    +1
    У меня такое впечатление, что о....и и в Киеве и в Москве: перед кем мы должны оправдываться? Если будет надо то раздолбаем Украину за 10 минут: им там Чернобыль покажется невинной первоапрельской шуткой.
  7. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 18:20
    +2
    Слабоваты аналитики в нашем МО.Вся эта шумиха как раз подготовка к "возможному использования обьектов атомных и других с опасным и биологическими средствами заражения против ВС РФ".Это и есть цель.А все остальное ширма для прикрытия.Мы ни чего не сделали когда наших бойцов травили отравляющими газами.МИД,МО,СМИ как то одним словом отделались от этого.Ну что ждем более серьезных провокаций.
  8. стар
    стар Сегодня, 18:23
    +1
    российские военные, которые якобы "растащили радиоактивные предметы" из зоны отчуждения

    Гениально! В Госдепе кто-то в «Сталкера» поиграл или одну из серий «Крепкого орешка» посмотрел? laughing Там ходят зомби, всегда темно и страшно, а местность завалена радиоактивными предметами wassat
    В реальности из зоны отчуждения ЧАЭС если можно кого-то растащить, то разве что волков с зайцами.lol
    Уже по одной этой истории можно комедию снимать.
  9. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 18:50
    0
    К 23 февраля - Дню защитника Отечества (для меня День Советской армии и Военно-морского флота) на сайте:
    https://pobeda.onf.ru
    объявлен сбор помощи средств нашим защитникам.

    Нас - военных пенсионеров - более 1 100 000 человек.
    Я отправил 1000 рублей. Сбор будет проводиться до 21 февраля.
    soldier